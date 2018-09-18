Ил-20 с 14 российскими военными пропал в Сирии. LIVE

Российский Ил-20 с 14 военнослужащими на борту мог быть сбит сирийскими ПВО, сообщает CNN со ссылкой на источник в правительстве США. По данным американского телеканала, самолет был сбит непреднамеренно во время отражения атаки израильских ВВС.