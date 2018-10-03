«Летучий голландец»: на Украине считают себя «невидимками»

Командир украинского бронекатера «Кременчуг» Александр Регула рассказал, что его судно «невидимо» для российских кораблей. По его словам, «Кременчуг» сопровождал украинские корабли «Донбасс» и «Корец», в то время как они переходили в Азовское море. Регула подчеркнул, что до Керченского пролива катерам удалось дойти «вообще незамеченными».

«Они [российский экипаж] сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова «потерялись» и появились не в том месте. Они нас заметили только когда мы уже возле «Донбасса» шли», — заявил командир катера.

По словам Регулы, «Кременчуг» может оставаться незамеченным благодаря небольшому размеру, радиопоглощающим обводам корпуса и специальной покраске. «На радаре оно показывает такую маленькую засветочку. Может, помеха? Кто его знает? Захватить ее по-нормальному нереально», — добавил он.

Реклама

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя заявление Регулы о «невидимости» бронекатера, заявил, что на Украине пытаются рассказать «сказки про «Летучего голландца», которым никто не поверит».

«Теперь, очевидно, они заявят, что у них на базе морского флота Украины еще есть много морских вооружений, но они тоже невидимые. Это очень удобная позиция, рассказать, что у них что-то есть, но его нельзя увидеть. Деятели украинской обороны доходят до абсурда», — отметил Иоффе.

Видеозапись перехода кораблей «Донбасс» и «Корец» под Крымским мостом была опубликована телеканалом «Россия 24» 23 сентября. Сообщалось, что корабли ВМС ВСУ идут из Одессы в порт Бердянска.

После перехода судов президент Украины Петр Порошенко поблагодарил экипаж «за безупречно выполненный приказ».

«Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» с выходом в Азовское море», — написал украинский лидер.

Однако тогда же в российских СМИ появилась информация, что украинские капитаны в Керчи попросили о лоцманской поддержке и сопровождении кораблей береговой охраны ФСБ России.

Примерно в то же время ФАН сообщил, что ВМС Украины направили два артиллерийских бронекатера «Кременчуг» и «Лубны» навстречу «Донбассу» и «Корецу» после того, как они прошли Крымский мост.

Эти два суда, направлявшиеся в Азовское море, по словам Порошенко, должны были стать частью отряда новой военно-морской базы ВМС Украины. О создании базы Киев начал активно заявлять в начале сентября. Причиной этому послужило выполнение украинскими военными распоряжения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины и его секретаря Александра Турчинова. Согласно заявлению членов СНБО и Порошенко, необходимо усилить украинское военное присутствие на юге стрнаны.

Генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан заявил, что создание военно-морской базы на Азовском море заставит Россию изменить свою политику в отношении Киева.

«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море, и приведет к тому, что наш агрессивный, террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют», — подчеркнул Богдан.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Азовское море должно стать внутренним морем Украины.

«Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти. Но сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству Крымского моста», — цитирует его слова НСН.

Обстановка в Азовском море усугубилась в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Кроме того, Киев обвинил Россию в «незаконных» досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье.

Киев на протяжении нескольких лет обвиняет Россию в поддержке ополченцев Донбасса, однако сами украинские политики и военные неоднократно признавались, что доказать российское присутствие на территории самопровозглашенных республик Киеву не удается. Москва же постоянно заявляет о том, что российские военные не присутствуют на территориях Украины, неподконтрольных Киеву, а также не оказывает материальной, военной и технической помощи ополченцам.

Другой проблемой во взаимоотношениях Москвы и Киева является переход Крыма под юрисдикцию России весной 2014 года. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной, территорией.

Москва же неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт».