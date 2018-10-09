«Путин сделает в Ливии то же, что в Сирии»

Россия якобы хочет отправить войска в Ливию, чтобы «взять под контроль» крупнейший незаконный миграционный маршрут в ЕС, который пролегает через Ливию. Конечной целью Москвы якобы является дестабилизация, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

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«Если Москва захватит контроль над береговой линией страны, это может вызвать новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море», — пишет газета.

По данным издания, британская разведка предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об этих «планах» России. Как отмечается,

российская сторона якобы планирует превратить Ливию в «новую Сирию».

«То, что [президент России Владимир] Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он раньше применял в Сирии и Крыму. Он видит неконтролируемое пространство и использует его для максимального влияния на Запад. При этом мы крайне уязвимы как для миграционных потоков, так и для нефтяного кризиса, которые может вызвать Ливия», — передает газета слова одного из своих источников в британском правительстве.

В качестве подтверждения намерений Москвы в статье описывается российское военное присутствие в Ливии: якобы на востоке страны действуют «десятки офицеров ГРУ и спецназа», в прибрежных городах Тобрук и Бенгази были созданы военные базы под прикрытием так называемой ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).

Кроме того, The Sun утверждает, что «в Ливии уже, как считается, размещены разрушительные российские противокорабельные ракеты «Калибр» и современные системы ПВО С-300». Однако ни одно из этих утверждений никак не подтверждается.

Как уверяют британские СМИ, Россия делает ставку на главу ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара, которого Москва якобы снабжает «тяжелой техникой».

О связях Хафтара с Россией западные СМИ писали и раньше. Предположения о его сотрудничестве с РФ усилились после того, как он был принят как почетный гость на российском авианосце в январе 2017 года.

Однако, как отмечают представители российского МИДа, Москва не стремится поддерживать одну из сторон в Ливии, а заинтересована в диалоге всех сил. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечал, что Россия «равноприближена» ко всем сторонам конфликта.

«Чтобы навести порядок в Ливии, надо, чтобы договорились внешние акторы и произошла консолидация народа. Основным фактором здесь является консолидация племен, так как они влияют на интеграционные процессы. Пока племена не могут определиться, кого они признают, кого не признают. Какая-то сторона влияет на западе страны, какая-то — на юге», — говорил дипломат.

Публикация в The Sun вызвала реакцию как в британском, так и российском парламентах. Так, глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт считает, что информация о намерениях России является «крайне тревожной», и призвал правительство принять соответствующие меры для ответа на угрозу.

«То, что Россия хочет открыть новый фронт против Запада в Ливии, крайне тревожно, но не должно удивлять.

Они, без сомнения, попытаются использовать африканские маршруты миграции. Нам нужна скоординированная реакция правительства, потому что дестабилизация этой страны тесно связана с национальной безопасностью Великобритании», — заявил он.

Российские парламентарии к сообщению британских СМИ отнеслись скептично и даже негативно. Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с НСН охарактеризовал публикацию The Sun как «бред».

«Бредовость идеи, согласно которой мы якобы будем в той или иной стране дестабилизировать ситуацию, плодить хаос ради того, чтобы продолжать заполнять Европу нелегальными иммигрантами, не требует комментариев. Совершенно очевидно, что Россия никогда так не действовала и действовать не собирается впредь. Проблема массовой иммиграции — это глобальная проблема, к которой человечество обращается давно, последовательно. Россия активно участвует в соответствующих программах противодействия нелегальной иммиграции, потому что мы сами, в конечном итоге, оказываемся в заложниках у этой проблемы, а порой и жертвой соответствующих процессов», — заметил сенатор.