Онлайн. Крушение Су-27: Украина скрывает гибель пилота из США

Почетный президент авиасалона МАКС Магомед Толбоев тогда заявил, что предупреждал о сложностях с управлением советского самолета Су-27 американского подполковника Эрика Шульца, разбившегося в Неваде.

«Я с ним разговаривал, я месяц назад ему говорил: не надо делать то, что мы делаем. Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак», — сказал он.

Толбоев встретился с Шульцем в середине августа. «Он хороший парень был, летал хорошо, судьба его такова. Он был опытный, без вопросов. Надо отдать должное: американские летчики и английские — великолепные пилоты, мы их ценим и никогда плохо не говорим, как о профессионалах», — сказал он.