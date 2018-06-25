Рельсы и дороги: в НАТО назвали главные проблемы Польши

Войска НАТО в случае конфликта с Россией могут проиграть первую фазу войны из-за плохих дорог и бюрократии. Пока основные части альянса будут добираться до восточных границ, российская армия займет всю территорию стран Балтии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

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Издание сообщает, что проблему выявили военные игры, проведенные американским командованием в Европе. К примеру, гусеничная и колесная техника подразделений и частей США возвращалась из Грузии (где проходили учения) в Германию (в пункт постоянной дислокации) четыре месяца по железной дороге. Все это время личный состав оставался практически без вооружения и военной техники.

Рельсы на железных дорогах в балтийских республиках шире западноевропейских, поэтому технику приходилось разгружать и загружать заново, напоминает The Washington Post.

Венгерским пограничникам не понравился способ сцепления бронетранспортеров с вагонами, хотя у их румынских коллег вопросов не возникло, и они задержали американских военных еще на несколько дней, отмечает американская газета.

Обычные трассы в восточной Европе не подходят не только из-за плохого состояния дорожного полотна, но и географических особенностей, продолжает The Washington Post. Например, двухполосная трасса из Польши в Литву проходит между озерами, и одна перевернувшаяся крупная машина может надолго заблокировать движение. Мосты же рискуют обрушиться под тяжелой техникой.

Проблемы создает и бюрократия, утверждается в американской газете. Например, переброска техники по территории Германии может производиться только в будние дни и только ночью, а Швеция просит предоставлять заявку на передислокацию войск за три недели. Издание отмечает, что в случае объявления реальной войны бюрократические проволочки устранят, однако при локальном конфликте время может быть потеряно.

Ничего нового

«Материал в The Washington Post очень сильно напоминает сочинения дилетанта. Для начала давайте уточним, что можно в принципе отработать в ходе мероприятий оперативной подготовки. Безусловно, маневры и оперативно-стратегические учения могут служить в некотором роде экспериментом, в ходе которого можно уточнить вопросы боевого применения, перегруппировки частей и соединений, взаимодействие, управление и связь», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Но, по словам военачальника, несмотря даже на самые масштабные учения мирного времени, многое отработать в ходе мероприятий оперативной подготовки все же нельзя. В первую очередь, это относится к развертыванию оперативного и стратегического тыла вооруженных сил.

В мирное время создать в полном объеме тот тыл, который будет функционировать в условиях ведения военных действий, невозможно. Генерал Запаренко напомнил, что содержание в мирное время соединений, частей и учреждений по штатам военного времени даже оперативного тыла, не говоря уже о стратегическом, нецелесообразно по экономическим причинам, и ни одна страна этого не выдержит.

Хотя войска воюют точно так же, как они занимались до этого боевой и оперативной подготовкой, многие вопросы в ходе учений отработать все же нельзя, даже в ходе самых обширных и дорогостоящих экспериментов мирного времени. Только во время войны можно будет реально уточнить полосы обороны и наступления частей и соединений, нормы расходы боеприпасов, необходимое количественное превосходство на участках прорыва, считает Валерий Запаренко.

Маневры и учения в настоящее время все более приобретают характер гигантского тактического парада, демонстрации слаженности и боеспособности армии. Что касается военных игр на картах, то главная ценность этой формы оперативной подготовки состоит не в исследовании новых вопросов, а в натаскивании, в передаче наставником ученику практики работы. В стратегии решение задач на карте имеет весьма относительную ценность, полагает Валерий Запаренко.

Как говорил известный российский стратег Александр Свечин, на военную игру приходится смотреть лишь как на подбор известного материала, в интересных географических условиях, при современных данных организации и техники, для заключительной дискуссии. Ценность такой дискуссии обусловливается исключительно компетентностью руководства, утверждал Свечин.

Военная игра представляет могущественное средство пропаганды определенных стратегических и оперативных воззрений, но вызывает сомнения, как метод исследования вопроса, полагал российский стратег.

Прикладной метод в стратегии может иметь значение преимущественно лишь для популяризации в командном составе определенных стратегических идей и для выяснения существующих взглядов на острые стратегические вопросы, полагал Свечин.

Поэтому ничего неожиданного в американской военной игре в Европе нет. Изначально предполагали, что такая проблема — неудовлетворительное качество дорожной сети и мостов в Восточной Европе есть — и блестяще выявили ее в ходе военной игры.

«Мосты не понадобятся»

Что касается венгерских пограничников, которым якобы не понравился способ сцепления бронетранспортеров с вагонами, то здесь наблюдается не совсем корректное использование терминологии, считает заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, никаких способов сцепления бронетранспортеров с вагонами на самом деле нет. Есть разнообразные способы крепления боевой техники на железнодорожных платформах. Колесная и гусеничная техника закрепляется на платформах с помощью деревянных колодок и проволоки, в некоторых случаях с помощью цепей. Одновременно принимаются меры по предотвращению разворота вращающихся частей вооружения — башен, стволов орудий, качающихся частей пусковых установок. В каждой стране свои требования к креплению боевой техники на платформах. После погрузки и крепления военной техники начальник любого воинского эшелона делает запись в железнодорожных документах — «вооружение закреплено, меры против разворота вращающихся частей приняты» — и подписывается, напоминает Константин Макиенко.

«Первой фазы войны», о которой говорится в материале американского издания, на практике быть не может», — считает экс-начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Николай Моисеев.

По его словам,

в этом случае правомернее говорить о начальном периоде войны, то есть временном отрезке, в течение которого происходит завершение стратегического развертывания вооруженных сил сторон.

Однако вполне возможно, что гипотетические военные действия между Россией и НАТО могут начаться с использованием группировок мирного времени и, скорее всего, сразу приобретут характер обмена ракетно-ядерными ударами, полагает военачальник. «Мосты и дороги в этом случае не понадобятся», — считает генерал Моисеев.

Что касается каких-либо бюрократических проволочек при перегруппировках войск, то это проблема исключительно мирного времени, полагает военачальник. И акцентировать внимание на ней не конструктивно. В военное время никакой бюрократии быть не может, и движение по автодорогам контролируют дорожно-комендантские части и соединения.

Утверждение, что «одна перевернувшаяся крупная машина может надолго заблокировать движение» генерал и вовсе считает легкомысленным. Вышедшая из строя колесная техника будет практически мгновенно сметена с дорожного полотна эвакуационными подразделениями. «Да любой танк столкнет в кювет автомобиль, который преграждает путь войскам», — добавляет генерал Моисеев.

Что касается тезиса о том, что «рельсы на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейских, поэтому технику приходилось разгружать и загружать заново», то генерал Моисеев напоминает, что в этом случае необходимости в перегрузке материальных средств и вооружения нет, а достаточно заменить только тележки на вагонах и платформах. И подобная практика отработана давно. Вероятно, в американской газете об этом не в курсе.

Самое главное, по мнению генштабиста, прежде чем говорить о войне России с НАТО, надо вначале сформулировать стратегические цели подобного конфликта. А вот с этим у Брюсселя откровенные проблемы.

Несмотря на острые противоречия между Россией и коллективным Западом, причин для войны в настоящее время нет, убежден генерал. Поэтому все рассуждения о характере дорожной сети в Балтии носят более чем оторванный от жизни характер, заключает генерал.

Вполне возможно, что за этим стоит более чем банальная попытка лидеров балтийских государств выбить из НАТО деньги на строительство дорог в своих странах, полагает генерал-лейтенант Николай Моисеев.

Кроме того, российские политики неоднократно заявляли об отсутствии каких бы то ни было планов вступать в конфликт со странами НАТО и другими государствами.