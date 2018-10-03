России — ракеты, Украине — обещания: НАТО созвал министров

«Мы по-прежнему обеспокоены недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявил Йенс Столтенберг накануне встречи министров обороны альянса, которая стартовала 3 октября в Брюсселе. «Этот договор под угрозой из-за действий России», — цитирует генерального секретаря НАТО «Интерфакс».

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«Спустя годы отрицания, Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах», — подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что союзники по НАТО считают создание данной ракетной системы вероятным нарушением ДРСМД.

Данными о разработке в России крылатой ракеты 9М729 с членами альянса поделились американцы. От Москвы военный блок ждет транспарентности и выполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному три десятилетия назад.

Генсек НАТО назвал документ огромным достижением, поскольку были запрещены все ядерные ракеты средней дальности в Европе. В США уже пообещали уничтожать запрещенные российские ракеты. Это будет в интересах всех европейских стран и даже Канады, сказала представляющая Вашингтон Кей Бейли Хатчисон.

Политика открытых дверей под вопросом

Пройдет на этом форуме и заседание комиссии НАТО — Грузия на уровне министров обороны. «Грузия — один из наших самых близких партнеров. И это страна, которая стремится вступить в НАТО. Она уже неоднократно участвовала в обеспечении нашей общей безопасности. У нас тесное сотрудничество по безопасности в черноморском регионе. Это приоритетное направление для НАТО и для Грузии», — заявил генсек Североатлантического альянса.

«Складывается впечатление, что в НАТО взят курс на увеличение конфронтации с Россией, и наблюдается усиление милитаризации европейской системы безопасности», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Как считает специалист,

на первый взгляд, НАТО действительно посылает сигналы, что альянс якобы открыт для вступления в его ряды Грузии и в дальнейшей, более долгосрочной перспективе — Украины.

Но на самом деле это не так, полагает Дмитрий Суслов. Смысл заявлений о приверженности НАТО тем обещаниям, которые организация дала Грузии по поводу ее вступления в альянс еще на Будапештском саммите в 2008 году, по мнению эксперта, заключается в другом.

НАТО стремится не допустить усиления влияния России в Закавказье, сохранить Грузию в евроатлантической орбите, не допустить ослабления позиций альянса и Запада на постсоветском пространстве.

По словам собеседника «Газеты.Ru», это легко может произойти, если альянс заявит, что политика открытых дверей для вступления в НАТО уже не является для Брюсселя актуальной. И что те обещания, которые альянс дал Украине и Грузии в 2008 году, более недействительны.

На деле же «полноценного вступления Грузии и тем более Украины в НАТО не будет», уверен Дмитрий Суслов.

На неофициальном и куда более реальном уровне существует четкое понимание западноевропейских, а также и американских элит, что вступление любых стран бывшего СССР в НАТО, помимо стран Балтии, которые уже являются членами альянса с 2004 года, будет означать эскалацию конфликтных отношений с Россией.

Отношения НАТО с Грузией будут углубляться и дальше, считает Дмитрий Суслов. В эту страну будут поставляться западные вооружения, осуществляться подготовка специалистов, с вооруженными силами Грузии будут проводиться совместные учения. Иными словами, Тбилиси в перспективе сколь угодно будет близко приближаться к членству НАТО, но в обозримой перспективе так и не станет государством-участником Североатлантического альянса. Тем более на Грузию никогда не будет распространяться статья 5 Устава НАТО, убежден Дмитрий Суслов.

Но формально об этом, естественно, объявляться в НАТО никогда не будет. Если об этом сказать официально, то позиции альянса могут быть резко ослаблены, и это создаст условия для российского военно-дипломатического контрудара. Допустить этого альянс никак не может.

Еще в более существенной мере все сказанное относится к Украине, считает Дмитрий Суслов.

«США выгодно обвинять Россию в нарушении ДРСМД»

Что касается обвинений России в нарушениях Договора по ракетам средней и меньшей дальности, полагает Суслов, то это происходит, в первую очередь, с американской подачи. При этом как-то забывается, что именно американцы первыми начали нарушать ДРСМД.

Обвиняя Россию в гонке вооружений, во-первых, США тем самым оправдывают собственные решения по наращиванию военного потенциала, а во-вторых, для Вашингтона это повод не вести с Россией полноценный диалог по вопросам стратегической стабильности в мире, международной безопасности и контролю над вооружениями.

Сегодня американская позиция заключается в том, что до тех пор, пока Россия не вернется к исполнению статей ДРСМД, полноценных переговоров с Москвой по вопросам стратегической стабильности и контролю над вооружениями быть не может.

Но на самом деле, полагает собеседник «Газеты.Ru», этот взгляд связан с тем, что у США нет четкого и однозначного мнения по тому, какой контроль над вооружениями Вашингтону нужен, по тому, как двигаться дальше по вопросам контроля над ядерным оружием.

Одновременно с этим в Вашингтоне взят курс на гонку вооружений и наращивание милитаризации в вопросах взаимоотношений с Россией. Более того, в Пентагоне приступают к созданию ядерных боеприпасов пониженной мощности и их размещению на мобильных носителях в достаточной близости от границ с Россией. Все это в США оправдывается якобы нарушениями со стороны Москвы ДРСМД.

Складывающаяся ситуация на самом деле и достаточно печальная, и опасная, полагает Дмитрий Суслов. По его мнению, если в конечном итоге ДРСМД исчезнет, а при нынешних тенденциях он может исчезнуть, то произойдет еще большая милитаризация в европейских взаимоотношениях, наступит еще большая интенсификация гонки вооружений, поскольку сразу появится предложение на размещение наземных носителей средней и меньшей дальности со стороны стран Восточной Европы и Балтии.

Польша и балтийские республики и без того яростно бьются за увеличение американского военного присутствия на своей территории. Только появится возможность гипотетическая возможность размещения РСМД с ядерной начинкой на их национальной территории, они сразу начнут предлагать себя в этом качестве.

Поэтому даже на сегодняшний день ситуация уже вполне критическая. Вместо взаимных обвинений надо переходить к серьезным переговорам, но даже не по ДРСМД, а по ситуации в целом, то есть как вписать уже существующие договоренности в новую систему координат, полагает Суслов.

«Администрация Дональда Трампа ясно обозначила, что намерена продлевать договор по СНВ и каким-то образом спасать ДРСМД. Но при этом со стороны России должна быть прояснена ситуация с их обвинениями по нарушениям Договора», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института США и Канады РАН генерал-майор Павел Золотарев. Как считает собеседник издания, это действительно надо сделать.

«Что касается НАТО, то эта организация является сугубо американским инструментом и какой-либо отдельной позиции альянса, отличающейся от мнения Вашингтона, я бы не выделял», — отметил Павел Золотарев.

Но и в НАТО, по его мнению, все больше и больше задумываются над тем, что надо каким-то образом восстанавливать отношения с Россией. «Слава Богу, что у нас по военной линии продолжаются контакты как с США, так и с Североатлантическим альянсом», — подчеркивает специалист.

По его словам, речь сегодня идет о том, чтобы в полном объеме восстанавливать работу Совета Россия-НАТО. В НАТО и сами сознаются, что пока все, что было связано с этим Советом, полностью противоречило первоначальной идее его создания. Ведь Совет основали для того, чтобы в случае возникновения каких-либо конфликтов и взаимной напряженности между Россией и НАТО садиться за стол переговоров и уточнять позиции. А в НАТО, напоминает Золотарев, во всех подобных случаях сразу закрывали дверь и переходили к обвинениям.

«Вот с этим они уже начинают вслух соглашаться. Общий настрой, который сейчас существует, что из этой ситуации в российско-американских отношениях и отношениях с НАТО надо каким-то образом выходить», — отмечает Павел Золотарев.

«Что касается заявлений Кей Бейли Хатчисон, которая пообещала сбивать российские ракеты, то я полагаю, что это или неправильное истолкование ее слов, или неправильный перевод с английского. Ведь стенограммы еще никто не видел. И я ее не видел. Думаю, что она такой ерунды не говорила. И сама Хатчисон уже выступила с опровержением. И стенограмма появится в ближайшее время», — охарактеризовал ситуацию вокруг недавнего заявления американского представителя при НАТО Кей Бейли Хатчисон генерал-майор Павел Золотарев.

«Что касается саммита НАТО, то в реакции Брюсселя на ДРСМД есть, на мой взгляд, и наши недоработки. По моему мнению, приглашение военных альянса на наш полигон с целью демонстрации испытаний отечественных крылатых ракет сняло бы все озабоченности со стороны блока. Но пока этого не произошло», — заметил Павел Золотарев.