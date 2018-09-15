Крах Венесуэлы: готовится свержение Мадуро

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро допустил возможность военного вторжения в Венесуэлу, передает ФАН.

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Об этом он заявил в ходе посещения расположенного на границе с Венесуэлой колумбийского города Кукута, в который массово прибывают беженцы.

«Что касается военного вторжения для свержения Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта. Наплыв венесульских беженцев в Кукуте показывает лживость венесуэльской диктатуры», — сказал чиновник.

Двумя днями ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился в Китай для укрепления связей сотрудничества и указал, что его поездка осуществляется на фоне улучшения положения его страны, так как запущена «программа восстановления экономики, роста и процветания».

«Я улетаю в КНР с государственным визитом, очень нужным для нас, который полон больших ожиданий для Венесуэлы, чтобы увеличить объем наших отношений, чтобы продвинуться в новых соглашениях стратегической ассоциации в экономике, финансах, энергетике, технологии, связи», — сказал политик.

И если спад экономики в стране замедлился, то об общественной обстановке в самой Венесуэле и у ее границ того же самого сказать нельзя. Так, издание New York Times со ссылкой на военные источники в США и Венесуэле сообщало, что

администрация президента США Дональда Трампа обсуждала с венесуэльскими офицерами-повстанцами планы по силовому свержению Николаса Мадуро.

Тайные встречи между администрацией американского президента и оппозиционными офицерами в Венесуэле велись на протяжении года. Анонимный венесуэльский военачальник рассказал, что не менее трех военных групп в Венесуэле готовили заговор против правительства Мадуро, причем переворот планировался не менее трех раз с лета 2017 года.

Однако мятеж так и не был претворен в жизнь. Сообщалось также, что венесуэльские мятежники просили США о материальной помощи, в том числе о радиоустройствах с возможностью шифрования, однако американская сторона поддержку не оказала.

Президент Боливии Эво Моралес, в свою очередь, в твиттере заявил, что осуждает планы правительства США по «свержению» Николаса Мадуро. Он также пообещал, что страны Латинской Америки будут противостоять политике США в регионе.

Ранее президент Бразилии Мишел Темер проинформировал о направлении подразделений своих вооруженных сил на границу с Венесуэлой, это связано с увеличением числа мигрантов из этой страны.

Как отмечается, на север страны в штат Рорайма направили 120 военнослужащих, которые должны будут предотвращать инциденты, связанные с наплывом венесуэльских мигрантов.

«Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения правопорядка в штате Рорайма», — заявил Темер.

Он пояснил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности бразильцев и самих мигрантов.

Власти Перу и Эквадора ввели ЧП из-за притока венесуэльских беженцев. Отмечается, что особо остро проблема стоит в столичной эквадорской провинции Пичинча. Беженцев также много в провинциях Карчи и Эль-Оро, граничащих с Колумбией и Перу соответственно.

В районы с опасной обстановкой Кито направил дополнительные силы миграционного контроля, медиков, психологов и социальных работников. Также международные организации выразили готовность предоставить продовольствие, воду, палатки и предметы первой необходимости.

В августе на Мадуро было совершено покушение с помощью дронов.

Инцидент произошел во время выступления главы государства на параде, приуроченном к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. В дроне была закреплено взрывное устройство на основе С4, передает НСН.

Покушение не было доведено до конца — беспилотник был сбит. Мадуро и находившееся на трибуне рядом с ним политическое и военное руководство страны не пострадали, но несколько участников парада получили ранения. Мадуро был немедленно эвакуирован.

За покушение ответственность на себя взяла «Фланелевые солдаты», радикальная группировка, основанная экс-офицером полиции и противником действующего президента Венесуэлы Оскаром Пересом, убитым в 2018 году. Часть причастных к покушению – около 50 человек — уже были задержаны.

Сам Мадуро заявил, что за покушением на него стоят правые силы Венесуэлы и Колумбии. По его словам, ряд организаторов покушения живут в США. Более того, он выразил уверенность, что реакция Вашингтона доказывает причастность к теракту и самих США.

Со своей стороны советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отверг всякую возможность в причастности страны к инциденту в Каракасе. Дипломат также заявил, что Вашингтон готов рассмотреть доказательства в отношении людей, которые проживают на территории США и могут быть причастны к покушению на президента Венесуэлы.