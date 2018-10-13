«С тяжелым сердцем»: Полторак ушел с военной службы

Президент Украины Петр Порошенко подписал рапорт об увольнении с воинской службы министра обороны Степана Полторака. «Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями закона Украины «О национальной безопасности Украины», уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины будет занимать гражданское лицо», — отметил Порошенко на выступлении в Киеве.

Реклама

Он подчеркнул, что принял рапорт об увольнении с военной службы генерала армии Украины «с очень тяжелым сердцем».

По словам Порошенко, он решил, что Полторак продолжит руководить украинским оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра. Такое решение глава государства объяснил тем, что ценит вклад Полторака «в возрождение ВСУ, а также восстановление и становление Национальной гвардии».

Фоторепортаж: Министр обороны Украины отказался от погон __is_photorep_included12020233: 1

Легче после увольнения с военной службы министру не станет, потому что на нем остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны, уточнил украинский лидер.

Порошенко вручил Полтораку высокую государственную награду — орден Богдана Хмельницкого первой степени. Как подчеркнул глава украинского государства, Полторак отдал службе в армии 35 лет и возглавил Министерство обороны в самое сложное время.

Верховная рада приняла закон «О национальной безопасности» минувшим летом. В соответствии с ним одним из главных национальных интересов является членство в Евросоюзе и НАТО. Закон также предусматривает назначение министра обороны из гражданских лиц. Назначение на должность должна утвердить Верховная рада по представлению президента Украины. Из числа гражданских лиц назначаются и заместители министра. Норма вступает в силу с 1 января 2019 года.

Степан Полторак находился на военной службе с 1983 года. Служил во внутренних войсках МВД СССР, а затем МВД Украины. В 2002 году возглавил Академию внутренних войск МВД в Харькове и занимал эту должность на протяжении 12 лет. В 2014 году стал командующим Национальной гвардии Украины, а спустя несколько месяцев его назначили министром обороны страны.

Он является фигурантом уголовного дела, расследуемого в России. В сентябре 2015 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Следователи заподозрили в преступлении высокопоставленных украинских военных, в частности Степана Полторака, начальника Генерального штаба Минобороны Украины Виктора Муженко, а также депутата Верховной рады Олега Ляшко. Об этом сообщил бывший официальный представитель СК России Владимир Маркин.

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктора Муженко, командира Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Анатолия Пушнякова, командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана и иных неустановленных лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины», — уточнил Маркин.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356, статьи 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид).

По данным Следкома, с 31 мая по 1 сентября 2015 года неустановленные лица из числа военнослужащих ВС и Национальной гвардии Украины выполняли заведомо преступные приказы Полторака, Муженко, Пушнякова и Балана, преследуя цель уничтожить национальную группу русскоязычного населения, проживающего на территории самопровозглашенной ДНР. Для реализации преступного замысла они прицельно обстреляли из тяжелых видов вооружения (калибра не менее 122 мм) объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями в населенных пунктах республики.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины 7-го созыва Олега Ляшко и иных лиц из числа бойцов батальона «Азов» по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» частью 2 статьи 126, пп. «д», «е» частью 2 статьи 117, частью 1 статьи 356 УК РФ (похищение человека, истязание, применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — отметил Маркин.

Следствие считает, что 17 сентября 2014 года четверо бойцов батальона «Азов» по указанию его создателя Ляшко незаконно проникли в квартиру жителя Мариуполя Дмитрия Чайковского и насильственным методом вывезли его в расположение батальона, после чего поместили в металлический контейнер.

«В течение суток Ляшко вместе с бойцами названного батальона жестоко избивали потерпевшего, а также угрожали убийством, требуя сообщить информацию о возможном наличии у него похищенного оружия. В последующем подозреваемые вывезли Чайковского в багажнике автомобиля на пустырь, продолжив истязания, но затем отпустили, не получив никакой информации», — объяснил официальны представитель СК.