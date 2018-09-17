Новые данные о крушении MH17: Минобороны рассекретило документы. LIVE

- 137950 просмотров Головкин проиграл Альваресу в поеднике за пояса WBC и WBA Super
- 137260 просмотров Умер актер из «Секретных материалов» Питер Донат
- 96732 просмотра Российский боец Олейник досрочно победил Ханта
- 93414 просмотров Лавров: силовой сценарий в Донбассе станет катастрофой для украинцев
- 85312 просмотров «Спартак» проиграл «Ахмату» в чемпионате России по футболу
- 81591 просмотр Ученица Тутберидзе не смогла выполнить исторический прыжок
- 73274 просмотра «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в чемпионате России
Представленные Минобороны РФ доказательства о принадлежности ракеты, сбившей МН17 Украине, являются достаточными, но Запад может проигнорировать «неудобные» факты, заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Евгений Серебренников. «Минобороны России представило всеобъемлющее доказательство по ракете, сбившей МН17, они являются достаточными», — передает слова Серебренникова РИА «Новости».
Пока шел брифинг Минобороны, в СМИ появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Журналисты спрашивают представителей Минобороны, может ли это быть реакцией на их доклад и ожидали они ее так быстро?
Конашенков в ответ заявляет, что брифинг посвящен новым обстоятельствам расследования трагедии малазийского боинга, а не политике. На этом пресс-подход объявляется завершенным.
Журналисты также спрашивают, могли ли ополченцы ДНР или ЛНР захватить у ВСУ ЗРК «Бук» и выпущенную по боингу ракету?
Отвечая на этот вопрос, Конашенков говорит, что Минобороны России не располагает документами, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту версию. Однако ранее с украинской стороны звучали заявления, что ни одна ракета не попала в ВС самопровозглашенных республик. Таким образом Киев сам отрезал себе возможность делать подобные заявления, считает представитель Минобороны.
Отвечая на вопрос журналистов Игорь Конашенков заявляет, что после обнародования новых данных украинская сторона может уничтожить связанные с ракетой документы. Также может появиться версия, что ЗРК был перемещен в Россию до инцидента.
«Мы рассчитываем, что ССГ примет сведения к представленным нами доказательства. Россия в высшей степени заинтересована в проведении объективного расследования крушения. На протяжении всего периода расследования наша сторона использовала все возможности для установления истины», — заключил представитель Минобороны.
По его словам, данные о ракете уже были переданы нидерландской стороне. Также Конашенков в очередной раз подверг сомнению допустимость участия Украины в расследовании, которое ведет Объединенная следственная группа.
Российские специалисты провели фоноскопическое исследование аудиозаписи. Результаты свидетельствуют, что голос принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который по 2015 год возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду. Ее РЛС контролировали воздушное пространство над Донбассом.
Конашенков отмечает, что этот разговоров свидетельствует не только об осведомленности Гринчака в обстоятельствах трагедии, но и в причастности к нему ВСУ.
Украина причастна не только к самой трагедии, но к манипулированию следствием, отмечает Конашенков. В подтверждение представляется аудиозапись с переговорами украинских военных. В аудио, полном нецензурной лексики, мужчина угрожает «сбить еще один малазийский боинг».
Игорь Конашенков в свою очередь отмечает, что видеозаписи, используемые международной комиссией в качестве доказательства причастности российской установки «Бук», сфальсифицированы.
Николай Паршин подчеркивает, что ракета, из которой был уничтожен малазийский боинг, принадлежит ВСУ и на территорию России не возвращалась.
В связи с этим Министерство обороны принимает беспрецедентное решение — рассекретить данные о размещении и перемещении этой ракеты после ее выпуска в 1986 году. Представленные на пресс-конференции ССГ фрагменты являются частью ракеты 886847379, предназначенной для ЗРК «Бук». Она была отправлена в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области (Украинская СССР).
Минобороны представляет журналистам данные о ракете, которой был сбит лайнер. На экранах демонстрируется видеозапись, в которой утверждается, что по найденным на месте трагедии обломкам удалось установить бортовой номер ракеты. Речь о технической документации — паспорте на сопловой блок и формуляре двигателя. Ракета была произведена на долгопрудненском научно-производственном предприятии в 1986 году.
Брифинг ведет официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков и начальник главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенанта Николай Паршин.
Россия неоднократно отрицала обвинения и призывала к совместному расследованию происшествия. Сегодня Министерство обороны опубликует новые данные в связи с этим расследованием. О чем пойдет речь на мероприятии, неясно. В анонсе говорится лишь о «вновь открывшихся обстоятельствах крушения «Боинга-777».
Первые итоги расследования Cовместной следственной группы (ССГ), состоящей из австрийских, бельгийских, малазийских, нидерландских и украинских специалистов, были обнародованы только в этом году 24 мая. По версии экспертов, в 2014 году авиалайнер был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». По словам представителей следственной группы, ЗРК входил в состав 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, находящейся в районе Курска. Следователи также утверждают, что проследили весь маршрут переброски «Бука» из-под Курска на восток Украины и детально изучили фиксировавшие передвижение этого ЗРК снимки. «Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации», — сообщил в Гааге на пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) ее представитель Уилберт Паулсен.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Министерство обороны России проводит в Москве брифинг по вновь открывшимся обстоятельствам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе.
Мы следим за докладом оборонного ведомства в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!