«Не стреляют»: почему «Джавелины» не летают на Украине

Письмо с жалобой на качество американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin отправил глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову. Письмо было написано 18 июня. Его скан-копию опубликовал телеграм-канал «338».

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«Установлено, что причиной сбоя в работе «Джавелинов» стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — утверждал в письме Коростелев.

По его мнению, маршевым двигателям нужна дополнительная проверка, поскольку они не запускались во время показательных стрельб. Как отметил конструктор, использование такого вооружения в условиях военных действий может повлечь за собой гибель военнослужащих.

К тому же Коростелев подчеркнул такие недостатки американских ПТРК, как незначительная дальность стрельбы (до 2,5 км), сложности использования при неблагоприятных погодных условиях и высокая стоимость оружия.

Глава конструкторского бюро также отметил необходимость привлечения для сервисного обслуживания, ремонта и модернизации Javelin специалистов из-за рубежа.

В связи с указанными в письме проблемами, Коростелев предложил секретарю СНБО рассмотреть вероятность оснащения армии украинскими ПТРК.

В Киеве сочли доводы бюро разумными, но впоследствии заявили, что письмо якобы было «сфабриковано спецслужбами РФ». «Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ, скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и США», — предположили в Киеве.

В России же инциденту с противотанковым ракетным комплексом не удивились. «Ничего удивительного. Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют, что держат украинские власти за откровенных дураков. Американский «лохотрон» в действии. То есть вся их «помощь», которую они никогда не дают просто так, оказалась простым надувательством», — заявил независимый политический аналитик Иван Аркатов ФАН.

ПТРК Javelin американского производства поставлены на Украину 30 апреля, подтвердили РИА «Новости» в госдепе США. До этого о доставке оружия сообщало американское «Радио Свобода». При этом количество единиц техники не уточнялось.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно 23 декабря 2017 года. Об этом ABC News сообщало со ссылкой на источники в госдепартаменте. По информации телеканала, Киеву должно быть поставлено 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму $47 млн. В эту партию вошли те самые противотанковые комплексы Javelin американского производства. К тому же Украине предоставят возможность приобрести дополнительные боеприпасы.

Как подчеркнули в ABC News, поставка противотанковых ракетных установок Киеву, «скорее всего, спровоцирует сильную реакцию со стороны России, которая может сорвать попытки Трампа улучшить отношения с Москвой».

После подписания плана Трампом, документ поступил на рассмотрение в конгресс, где его изучали в течение 30 дней. Исполнением плана после одобрения конгресса занялся государственный департамент США.

За два дня до этого американские власти одобрили первые коммерческие поставки оборонительного летательного оружия Киеву, сообщила газета The Washington Post. Там отмечалочь, что Киеву будет поставлена партия крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование и боеприпасы.

Общая сумма покупки Украиной американской продукции оценивалась в $41,5 млн.

Через некоторое время в госдепе сообщили, что правительство США напрямую безвозмездно не продавало и не передавало украинской стороне оборонительных вооружений. Впрочем, после этого представитель американского внешнеполитического ведомства подтвердил агентству ТАСС, что действительно была «выдана лицензия на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей».

В начале текущего года, 18 января, договоренность о поставках Вашингтоном Киеву противотанковых комплексов Javelin подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Такое заявление он сделал в ходе заседания СНБО, сообщалось на сайте главы государства. «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — подчеркнул он.

Отметим, что со стороны Москвы в адрес США и Канады исходило предупреждение о вероятных последствиях поставок на Украину летательного вооружения. Как подчеркнул заместитель полпреда России в ООН Петр Ильичев, это может толкнуть Киев на новые военные авантюры. К тому, он также обратил внимание на то, что американские фирмы, в частности, производитель ручных гранатометов Airtronic USA, «уже поставляют Киеву оружие, кулуарно получая на это согласие и госдепартамента, и Пентагона».