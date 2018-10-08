Война без потерь: британские беспилотники сразятся с Россией

Королевские вооруженные силы Великобритании впервые используют множество беспилотных летательных аппаратов в рамках крупнейших за последние 17 лет учений Saif Sareea в Омане.

Как сообщает газета The Times, роль условного противника в ходе этих маневров отводится «в том числе» и России.

Командование британских королевских ВС планирует использовать дроны-беспилотники стоимостью менее £1 тыс. (порядка $1,3 тыс. за штуку). Как отмечается в публикации, БПЛА такого типа были «весьма популярным рождественским подарком в прошлом году».

Реклама

Оманские учения для британских военных действительно самые масштабные за последнее время. В них принимает участие около 5,5 тыс. военнослужащих всех родов войск. Стоимость их проведения оценена примерно в £100 млн (то есть около $130 млн). В учениях задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей и 8 самолетов «Тайфун».

В начале лета 2018 года, тем не менее, попытка британского министра обороны Гэвина Уильямсона выбить дополнительное финансирование для армии обернулась неудачей. Премьер-министр Тереза Мэй не только отказалась от дополнительного финансирования, но и задалась вопросом: действительно ли британская армия является первоклассной и современной?

В разговоре с министром обороны Мэй попросила его «переосмыслить потенциал, необходимый для того, чтобы быть современной военной державой и сфокусироваться на возможностях Британии в сфере кибербезопасности, противостоять новых угрозам, в том числе со стороны России».

Позже в офисе Мэй опровергли информацию, что премьер-министр сомневается в военном потенциале страны. «Категорически неверно предполагать, что нынешняя позиция Великобритании как лидирующей в сфере обороны нации подверглась сомнению. Премьер-министр решительно привержена поддержанию мощи вооруженных сил Великобритании и их способности противостоять и при необходимости устранять угрозы, с которыми мы сталкиваемся», — прокомментировал слова британского премьер-министра ее пресс-секретарь.

Тем не менее, по данным аналитического издания Financial Times, должностные лица министерства обороны в срочном порядке работают над документом, который должен будет объяснить, что значит быть «ведущей военной державой, стоящей в одном ряду с США, Россией, Китаем и Францией».

В начале года Гэвин Уильямсон заявил, что Москва разрабатывает план по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании.

«Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», — заявил Уильямсон.

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что внимание России привлекают в первую очередь газопроводы и энергетические кабели, связывающие Туманный Альбион с континентальной Европой. Сейчас три миллиона домов в Британии обеспечиваются энергией от трех газопроводов с континента и четырех энергокабелей. Также планируется прокладка дополнительных магистралей, сообщает The Daily Telegraph, и от поставок газа и электричества из Европы будут зависеть уже 8 млн британских домов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова главы минобороны Великобритании «абсурдными».

Полгода спустя Уильямсон вновь заявил, что Россия является одной из самых серьезных угроз для национальной безопасности Великобритании.

«Угрозы, c которыми мы сталкиваемся, становятся все больше. Иран все более опасен, Северная Корея обладает ядерным оружием, границы становятся все более расплывчатыми из-за того, что наши враги действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей. Одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня — Россия», — подчеркнул глава британского минобороны.

Это заявление Уильямсон сделал, выступая на съезде правящей Консервативной партии. Он объяснил российскую угрозу «реваншистскими настроениями Москвы», однако добавил, что Лондон готов этой угрозе противостоять.

«Мы, как нация, будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги «холодной войны», — подытожил министр. В своем выступлении Уильямсон также сделал большой акцент на российском усилении в Арктике.

В посольстве России в Лондоне считают, что риторика министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона носит «воинственный» характер. «Столь безответственное «бряцание» оружием британским министром обороны выглядит дико в глазах международного общественного мнения», — заключили в российской дипмиссии.