«Великодержавный гегемонизм»: в КНР отчитали посла США

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о вызове посла США в Китае Терри Бранстеда в МИД КНР. Однако подробности встречи там уточнять отказались.

«Что касается встречи посла Брэнстеда с [представителями] МИД [КНР], мы можем подтвердить эту встречу, но мы публично не обсуждаем частные дипломатические контакты», — подчеркнул представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

Информацию о том, что МИД КНР вызвал Бранстеда из-за санкций Вашингтона, введенных в отношении китайского военного ведомства за сотрудничество с оборонными предприятиями России, ранее распространило Центральное телевидение Китая.

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К тому же китайское внешнеполитическое ведомство объявило об отмене своего участия в нескольких совместных мероприятиях с Соединенными Штатами.

Днем ранее во время представления, сделанного Бранстеду, в КНР потребовали от Вашингтона «исправить ошибку» и отменить санкции. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что в противном случае «китайские ВС предпримут ответные меры».

Ограничения в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу были введены США 20 сентября. Совет заведует вооруженными силами страны, его непосредственным руководителем является сам председатель КНР Си Цзиньпин.

В Белом доме уточнили, что Центральный военный совет во второй раз попал под санкции из-за взаимодействия с «Рособоронэкспортом», который уже указан в американском «черном списке». Причина заключается в закупке китайской стороной у России в декабре прошлого года Су-35 и зенитных ракетных систем С-400 в январе текущего.

Отмечается, что обе транзакции состоялись после вступления в силу антироссийских санкций, а это запрещено законом США «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Впрочем, как уточнили в Вашингтоне, новые меры не направлены на подрыв обороноспособности России или Китая, но нацелены в первую очередь на Москву.

В связи с введенными ограничениями Министерство обороны Китая, в свою очередь, выразило Соединенным Штатам крайнее возмущение и протест, написали в сообщении китайского военного ведомства.

«Действия американской стороны являются публичным растаптыванием основных норм международных отношений и проявлением великодержавного гегемонизма», — подчеркнули в минобороны Китая.

Там также отметили, что сотрудничество России и Китая — это взаимодействие между суверенными государствами, которое полностью соответствует нормам международного права, и США не имеет оснований вмешиваться в этот процесс.

Китай является первым иностранным заказчиком Су-35 и С-400. В 2014 году Россия подписала с КНР контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», сообщили газете «Ведомости» источники из руководства одного из предприятий военно-промышленного комплекса и Министерства обороны.

По договору, в российская сторона обязалась поставить китайской не менее шести дивизионов ЗРК С-400 на сумму более $3 млрд.

Переговоры об этих поставках велись в течение нескольких лет. С-400 разработали с использованием опыта создания зенитно-ракетных систем большого радиуса действия типа С-300П. Кстати, одним из их главных зарубежных покупателей С-300П также была КНР. До этого последний контракт на закупку 15 дивизионов таких ЗРК был выполнен «Рособоронэкспортом» еще в 2010 году.

После подписания контракта на закупку С-400, в ноябре 2015 года, стороны заключили еще один договор, но уже на поставку КНР 24 истребителей Су-35. Сумма этого контракта составила $2 млрд. Первую партию из четырех Су-35 поставили в Китай уже в конце 2016 года. Годом позже Пекин получил еще десять истребителей. Оставшиеся десять доставили в текущем году.

Другими потенциальными покупателями С-400 у России являются Индия и страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар и Египет). Но с ними американская сторона старается не обострять отношения.

20 июля этого года глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился в конгресс с предложением внести коррективы в параметры реализации CAATSA, чтобы обеспечить сотрудничество США с подобными государствами. В качестве примеров таких стран, которые он хотел бы оградить от введения санкций, министр обороны указал Индию, Индонезию и Вьетнам. Впрочем, к данному моменту ни одна страна не получила иммунитета от американских санкций для сделок с Россией.

В то же время 6 сентября госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Вашингтон не собирается наказывать Индию за ее желание купить у России системы С-400. Такое заявление он сделал по итогам проведенных в Нью-Дели переговоров в формате «2+2», в которых участвовали министры иностранных дел и министры обороны США и Индии. Помпео подчеркнул, что усилия США не направлены на наказание «такого великого стратегического партнера» Вашингтона, как Индия.