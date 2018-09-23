«Братья сходят с ума»: Украина строит базу на Азовском море

Корабли «Донбасс» и «Корец» военно-морских сил Украины, которые вошли в исключительную экономическую зону РФ недалеко от берегов Крыма, направляются в Бердянск для участия в создании военно-морской базы на Азовском море, передает ФАН.

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«В четверг, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» отправились с походом с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск», — пишут украинские СМИ.

Суда пройдут из Черного в Азовское море через Керченский пролив. Командование ВМС Украины пока не дало никаких официальных комментариев происходящего. Украинские корабли были сопровождены судами пограничного управления ФСБ по Крыму с целью обеспечения безопасности и в соответствии с нормами международного права.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара с одной стороны раскритиковал такие маневры украинских вооруженных сил, с другой указал на комичность ситуации, передает RT.

«Сама ситуация достаточно комичная и лишний раз показывает боеготовность украинской армии, поскольку военный корабль идёт сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок «украинского флота» закончится», — пояснил политик.

При этом, он охарактеризовал происходящее, как провокацию.

«Украина, с одной стороны, прощупывает почву относительно реакции России. С другой стороны, любые действия нашей страны с точки зрения исключительно вопросов безопасности российского государства, возможно, будут трактоваться как «нападение» на украинский Военно-морской флот. Мне кажется, главная их цель — спровоцировать Россию. Но, думаю, ситуация находится под полным контролем. Эти корабли сопровождаются пограничной службой нашей страны», — подытожил Ганжара.

Тремя днями ранее президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании Верховной раде заявил, что уберет из конституции страны норму, закрепляющую базирование ВМФ России в Крыму.

«После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — заявил украинский лидер.

За два дня до этого генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Василий Богдан заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», что создание военно-морской базы на Азовском море «заставит Россию пойти на уступки».

«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море, и приведет к тому, что наш агрессивный, террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют», — заявил украинский военный, подчеркнув, что РФ «должна убраться из Крыма и Донбасса».

Генерал Богдан при этом признал, что российский Военно-морской флот гораздо сильнее украинских ВМС. Однако, по его мнению, из-за мелководья на Азовском море в полную мощь использовать свои корабли ВМФ России не сумеет, а вот украинские катера — напротив — смогут раскрыть свой потенциал.

Он добавил, что Украине активную поддержку оказывают США.

«Есть договоренности с американской стороной о том, чтобы укрепить нашу обороноспособность на море и в воздухе. Американцы уже нам предоставляют два военных катера типа Island, и я полагаю, что они будут размещены в Азовском море», — сообщил он.

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков усомнился в том, что украинская военно-морская база будет представлять хоть какую-то угрозу для России, передает НСН.

«Абсолютно непрофессиональные высказывания. Что касается базы, то что они имеют в виду под этим словом? Если база — это два или пять катеров, которые они там перебросили, то это совсем несерьезно. Подобными действиями и заявлениями они демонстрируют очень плохое отношение к России. Они по-прежнему настроены на конфронтацию. Это, прежде всего, позиция президента Украины [Петра Порошенко].

Напряженность в Азовском море инициирована украинской стороной», — заявил сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал «утопией» намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море.

«Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьезно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки», — сказал он.

По мнению парламентария, украинские чиновники на самом деле заинтересованы не в строительстве военно-морской базы, а в «освоении» бюджетных денег.

«Сегодня у власти те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела их разворовать. Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется, где строили «Адмирала Кузнецова», — добавил Шерин.

Напомним, что 20 января 1991 года в Севастополе был проведен референдум, на котором 97% жителей высказались за «статус Севастополя — главной базы Черноморского флота, города союзно-республиканского подчинения». В 1995 году, после многолетних трений и конфликтов на высшем уровне, президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины.

В 1997 году базирование Черноморского флота России в Севастополе было закреплено Договором о дружбе. 12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг. Россия арендовала у Украины базу в Севастополе, ежегодно выплачивая около $100 млн. Выплаты производились с помощью погашения Россией части государственного долга Украины.