Ни стыда ни совести: игиловцы украли хлор у «Белых касок»

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлен момент кражи бочек с хлором в Сирии. Ролик длится девять секунд, съемка велась с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, как экскаватор в ковше перевозит два баллона белого цвета. Рядом стоит белый фургон. Кроме того, Минобороны опубликовало фотографию, на которой написано «бочки» и выделен белый объект в кузове грузовика.

По данным военного ведомства, кражу боевых отравляющих веществ совершили террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ). Они атаковали боевиков из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (также запрещена в РФ), похитив ядохимикат. Жертвами атаки стали четыре боевика и два активиста организации «Белые каски».

«Действия террористов ИГ предсказать невозможно», — подчеркнул руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Владимир Савченко.

Инцидент произошел в населенном пункте Латамна, после чего бочки с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы в руки террористов из группировки «Харрас ад-Дин» (запрещена в РФ).

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Месяцем ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон, опираясь на разведданные, предполагает, что президент Сирии Башар Асад «дал добро» на применение хлора против боевиков, удерживающих провинцию Идлиб, «последний крупный оплот мятежников».

WSJ обращает внимание на то, что из разведданных неясно, разрешил ли Асад использовать другой отравляющий газ — зарин. Кроме того, источники издания в Вашингтоне заявили, что американские власти пока не стали уточнять, будут ли США вообще наносить авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемое применение хлора.

Но если в Вашингтоне решат, что удар по Сирии необходим, то он, видимо, будет гораздо масштабнее всех предыдущих ракетных ударов американцев по войскам Асада, отмечает издание.

Во всяком случае, об этом заявлял президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в начале лета 2018 года — спустя пару месяцев после ракетного «удара возмездия» западных союзников по сирийским объектам из-за «химатаки» в Восточной Гуте.

Россия провела расследование и заявила, ссылаясь на свидетелей, что эта атака была постановочной. В конце сентября сирийское новостное агентство SANA опубликовало в сети видеозапись инсценировки активистами «Белых касок» якобы химической атаки в сирийской мухафазе Идлиб с целью обвинения в совершении атаки военных Сирийской арабской армии. Сообщается, что видеоролик в течение нескольких минут был удален с видеохостинга YouTube.

Само видео длится около пяти минут. На кадрах демонстрируются три варианта одной и той же инсценировки с отличающимися «сценариями» и расстановкой действующих лиц.

Вначале видны лежащие на земле «жертвы» якобы химатаки, одного из мужчин переносят на носилках в машину скорой помощи, ребенка поливают водой в фургоне пикапа. На второй и третьей версии видеозаписи видно, что мужчина уже не лежит на носилках, а помогает поливать водой маленького ребенка.

По данным Минобороны, в провинции Идлиб, где может произойти провокация, сосредоточено до нескольких тысяч боевиков, располагающих тяжелыми вооружениями и бронетехникой. Под контролем вооруженных повстанцев и террористов находится до 70% всей территории Идлиба, и перед войсками Сирийской Арабской армии Башара Асада стоит задача освободить провинцию. Ситуация усугубляется тем, что лидер террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) призвал все банды к джихаду против Сирийской республики.

Однако вскоре после этого замглавы российского МИДа Сергей Вершинин рассказал, что Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны, которая будет находиться в сирийском Идлибе. Отмечается, что демилитаризованная зона создана в связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, МИД России обвинил США, Великобританию и Францию в спекуляцих данными о химатаках в Сирии для информационной атаки на правительство Башара Асада.

«В очередной раз в использовании химоружия безапелляционно обвиняют Башара Асада. Вызывает сожаление, что Вашингтон, Лондон и Париж воспользовались этой печальной датой в интересах продвижения своего деструктивного курса, нацеленного на дискредитацию президента САР», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.