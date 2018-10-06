«Пусть играют»: почему в России смеются над флотом Украины

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерег украинскую сторону от возможных провокаций в Азовском море на фоне проведения в акватории учений вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил он РИА «Новости».

«Все подразделения России, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны», — подчеркнул Фикс.

Он сравнил учения украинских ВС в Азовском море с «игрой в войнушку». «Пусть поиграются, покажут детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит», — сказал вице-спикер.

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Ранее журналист Андрей Клименко сообщил в своем фейсбуке, что из-за учений ВСУ в период с 9 по 12 октября будет закрыта часть акватории Азовского моря в районе украинского города Бердянска и поселка Ялта Донецкой области.

Он указал точные координаты перекрытой зоны и временной промежуток, когда будут производиться стрельбы. «Стрельбы артиллерийские [будут вестись] с 15:00 UTC [18:00 мск] 9 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 10 октября 2018 и с 15:00 UTC [18:00 мск] 11 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 12 октября 2018», — уточнил журналист.

О проведении украинскими военными учений в Азовском море ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. «Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», — отметил Турчинов, не указав, однако, сколько военнослужащих и единиц техники будут участвовать в этих маневрах. К тому же неизвестной осталась и дата проведения учений.

Наращивание Украиной военных «компонентов» в этой акватории, объяснил он, вызвано агрессией со стороны России. По его словам, планируется усилить, в частности, береговую охрану и авиацию. «И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — заявил секретарь СНБО.

В России такие предупреждения не остались без ответа. Как заявил РИА «Новости» зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев,

если Украина в ходе учений в Азовском море попытается применить оружие против России, то она встретит ответ.

«Командование вооруженными силами Украины должно отдавать себе отчет в том, что, в случае попыток применения оружия в сторону России, немедленно будет дан адекватный ответ», — предупредил Кондратьев.

В то же время он отметил, что запланированные украинской стороной учения не несут никакой угрозы для России из-за состояния флота ВМС Украины. По его словам, Россия рассматривает данные учения как политическое заявление.

«Украина пытается бряцать своими дряблыми мускулами, но состояние украинского флота, тем более глубина Азовского моря, где могут использоваться, по сути, только катера, не позволяет это серьезно рассматривать», — заметил Кондратьев.

Заявления о намерении Киева усилить военное присутствие в Приазовье и создать там военно-морскую базу все чаще звучат в СМИ последние полгода. Украинская сторона уже перешла от слов к делу. В Азовское море к данному моменту перебросили два бронекатера типа «Гюрза-М», а в Бердянск и Мариуполь прошли корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец».

Впрочем, российские эксперты уверены, что для создания полноценной военно-морской базы у Киева мало возможностей. Более того, председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев в беседе с РИА «Новости» назвал боеспособность украинского флота ничтожной.

Он отметил, что эффект от действий ВМС Украины по созданию военной базы на Азове будет нулевым. В стране, по его мнению, нет необходимой береговой инфраструктуры, которую можно было бы задействовать под военную базу.

«Силы [ВМС Украины] представлены 50-летней плавмастерской в качестве флагманского корабля и несколькими катерами», — заявил Ненашев.

Отношения России и Украины в Азовском море ухудшились в марте этого года после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд» вместе с его экипажем. Морякам и капитану вменили в вину незаконное пересечение границы «временно оккупированной территории». Россия, в свою очередь, выразила протест и усилила пограничный контроль за украинскими судами, которые следуют через Керченский пролив.

На данный момент между Москвой и Киевом действует договор об Азовском море, который в декабре 2003 года в Керчи подписали президенты России и Украины Владимир Путин и Леонид Кучма. В соответствии с договором, стороны признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами. Также устанавливались возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей. Из-за обострения ситуации в марте этого года в Киеве начали высказывать предложения о разрыве этого договора.