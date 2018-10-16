Онлайн. Крушение Су-27: Украина скрывает гибель пилота из США

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Почетный президент авиасалона МАКС Магомед Толбоев тогда заявил, что предупреждал о сложностях с управлением советского самолета Су-27 американского подполковника Эрика Шульца, разбившегося в Неваде.
«Я с ним разговаривал, я месяц назад ему говорил: не надо делать то, что мы делаем. Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак», — сказал он.
Толбоев встретился с Шульцем в середине августа. «Он хороший парень был, летал хорошо, судьба его такова. Он был опытный, без вопросов. Надо отдать должное: американские летчики и английские — великолепные пилоты, мы их ценим и никогда плохо не говорим, как о профессионалах», — сказал он.
Если информация о гибели американского пилота все же подтвердится, сегодняшнее крушение станет уже вторым случаем, когда пилот США погибает за штурвалом Су-27.
Чуть больше года назад в Неваде при пилотировании российского истребителя погиб американский пилот. Авария произошла 5 сентября 2017 года на испытательном полигоне, примерно в 160 километрах от учебно-тренировочной базы.
Здесь работает секретное подразделение Red Hat. На базе оценивают и испытывают секретные аппараты, в том числе иностранного производства. Предположительно, пилот Эрик Шульц погиб при пилотировании российского истребителя Су-27.
События стремительно развиваются и в случайности уже не верится. Теперь военная прокуратура Центрального региона Украины удалила сообщение о том, что на борту разбившегося в Винницкой области Су-27 был пилот из США. Ведомство скорректировало сообщение, оставив информацию, что «по предварительной информации с места трагедии, оба пилотов погибли».
Также в военной прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту крушения. В пресс-службе ведомства отмечают, что расследование идет по статье «нарушение правил полетов».
Информацию о гибели американского пилота подтверждает военная прокуратура Украины. «Оба пилота, один из которых — офицер воздушных сил вооруженных сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли», — говорится в сообщении.
Однако информацию о гибели американского летчика сообщили именно ВСУ. Соответствующая запись была размещена на странице Генштаба в фейсбуке. Однако к настоящему моменту, запись была отредактирована.
«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй – военнослужащий Воздушных сил национальной гвардии США», — говорилось в первоначальной версии сообщения.
Сейчас в сообщении осталась лишь информация о гибели двух пилотов при крушении. Их гражданство при этом не уточняется.
ВСУ не подтверждают, но и не опровергают факт гибели американского пилота.
«На данное время у нас нет такой информации. Все данные, которые будут уточнены, будут опубликованы», — заявил руководитель отдела связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник в эфире канала «112 Украина», отвечая на вопрос, был ли на борту гражданин США.
Учения проходят с 8 по 19 октября. Для них США перебросили на территорию Украины истребители F-15 и транспортные самолеты С-130. Сегодня украинские военные проводили условный бой между этими самолетами и Су-27, один из которых потерпел крушение.
Крушение произошло во время проходящих сейчас в Винницкой, а также в Хмельницкой областях военных авиационных маневров «Чистое небо — 2018».
В учениях наряду с Украиной также принимают участие военнослужащие ряда стран, входящих в НАТО — Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.
По информации источников агентства УНИАН, один из погибших пилотов украинец, служащий ВСУ, другой — американец, военнослужащий ВС Нацгвардии США.
«Сегодня, около 17.00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27», — рассказали представители украинского генштаба.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru!»
На Украине во время учений разбился самолет Су-27. По информации Генштаба ВСК оба пилота погибли.
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