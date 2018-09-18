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Ил-20 с 14 российскими военными пропал в Сирии. LIVE

Кто виноват в гибели 14 российских военных на Ил-20 в Сирии. Онлайн

В ночь на вторник стало известно об исчезновении над Средиземным морем российского Ил-20 с 14 военными на борту. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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06:02

Вооруженные силы США не участвовали в ракетном обстреле провинции Латакия, во время которого с экранов радиолокаторов пропал российский военный самолет, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

05:29

В министерстве обороны России сообщили, что во время исчезновения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем был зафиксирован ракетный пуск с французского фрегата.

05:10

Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20. «Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — сказала РИА «Новости» сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля, взяв перед этим паузу для консультации с начальством.

04:50

Российский Ил-20 с 14 военнослужащими на борту мог быть сбит сирийскими ПВО, сообщает CNN со ссылкой на источник в правительстве США. По данным американского телеканала, самолет был сбит непреднамеренно во время отражения атаки израильских ВВС.

04:40

Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия, передает РИА «Новости».

04:38

Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщило в ночь на вторник министерство обороны РФ.