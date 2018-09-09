«Триумф» под санкциями: США отбирают у Индии С-400

Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман на этой неделе подписали «Соглашение о совместимости средств связи и безопасности» (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), дающее Нью-Дели возможность приобретать американское высокотехнологичное оборудование для высокозащищенных систем связи. Ранее подобное оснащение не входило в перечень военной техники, разрешенной для закупок со стороны Индии.

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«Подписанное соглашение COMCASA позволит Индии получить доступ к передовым технологиям США и улучшить обороноспособность ее вооруженных сил», — заявила по итогам переговоров Нирмала Ситхараман.

Помимо всего прочего, обе стороны согласились на расширение сотрудничества в области обороны, включая совместные маневры близ побережья Индии в 2019 году и установление горячей линии связи между Вашингтоном и Нью-Дели.

Затем Мэттис и Ситхараман присоединились к государственному секретарю США Майку Помпео и министру иностранных дел Индии Сушме Свараджу, чтобы сделать заявления для прессы США и Индии.

Дипломатические лидеры и министры обороны обоих государств заявили, что подписанные документы являются несомненным признаком укрепляющегося взаимодействия между Соединенными Штатами и Индией. Об этом, по их мнению, свидетельствует и недавнее переименование командования вооруженных сил США в зоне Тихого океана в Индо-тихоокеанское командование.

Но высокие договаривающиеся стороны так и не пришли к согласию по одному весьма важному вопросу — запланированной покупке Индией пяти зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» стоимостью приблизительно в $6 млрд.

«Никакого решения по этому поводу принято не было», — сказал Майк Помпео журналистам после того, как соглашение COMCASA было подписано. Тем не менее, государственный секретарь США предположил, что отказ Индии от сделки по С-400 еще возможен.

«Мы понимаем долгую историю отношений Индии и России в области военно-технического сотрудничества и озабоченности Нью-Дели в области совершенствования противовоздушной обороны. Наши намерения не состоят в том, чтобы оштрафовать такого великого стратегического партнера США, как Индия. Кроме того, это крупный покупатель американского оружия», — заявил Помпео. По его словам, американские санкции не предназначены для того, чтобы неблагоприятно повлиять на такие страны, как Индия. Они задумывались, в первую очередь, чтобы оказать требуемое влияние на Россию и наказать Москву.

Решение о приобретении Индией комплексов С-400 «Триумф» на сумму $6 млрд было принято в мае 2018 года после визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Сочи. Однако сделка оказалась под угрозой из-за антироссийских санкций США.

До этого Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что США введут санкции в отношении любой страны, которая купит у России зенитные ракетные системы С-400.

В частности, официальный представитель Пентагона в Азии Рэндалл Шрайвер заявлял, что США не могут гарантировать, что позволят Индии закупить российское вооружение.

«Каждому более или менее крупному государству хотелось бы видеть Индию в числе своих друзей и союзников», — пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Но, как отметил собеседник издания, Индия — великая держава, ее значение и военно-политический вес со временем будут только нарастать, и в течение всей своей истории Нью-Дели проводил многовекторную политику, однозначно не принадлежа к какому-то одному лагерю. При этом колебания, сказал источник «Газеты.Ru», возможны и в ту, и другую сторону.

Тем не менее, подчеркнул источник, Индия в сфере военно-технического сотрудничества была, есть и останется в исторически обозримый срок полем для конкуренции ведущих производителей вооружения и военной техники, и здесь, скорее всего, победа останется за тем, кто предложит Нью-Дели лучшие варианты по критериям эффективность-цена-качество.

Что касается санкций, напомнил высокопоставленный источник издания в российском ОПК, то

в Индии еще не забыли, как Соединенные Штаты после испытаний индийского ядерного оружия наложили на Нью-Дели весьма жесткие санкции, принесшие существенный вред национальной обороне Индии.

Поэтому какой-то нажим на Нью-Дели в области закупки вооружений малопродуктивен. Индия решит сама, без подсказок из Вашингтона, какое оружие и какого производителя ей покупать, уверен собеседник «Газеты.Ru».