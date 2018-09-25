Война без конца: когда США уйдут из Сирии

«Мы не собираемся выводить свои войска из Сирии до тех пор, пока иранские войска не покинут эту страну, и это касается решительно всех разновидностей иранских формирований — вплоть до ополченцев и разного рода ополченцев», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в преддверии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В настоящее время в северо-восточной части Сирии находятся 2200 бойцов и командиров вооруженных сил США. Утверждается, что они сосредоточены исключительно на борьбе против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России).

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В то время как Джон Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео заявляют, что Иран представляет большую стратегическую угрозу в регионе, отдельные высокопоставленные американские военные подчеркивают, что на этом конкретном этапе вооруженного конфликта в Сирии Иран не находится в фокусе внимания Пентагона.

Тем не менее, министр обороны США Джеймс Мэттис ранее неоднократно утверждал, что высказывания Болтона не свидетельствуют о каких-либо изменениях в политике США на Ближнем Востоке. Пентагон, по его словам, действует в этом регионе в унисон с Белым домом, и существенных расхождений в оценках роли вооруженных сил США в Сирии между политиками и военными нет.

«Практически в любом месте Ближнего Востока, где есть какая-либо нестабильность, вы непременно и без особого труда обнаружите иранский след», — заявил Мэттис. По его мнению, чтобы довести Женевский переговорный процесс до логического завершения, Иран должен прекратить «разжигать проблему».

«В настоящее время наши войска в Сирии действуют в соответствии с резолюцией ООН и предназначены только для одной цели — разгрома ИГ, — сказал Мэттис.

Администрация Трампа стремилась сотрудничать с Россией, чтобы совместными действиями заставить Иран покинуть Сирию, однако пока эти усилия не увенчались успехом, считают авторы американского журнала Defense News.

После поражения зенитной управляемой ракетой российского самолета-разведчика Ил-20 Москва объявила, что передаст Сирии современные зенитные ракетные системы С-300. В этой связи государственный секретарь Майк Помпео сообщил, что поднимет эту тему на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на этой неделе.

«Мы полагаем, что поставки Сирии зенитной ракетной системы С-300 приведут к значительной эскалации напряженности в регионе, и не теряем надежды, что это решение со стороны Москвы будет пересмотрено», — заявил Болтон.

В этом месяце исследовательская служба конгресса США опубликовала отчет, согласно которому приглашение президентом Сирии Башаром Асадом в свою страну формирований «Хезболлы» и различного рода иранских формирований привело к тому, что Израиль стал рассматривать присутствие этих контингентов как непосредственно угрожающих его национальной безопасности.

Пять месяцев назад президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы уйти из Сирии и вернуть американские войска домой. Но в сентябре специальный представитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вооруженные силы США должны обеспечить устойчивое военное присутствие в Сирии с целью максимального усложнения любых возможных действий Ирана в этой стране.

Джеффри сказал, что администрация Трампа не намеревается обозначить какие-то временные рамки пребывания американского контингента в Сирии. «По меньшей мере, это означает, что мы никуда не спешим», — заключил специальный представитель государственного секретаря США по Сирии.

«Чем больше американцы давят на Иран, тем сильнее у Тегерана будет желание сохранить свое военное присутствие в Сирии, равно как и в других районах Ближнего Востока», — пояснила «Газете.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

По ее словам, действия Вашингтона выглядят противоречиво. С одной стороны, он заявляет, что заинтересован в ослаблении влияния Ирана в регионе, но с другой стороны, делает все возможное, чтобы этого не произошло. Объяснение этому может быть только одно — американцы не заинтересованы в стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а делают ставку на разжигание новых вооруженных конфликтов.

«Я расцениваю сложившуюся ситуацию как фактическое разделение Сирии на зоны влияния. Иными словами, страна уже разделена как минимум на три части», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

По словам собеседника издания, зона восточнее Евфрата — это область американского влияния. Провинция Идлиб, без всякого сомнения, зона турецкого влияния, несмотря на договоренности между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Все остальное — зона влияния Ирана и, соответственно, проправительственных сил Башара Асада.

«Никто из этих основных игроков свои позиции в ближайшее время уступать не собирается», — полагает Сажин.

Что касается возможного вывода проиранских формирований из Сирии, то на этот вопрос, по мнению собеседника издания, существенное влияние может оказать ужесточение антииранских санкций со стороны США, принятие которых ожидается 4 ноября. Они коснутся закупок нефти и финансовой деятельности Тегерана. Это может очень сильно подкосить экономику Ирана. Хватит ли у Тегерана в этом случае сил и возможностей по содержанию многочисленных вооруженных формирований за рубежами страны — вопрос открытый, полагает Владимир Сажин.

Что касается поставок Сирии С-300, то эксперт убежден, что и после этого шага со стороны Москвы Израиль продолжит нанесение ракетно-авиационных ударов по объектам Ирана на территории Сирии. Более того, полагает собеседник «Газеты.Ru», в результате этих ударов может быть дискредитировано российское оружие. Если зенитная ракетная система С-300 будет уничтожена в результате боевых действий ВВС Израиля, то это будет для России большая военная и политическая пощечина.

Чтобы эффективно противостоять Израилю, надо доводить вооруженные силы Сирии как минимум до уровня боеготовности и боеспособности Армии обороны Израиля, считает Владимир Сажин. Однако Россия не в том экономическом, финансовом и военном отношении, чтобы эффективно решить эту задачу, резюмирует эксперт.