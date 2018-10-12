На границе с Россией: какие опыты ставит НАТО

«Учения обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей. Координируя и интегрируя эксперименты организаций и стран НАТО в TRJE18, НАТО стремится обеспечить наилучшие экспериментальные результаты, не подвергая риску задачи учений», — говорится в сообщении на сайте командования НАТО.

Одним из таких «экспериментов» станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления Военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Во вторник, 9 октября, генерал-лейтенант норвежских Вооруженных сил Руне Якобсен сообщил, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках маневров.

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По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции — в 500 км.

«На мероприятиях оперативной и боевой подготовки практически в любых вооруженных силах государств мира обязательно есть исследовательские вопросы. В частности, на оперативно-тактических и оперативных учениях изучаются новые вопросы оперативного искусства, способы противодействия изменениям в тактике действий подразделений вооруженных сил вероятных противников на театрах военных действий», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам собеседника издания, учения НАТО «Единый трезубец» в данном контексте не будут являться каким-то исключением из давно установившихся правил. На этих мероприятиях также будут опробоваться новые формы и способы применения войск (сил) и изучаться новации в работе органов управления.

«Настораживает только одно — подобные исследования проводятся Североатлантическим альянсом в непосредственной близости от наших границ. И не секрет, что в качестве вероятного противника рассматривается Российская Федерация. Поэтому такие опыты НАТО не могут вызывать у нас озабоченности и необходимости сформировать адекватный ответ на эти вызовы», — отметил генерал Запаренко.

«В вооруженных силах России на любом учении также присутствуют исследовательские вопросы.

К примеру, в рамках эксперимента по формированию и порядку боевого применения в Воздушно-десантных войсках соединений «нового типа», в интересах выполнения задачи коалиционной группировкой войск на маневрах «Восток-2018» применялся тактический воздушный десант в составе 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с задачей упреждения противника в захвате выгодного рубежа, его удержании с задачей обеспечить ввод в бой соединений первого эшелона группировки войск», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Николай Моисеев.

Однако, по словам собеседника «Газеты.Ru», коренное отличие российского эксперимента от натовских опытов заключалось в том, что действия Вооруженных сил России не вызывали никакой озабоченности у соседей в месте проведения маневров «Восток-2018».

«Более того, главная особенность проведенных маневров «Восток-2018» заключалась как раз в создании коалиционной группировки войск в составе соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, Народной Освободительной Армии Китая и подразделений вооруженных сил Монголии»,

— подчеркнул Моисеев. Генерал напомнил, что от НОАК в маневрах принимала участие 1-я механизированная бригада, а от ВС Монголии — мотопехотная рота.

«То есть ни о какой озабоченности соседей говорить в этом случае не приходится, соседи сами участвовали в маневрах «Восток-2018», — отметил военачальник.