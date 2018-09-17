Новые данные о крушении MH17: Минобороны рассекретило документы. LIVE

Пока шел брифинг Минобороны, в СМИ появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Журналисты спрашивают представителей Минобороны, может ли это быть реакцией на их доклад и ожидали они ее так быстро?

Конашенков в ответ заявляет, что брифинг посвящен новым обстоятельствам расследования трагедии малазийского боинга, а не политике. На этом пресс-подход объявляется завершенным.