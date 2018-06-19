«Оставим след в истории»: Трамп создает Космические войска

Президент Дональд Трамп подписал 18 июня правительственное распоряжение, в котором содержатся указания Пентагону по созданию Космических войск. Этот документ может радикально преобразовать вооруженные силы США. Космические функции, рассредоточенные в настоящее время по разным видам вооруженных сил и родам войск, теперь будут собраны воедино и под одно крыло.

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И хотя безусловная поддержка главы американского государства этому начинанию не вызывает сомнений, эксперты и влиятельные члены конгресса США полагают, что Дональду Трампу все же требуется согласие американских законодателей, чтобы создание Космических войск было переведено в плоскость реальных и практических дел.

«Настоящим документом предписываю министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс создания Космических войск как шестого вида вооруженных сил Соединенных Штатов», — заявил Дональд Трамп в ходе встречи в понедельник в Национальном космическом совете США.

«Это весьма масштабное и важное заявление. У нас есть Военно-воздушные силы, и мы собираемся создавать Космические войска. Это будет отдельный вид вооруженных сил, но равный в правах со всеми остальными. Это будет очень важный вид ВС США, — добавил Трамп и обратился к председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Джозефу Данфорду. — Если вы выполните поручение президента, то это оставит след в истории».

В ответ генерал Данфорд утвердительно кивнул и ответил президенту Трампу: «Мы выполним ваши указания».

«В настоящее время в США к видам вооруженных сил можно отнести пять структур — сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы, корпус морской пехоты и береговую охрану», — напомнил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Согласно данным журналистского пула Белого дома, президент США подписал исполнительное распоряжение, касающееся создания Космических войск, в понедельник в 12.36 по Североамериканскому восточному времени. «Однако документ, вышедший из стен Белого дома, оставил открытым вопрос —

отдал ли Дональд Трамп на самом деле необходимые указания руководству вооруженных сил для развертывания практической работы по созданию нового вида вооруженных сил», — указывает Константин Макиенко.

В этой связи военно-воздушные силы США отослали все необходимые вопросы военному ведомству, но там пока воздержались от подробных комментариев.

Однако несколько позже официальный представитель министерства обороны США все же заявил, что Объединенный комитет начальников штабов будет работать в тесном сотрудничестве с Пентагоном, другими заинтересованными структурами военного ведомства и конгресса, чтобы воплотить в жизнь указания президента США.

С Трампом — не в ногу

В то же время с решением о создании Космических войск далеко не все так просто. В частности, как ранее писала «Газета.Ru», об этом президент США заявляет уже далеко не в первый раз.

В частности, еще 14 марта президент США Дональд Трамп заявил о возможности создания специализированных войск для ведения боевых действий в космическом пространстве.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы», — сказал Трамп, выступая в тот день перед представителями корпуса морской пехоты США в Сан-Диего.

К реализации идеи создания космических войск американцы тоже пришли далеко не сразу. Этот замысел одно время жестко критиковали министр обороны США Джеймс Мэттис и министр ВВС США Хизер Энн Уилсон.

В частности, Мэттис заявлял в 2017 году американскому конгрессу: «Я выступаю против создания новых штатных структур и формирования дополнительных организационных уровней в то время, когда мы фокусируемся на сокращении лишних звеньев управления и сосредотачиваемся на интегрированных структурах, осуществляющих непосредственное руководство и ведение боевых действий».

Но в последнее время Трамп недвусмысленно сигнализировал, что он весьма заинтригован идеей создания Космических войск как нового и отдельного вида вооруженных сил. В частности, еще раз об этом он говорил 1 мая 2018 года, утверждая, что «мы на самом деле думаем о шестом виде вооруженных сил США для космического пространства».

В то время подобные заявления сбивали с толку руководителей военно-воздушных сил США. Вначале они публично выступили против создания нового вида вооруженных сил, но затем были принуждены взять более мягкий тон, говоря о потенциальной возможности создания Космических войск.

Тем самым руководство ВВС не желало явно идти не в ногу с президентом Дональдом Трампом.

Однако создание нового вида вооруженных сил США требует соответствующей санкции конгресса США и не может быть принято единолично президентом, напомнил председатель подкомитета по боевой авиации и Сухопутным войскам Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Майк Тернер, республиканец от штата Огайо.

Об этом же говорят и многие другие законодатели США — создание нового вида ВС США должно быть одобрено конгрессом США. Пока такого согласия Трамп не получил.

«Только конгресс США имеет право на создание новых видов вооруженных сил и учреждать соответствующие штатные категории для руководства новыми структурами», — заявил преподаватель юридической школы Джорджтаунского университета Джонатан Терли, занимающийся конституционными проблемами, которые в той или иной степени касаются вооруженных сил.

По его мнению, «Пентагон может неофициально создать исследовательские или рабочие группы, но у него нет такой власти, чтобы переходить на практике к формированию новых видов вооруженных сил».

Президент США, по его мнению, может упорядочить исследования, сформировать пакет предложений по новому виду вооруженных сил, а далее начинается работа исключительно законодательных органов США, полагает Джонатан Терли.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований США Тодд Харрисон придерживается аналогичного мнения и считает, что президент США не может единолично создать новый вид вооруженных сил США.

Харрисон считает, что краткосрочный практический эффект от всего этого состоит в том, что президент США может направить указания военному ведомству, чтобы там разработали план по созданию Космических войск.

Даже на сегодня в сфере создания нового вида вооруженных сил остается много неясных вопросов.

«Мы до сих пор не знаем, каковы будут функции Космических войск, какова их предполагаемая структура и самое главное, сколько все это будет стоить американским налогоплательщикам», — заявил Майк Тернер.

А сенатор Билл Нельсон от штата Флорида, главный демократ в сенатском комитете по торговле, который осуществляет контроль над невоенными космическими программами, и вовсе считает, что сейчас не время учреждать космические войска как отдельный вид вооруженных сил США.

«Тем не менее, американские аналитики убеждены, что Соединенные Штаты должны доминировать в околоземном космическом пространстве, — напоминает «Газете.Ru» Константин Макиенко. — Поэтому, скорее всего, наметившиеся противоречия между исполнительной и законодательной властями США в сфере создания Космических войск будут преодолены в достаточно короткий срок. Соединенные Штаты сегодня реально испытывают страх от масштабных космических программ, которые неослабевающими темпами развертываются и реализуются в Китае».