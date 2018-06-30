«Ким обманывает США»: Пхеньян перевыполнил план по ракетам

Северная Корея увеличила производство ядерного оружия на секретных объектах, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США

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«Работа продолжается, чтобы обмануть нас относительно количества ядерных объектов, оружия и ракет», — рассказали представители американского истеблишмента.

Изначально информацию об увеличении Пхеньяном производства ядерного топлива на нескольких секретных объектах предоставили американские разведывательные службы. При этом, по их словам,

лидер КНДР Ким Чен Ын может попытаться скрыть эти объекты, поскольку ждет больших уступок в ядерных переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа.

Днем ранее американский журнал The National Interest анализировал, что Трампу придется определиться между торговой войной и сделкой с Северной Кореей по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В статье подчеркивалось, что это связано с политикой Белого дома в отношении Китая, партнерство с которым у США на данный момент «сошло с рельсов и балансирует над пропастью».

По словам американских аналитиков, Пекин имеет большое влияние на Корейском полуострове, поэтому торговая война с Китаем почти наверняка будет означать провал сделки с Ким Чен Ыном, которую Трамп заключил на саммите в Сингапуре.

Помимо этого, американо-китайские отношения важны для поддержания «некоего подобия глобального порядка» и для предотвращения распространения ядерного оружия. Они также имеют важное значение для продолжения глобального экономического роста и решения экологических проблем, отмечалось в материале.

Тогда же сообщалось, что руководитель Госдепартамента США Майк Помпео на следующей неделе отправится с официальным визитом в КНДР, чтобы обсудить планы северокорейских властей по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом писала газета The Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Сообщалось, что визит Помпео будет первой поездкой высокопоставленного американского чиновника в КНДР после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который прошел 12 июня. В газете добавили, что их встреча широко критиковалась из-за небольшого числа конкретных договоренностей, к которым пришли лидеры стран.

В издании также отметили, что Помпео отменил встречу со своим индийским коллегой 6 июля, чтобы посетить Пхеньян. В КНДР госсекретарь проведет переговоры с неназванным высокопоставленным северокорейским чиновником.

«Помпео пришлось отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей», — подчеркнул один из источников.

Сам госсекретарь США указывал, что Вашингтон решил не устанавливать Северной Корее временные ограничения по выполнению договоренностей о денуклеаризации, передает ФАН.

По его словам, Белый дом стремится к продвижению, чтобы узнать, можно ли достичь тех целей, которые обозначили Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Помпео подчеркнул, что госдеп регулярно проверяет, достаточно ли усилий прилагает Пхеньян для продолжения переговоров с США.

Кроме того, Помпео заявил, что Северная Корея все еще представляет ядерную угрозу. Это заявление противоречит словам Трампа, который писал в своем твиттере, что ядерной угрозы от КНДР больше нет.

Выступая на заседании подкомитета сената по ассигнованиям, госсекретарь сказал, что Трамп «собирался» сказать, что США «уменьшили» угрозу, исходящую от Северной Кореи, однако написал, что КНДР больше не представляет собой угрозы.

«Я уверен, что он имел в виду — мы уменьшили угрозу. Не думаю, что в этом кто-то сомневается», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Неделей ранее Трамп одобрил продление на один год ограничительных мер в отношении КНДР. В силе сохраняются санкции, которые в основном вводились предшественником Трампа в Белом доме Бараком Обамой, передает НСН.

Срок действия этих санкций должен был закончиться 26 июня 2018 года.

Объясняя свое решение, президент США заявил, что в отношении КНДР сохраняется режим чрезвычайного положения из-за риска распространения ядерного оружие на Корейском полуострове в результате действий Пхеньяна.

В этой связи постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея начала переговоры по денуклеаризации только из-за санкций со стороны международного сообщества.

По ее словам, время покажет, станет ли для руководства КНДР собственный народ важнее ядерных амбиций.

«Лишь жесткие международные санкции заставили северокорейский режим сесть за стол переговоров», — сказала дипломат.