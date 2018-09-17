Море по колено: эстонские матросы тренируются на суше

Как сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны страны, в ходе учения «Морской еж — 2018» будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов. Резервисты отработают действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.

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«Таких учебных сборов в военно-морском флоте Эстонии не проводили за последние 25 лет», — сообщил командующий Военно-морскими силами страны капитан ВМС Юри Саска.

В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации Kaitseliit. Специфика нынешних военно-морских учений — они проводятся, в основном, на суше, а не на кораблях.

К этому мероприятию также привлечены представители Департамента полиции и пограничной охраны, Водного департамента и государственной канцелярии Эстонии.

Отмечается, что ранее учения проводили отдельно по специальностям — для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов, подчеркивает пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Во многих российских источниках отмечается воинское звание командующего ВМС Эстонии Юри Саска как морской капитан. Однако такого звания в ВМС этой страны нет. Есть «капитан ВМС», которое соответствует в ВМФ России званию капитан 1-го ранга», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, скорее всего, это трудности перевода. Также в природе не существует никаких «морских саперов», о которых также сообщается в некоторых источниках. Саперов на флоте не бывает. По всей видимости, отмечает эксперт, речь идет о группе водолазов-минеров, которая есть в штатном составе ВМС Эстонии.

Как подчеркивает Макиенко,

боевой состав ВМС Эстонии просто микроскопически мал. Численность личного состава флота этой балтийской республики — чуть более 300 человек, из них почти половина — военнослужащие срочной службы.

В настоящее время Таллин располагает тремя тральщиками-искателями мин EML M313 Admiral Cowan, EML M314 Sakala и EML M315 Ugandi. Ранее эти корабли принадлежали ВМС Великобритании и назывались соответственно HMS Sandown, HMS Inverness, HMS Bridport. Есть еще корабль обеспечения A433 Wambola. В девичестве — корабль ВМС Дании Lossen (N44), спущенный на воду в далеком 1977 году. Таким образом, это своеобразный военно-морской «секонд-хэнд». Аббревиатура EML означает Eesti Mereväe Laev — эстонский военно-морской корабль.

«Поэтому если в Эстонии призывают на флот 200 резервистов, то это увеличение личного состава флота чуть ли не в полтора раза», — обращает внимание Константин Макиенко. С этой точки зрения, действительно учения носят небывалый для Эстонии размах. И, скорее всего, полагает специалист, их стоит называть не столько военно-морскими, а мобилизационными.

Возникает вопрос: 200 резервистов – это много или мало? Все познается в сравнении. К примеру, численность экипажа атомного ударного авианосца типа «Нимиц» (США) составляет 3 200 человек корабельной команды и 2 480 человек в составе авиакрыла. То есть на одном американском авианосце может разместится почти двадцать эстонских флотов.

«Разумеется, величина боевого и численного состава флота не может служить каким-либо ограничением для занятий по боевой и оперативной подготовке. Если в стране есть ВМС, то будут разного масштаба и уровня учения. Совершенно другое дело — направленность оперативной подготовки», — рассказал Макиенко.

Пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии умалчивает о деталях замысла учений и о том, какой военно-политический фон создан на этих беспрецедентных для этой маленькой страны маневрах.

Однако на всех предыдущих мероприятиях боевой подготовки вооруженных сил Эстонии он имел исключительно антироссийский характер. Как правило, армия и флот Эстонии занимались только парированием угроз с Востока и особо этого и не скрывали.

«Разумеется, таким по составу и численности флоту не решить никаких серьезных оперативных и боевых задач», — подчеркивает Константин Макиенко. Поэтому его можно считать всего лишь небольшой частью объединенных ВМС НАТО на Балтике.

«Одна из главных причин, по которым прибалтийские страны горой стоят за развертывание на их национальной территории все новых и новых воинских контингентов других государств-участников НАТО, заключается в том, что микроскопические армии и флоты Эстонии, Латвии и Литвы не могут эффективно решать задачи национальной обороны своих стран», — полагает Макиенко.

Кроме того, считает собеседник издания, у балтийских стран нет 100% уверенности, что в отношении них в случае какого-либо военного конфликта будет реализовываться статья 5 Устава НАТО (предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке является нападением на альянс в целом).

Поэтому вполне возможно, что одна из целей военно-морских учений «Mere-siil — 2018» («Морской еж — 2018») — изучить возможности и создать условия для развертывания ОВМС НАТО на постоянной основе на базе ВМБ и пунктов базирования ВМС Эстонии. «А для этого и не надо выходить в море, поэтому эстонские учения и проводятся, что называется, пеший по конному», — заключает Константин Макиенко.