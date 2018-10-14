«Это ведь Вашингтон»: глава Пентагона уйдет в отставку

В ближайшее время у Пентагона может смениться глава – действующий министр обороны США Джеймс Мэттис может скоро уйти в отставку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Может быть, он уйдет [со своего поста]. Я думаю, что он [Мэттис] в некотором роде демократ, если вы хотите говорить начистоту»,

— заявил Трамп. Кроме того, президент назвал главу Пентагона хорошим человеком, с которым у него получается хорошо ладить. «У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет», — сказал Трамп. — Ну, на определенном этапе все уходят, все, люди уходят — это ведь Вашингтон».

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Другие сотрудники администрации президента также могут уйти в отставку в ближайшее время, отметил Трамп, однако конкретных имен он называть не стал. «Никакого хаоса в Белом доме нет», — подчеркнул Трамп, добавив, что подобные слухи — «фейковые новости».

Президент США добавил, что просто меняет состав своей администрации, действуя сугубо в рамках своих должностных полномочий.

Слухи о возможной оставке Мэттиса начали ходить в американских СМИ еще с начала осени. По данным газеты The Washington Post, министр обороны должен будет уйти в отставку в ближайшие несколько месяцев, Белый дом обсуждает возможных преемников.

Причин для отставки Мэттиса несколько, но все они сводятся к разногласиям с Трампом по внешнеполитическим вопросам. Глава Пентагона не согласен с президентом по вопросам участия США в НАТО, проведения совместных учений с Южной Кореей, выхода США из ядерной сделки с Ираном и прочим моментам, сообщала газета The New York Times.

Дональд Трамп эту информацию опроверг, да и сам Джеймс Мэттис слухи о возможной отставке отрицал. При этом источники газеты Los Angeles Times заявляют, что глава Пентагона «разочарован импульсивностью Трампа и его склонностью к громким политическим заявлениям».

Джеймс Мэттис имеет боевой опыт в кампании в Афганистане и в обеих американских войнах в Ираке. Он ушел в отставку с военной службы в Вооруженных силах США в 2013 году. У подчиненных он получил прозвище «Бешеный пес», а среди офицеров — «Боевой монах».

Джеймс Мэттис окончил школу морских пехотинцев, затем колледж командования морской пехоты и Национальный военный колледж, после поступил в Центральный университет Вашингтона. По его завершении, в 1972 году, получил звание лейтенанта. В этом звании он служил командиром взвода в 3-й дивизии морской пехоты.

Затем в звании капитана Мэттис проходил службу в 1-й бригаде морской пехоты, после чего, уже будучи майором, служил на призывном пункте Корпуса морской пехоты по 12-му району в Портленде.

Получив звание подполковника, он командовал 1-м батальоном 7-го полка Корпуса морской пехоты, приняв в этом качестве участие в нескольких операциях в ходе войн в Персидском заливе в 1990–1991 годы. С июня 1994 по июль 1996 года он командовал полком уже в звании полковника.

Звание бригадного генерала Мэттис получил в 1998 году, когда возглавил 1-ю экспедиционную бригаду морской пехоты. В качестве одного из руководителей генерал принимал участие в операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане, начатой против движения «Талибан» (организация запрещена в России) и террористов из «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) (запрещены в РФ) после терактов 11 сентября 2001 года в США.

С 2003 года в звании генерал-майора Мэттис участвовал в операции «Иракская свобода», целью которой было свержение правительства Саддама Хусейна в Ираке. В мае следующего года Мэттис стал генерал-лейтенантом и руководителем Командования разработок планов боевого применения морской пехоты.

На посту министра обороны Мэттис отметился руководством военной операции США в Сирии. Кроме того, при нем ВМС США несколько раз оказывались в центре «опасных инцидентов» в Южно-Китайском море, рискованно сближаясь с китайскими кораблями.

Особое место в риторике действующего главы Пентагона занимает Россия. В начале октября Мэттис пообещал ответить на действия РФ, если руководство страны не вернется к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности.Таким образом он подтвердил слова постоянного представителя США в НАТО Кей Бэйли Хатчсон, ранее заявившей, что США могут нанести удар по ракетам, которые производит Россия.

«Россия должна вернуться к соблюдению договора по РСМД, или США должны будут отреагировать на это бесцеремонное игнорирование ограничений договора»,

— сказал Мэттис. Он отметил, что США могут рассмотреть для ответа варианты «в сфере дипломатии и обороны». Отметим, что Россия отвергает обвинения в нарушении ДРСМД и указывает на нарушения договора Вашингтоном.