Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу

Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) американского министерства энергетики провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12, пишет портал military.com.

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9 июня на полигоне «Тонопа» в штате Невада были осуществлены два испытательных бомбометания. В ходе них бомба В61-12 без ядерного заряда сбрасывалась со стратегического бомбардировщика B-2 «Спирит». В бомбометаниях приняли участие личный состав и техника 419-й испытательной эскадрильи с авиабазы ВВС Эдвардс, штат Калифорния.

Еще в мае этого года представители военно-воздушных сил США объявили, что испытания B61-12 идут успешно. «Мы уже провели 26 доработок и модернизаций В61-12 и осуществили большой по объему перечень летных испытаний, — сказал генерал-лейтенант Джек Вайнштейн, заместитель начальника штаба стратегического сдерживания и ядерной интеграции. — Выполнение программы идет чрезвычайно хорошо».

«Сама по себе бомба B61 — ядерный боеприпас разработки 1960-х годов. Несмотря на свой значительный возраст, бомба и сегодня является основным оружием авиационных стратегических ядерных сил США»,

— пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

За последние несколько десятилетий боеприпас модернизировался 12 раз — как раз последняя модификация этой бомбы получила наименование В61-12, напомнил эксперт.

По его словам, принципиальные отличия ядерной бомбы типа В61-12 от всех предыдущих модификаций заключаются в том, что если раньше бомбы В61 были авиационными боеприпасами свободного падения, то очередная модернизация этого боеприпаса превратила его в управляемое высокоточное оружие.

«Теперь бомба В61-12 состоит из двух частей — собственно ядерного боеприпаса и комплекта оборудования на основе технологии GPS, преобразующего свободнопадающую бомбу во всепогодный корректируемый боеприпас (Joint Direct Attack Munition, JDAM)», — полагает Макиенко.

JDAM, напоминает специалист, представляет собой сочетание хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим бомбе осуществлять в процессе наведения необходимые маневры, и компьютера с навигационным оборудованием.

Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им дальность действия до 30 км от точки сброса. Величина квадратичного вероятного отклонения при этом находится в пределах 10 м.

«То есть, по большому счету, этот комплект преобразует обычную ядерную бомбу В61 в высокоточный боеприпас», — полагает Константин Макиенко.

Помимо всего прочего, боевое применение бомб типа JDAM не зависит от погодных условий. Этим они выгодно отличаются от боеприпасов с лазерным и инфракрасным наведением, которым требуется определенная прозрачность атмосферы.

«Квалификационные летные испытания продемонстрировали, что конструкция B61-12 соответствует ранее разработанному тактико-техническому заданию. Налицо прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — заявил представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США бригадный генерал Майкл Луттон.

Боевое снаряжение бомбы В61-12 было разработано одной из Сандийских национальных лабораторий во взаимодействии с Лос-Аламосской национальной лабораторией и произведено на предприятиях Nuclear Security Enterprise США.

Корпорация Boeing разработала хвостовую управляемую часть боеприпаса В61-12 в соответствии с контрактом, заключенным с Центром ядерного оружия военно-воздушных сил США.

Поступление первых ядерных бомб типа В-61-12 ожидается в ВВС США не ранее 2020 года. Носителями этого специального боеприпаса будут стратегические бомбардировщики В-2 «Спирит» и В-21 «Рейдер». Также бомба В61-12 поступит на оснащение истребителя 5-го поколения F-35. В 2015 году он уже совершал пробные полеты с боеприпасом этого типа, который размещался во внутреннем оружейном отсеке самолета.

По мнению американских военных, новая управляемая авиационная бомба В61-12 в полном объеме соответствует их представлениям о ядерном боеприпасе пониженной мощности, который, как полагают некоторые аналитики, вряд ли будет превышать 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Однако в сочетании с высокой точностью наведения это сделает бомбу В61-12 очень грозным оружием. В первую очередь, предполагают специалисты, такой боеприпас будет применяться против заглубленных и подземных пунктов высшего военного и государственного управления вероятных противников США.

Вполне возможно, что авиационные бомбы В61-12 будут применены в обозримом будущем в ходе локальных военных конфликтов против соперников США, не обладающих ядерным оружием. То есть Вашингтон и Пентагон планируют применять ядерное оружие, заведомо не ожидая ответного удара.

Как ранее писала «Газета.Ru», в прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис заявил американскому конгрессу, что ядерные боеприпасы пониженной мощности предназначены для более разнообразных вариантов применения и более эффективного сдерживания потенциальных противников в условиях высокой угрозы развязывания военных действий.

Академик Алексей Арбатов недавно заявил «Газете.Ru», что

дискуссия в американском экспертном обществе о возможном применении ядерных боеприпасов пониженной мощности порождена Обзором ядерной политики 2018 года, в котором центральное место занимает тезис о превосходстве России в тактических ядерных вооружениях.

В противовес американцы предполагают развернуть ядерные боеприпасы пониженной мощности на баллистических ракетах подводных лодок, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, авиационные бомбы с зарядами аналогичного класса.

«Это очень опасная идея, — убежден Алексей Арбатов. — Тем более что в настоящее время нет ясности в отношении российской позиции по этому вопросу. На мой взгляд, на самом высоком уровне должна быть прояснена наша позиция по поводу ведения ограниченной ядерной войны, о возможности победы в этом конфликте, о последствиях такой войны для всего мира».

По словам собеседника «Газеты.Ru», если с обеих сторон — США и России — приступать к увеличению арсеналов тактического ядерного оружия, то риск конфликта с применением оружия массового поражения возрастает в геометрической прогрессии.