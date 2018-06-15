Деньги на борьбу с Россией: что требует Трамп от НАТО

Очередной саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля, но уже на этой неделе в выступлениях на Атлантическом совете представители администрации Дональда Трампа обрисовали в общих чертах три главных приоритета Соединенных Штатов, сформулированных для этого форума, который, как известно, проходит два раза в год. Это увеличение военных расходов, сдерживание России и борьба с терроризмом. Об этом пишет Defense News.

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Первоочередная задача, которую уже не раз озвучивал в своих речах президент США Дональд Трамп, заключается в том, что государства-участники альянса должны тратить на национальную оборону не менее 2% своего ВВП.

«Справедливое разделение расходов на оборону между участниками альянса не является сугубо американской инициативой», — сказал заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гоффус.

По его словам, подобное разделение является залогом существования самого военно-политического блока НАТО, его жизнеспособности, солидарности и доверия между государствами-участниками альянса.

В 2014 году только три страны НАТО тратили 2% своего ВВП на национальную оборону. К 2018 году количество таких государств возросло до восьми. К ним относятся, собственно, США, а также Великобритания, Польша, Эстония, Греция, Латвия, Литва и Румыния.

Еще семь государств-участников альянса пообещали увеличить свои оборонные бюджеты до требуемого уровня к 2024 году.

Член Совета национальной безопасности и специальный помощник президента США по Европе и России Ричард Хукер назвал двухпроцентный порог императивным обязательством государств НАТО и предупредил, что Дональд Трамп ясно даст понять это на июльском саммите.

«Президент Соединенных Штатов будет ясен и откровенен в этом пункте на саммите НАТО. Уже много здесь сделано, но 13 из 28 государств-участников все же не довели свои расходы до двухпроцентного уровня. США продолжат требовать справедливого и равноправного разделения бремени оборонных расходов в рамках НАТО как важнейшей составляющей единства альянса и согласия внутри него», — заявил Ричард Хукер.

Член палаты представителей США от Республиканской партии, глава комитета по делам вооруженных сил Майк Тернер подчеркнул, что пришло время для государств-участников НАТО финансировать национальные вооруженные силы на требуемом уровне и это будет лучшим способом гарантировать Соединенным Штатам выполнение их обязательств перед Североатлантическим альянсом.

Дожать не получится

Кроме требования увеличить расходы на оборону, представители США подчеркнут в ходе саммита необходимость возрастания возможностей НАТО по борьбе с терроризмом, особенно в Ираке, Афганистане, с формированиями Исламского государства и его филиалами.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ, программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев пояснил «Газете.Ru», что

вряд ли в ходе этого саммита Вашингтону удастся дожать всех остальных участников альянса до выделения требуемых 2% на национальную оборону.

По его словам, этот процесс потребует достаточно много времени. Ведущие страны НАТО будут в ходе саммита становиться в позу и отказываться принимать на себя дополнительные обязательства. Во всяком случае, в ближайшее время они этого делать явно не собираются.

По оценкам эксперта, скорее всего, Трамп скажет ритуальные слова о необходимости достичь подобного уровня расходов на национальную оборону, но дальше этого в ближайшее время дело не пойдет.

По оценкам Бордачева, со стороны альянса не стоит ожидать и выделения каких-либо дополнительных воинских контингентов на борьбу с терроризмом в Ираке и Афганистане.

Что касается увеличения численности частей и соединений Объединенных вооруженных сил НАТО в странах Балтии и Польше, то, как считает собеседник «Газеты.Ru», эта тенденция сохранится и будет развиваться. С каждым годом все больше и больше структурных подразделений НАТО будет концентрироваться в Восточной Европе. По его оценкам, этот процесс будет проходить постепенно, но последовательно.

Что касается возможных озабоченностей России в этой связи, то, как полагает эксперт, пока проводимые альянсом мероприятия не вызывают особой тревоги у Москвы.

Опасность может представлять создание в Балтии некоей критической инфраструктуры, которая позволила бы альянсу перебрасывать в этот регион значительные по численному и боевому составу воинские контингенты ведущих стран НАТО. Пока же такая инфраструктура, по оценкам Бордачева, не создается.

«А если будет создаваться, — пояснил он, — тогда и будем с соответствующих позиций разговаривать с НАТО».

Создавая иллюзии

Заместитель директора Центра европейских и международных исследований (национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») Дмитрий Суслов рассказал «Газете.Ru», что предстоящий саммит НАТО не приведет к каким-либо решительным прорывам.

По его оценкам, все останется примерно на прежнем уровне. Ни одна из принципиальных проблем решена в ходе саммита не будет. Не будет принято ни одно из рубежных решений, в частности, о создании на постоянной основе военной базы США в Польше.

Но при этом, по словам собеседника издания, этот саммит НАТО будет иметь очень большое значение в части создания впечатления устойчивости и конструктивности трансатлантических взаимоотношений. «Это чрезвычайно важно, причем для обеих сторон — США и европейских стран», — подчеркивает Суслов.

По его словам, особенно это актуально после недавнего саммита G7, на котором итогового заявления принять так и не удалось. По торгово-экономическим вопросам между Соединенными Штатами и европейскими странами ситуация ухудшается и эскалируется.

«Речь пока не идет о полномасштабной торговой войне, я полагаю, это еще пристрелка. Пока каждая из сторон создает впечатление своей непреклонности в этих вопросах. Тем не менее, де-факто новая торговая война между США и Европой находится в стадии развертывания. Трансатлантические отношения переживают, наверное, худший период со времен завершения Второй мировой войны», — считает эксперт.

По его словам, на этом фоне НАТО крайне важно показать, что не все так плохо и государствам-участникам альянса необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите в Брюсселе хотя бы военно-политическое единство.

США хотят увеличить вклад европейских стран в расходы альянса на оборону, связанные со сдерживанием России и проведение военных операций.

Как полагает собеседник «Газеты.Ru», для Трампа важно показать, что в ходе встреч и переговоров он не просто воздух сотрясает, а добивается конкретных результатов. Год назад на саммите НАТО Трамп сделал достаточно жесткое заявление по расходам на оборону государств-участников альянса, даже демонстративно не упомянул приверженность Соединенных Штатов Статье 5 Устава НАТО (стороны соглашаются с тем, что «вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом»).

В тот раз президент США, образно говоря, стукнул кулаком по столу и сказал, что к этому вопросу он относится более чем серьезно и требует увеличить военные расходы государств-участников альянса.

Если ситуация в этой сфере не изменится, считает Суслов, то возникает вопрос в способности Трампа добиваться необходимого для Вашингтона результата.

В очередной раз разговор о двух процентах расходов на оборону от ВВП, в особенности в диалоге с Германией, будет стоять очень жестко. Но Дмитрию Суслову кажется, что все-таки менее жестко, чем это было в прошлом году.

Трампу сейчас самому по внутриполитическим соображениям невыгодно расписываться в том, что европейцы не пошли ему на встречу, что явно будет не соответствовать его собственной риторике о чудесных переговорных способностях и реально достигнутых при этом результатах.

Однако ни США, ни европейцам невыгодно разрушать трансатлантические отношения, и обе стороны нуждаются в том, чтобы несмотря на проблемы демонстрировать единство альянса.

Россия вошла в привычку

Традиционно на повестке дня саммита будет присутствовать российская тема, считает Дмитрий Суслов. Поскольку единства в плане наращивания оборонных расходов среди государств-участников НАТО достичь вряд ли удастся, то Россия является тем вызовом, по которому проще всего продемонстрировать монолитность альянса.

Ничего другого НАТО практически не остается. Поэтому о России будут говорить достаточно остро, в очередной раз

будут повторены все мантры о российской военной угрозе и о необходимости сдерживания Москвы. Однако при этом будет допускаться возможность ведения с Россией диалога. И это сегодня традиционно общенатовская позиция — сдерживаем, но оставляем дверь открытой для переговоров и консультаций.

Такие формулировки абсолютно соответствуют и подходам Трампа. С одной стороны, президент США постоянно наращивает давление на Россию, причем на всех уровнях, с другой стороны, делает вбросы, что Россию надо возвращать в «восьмерку» и обсуждать тему полноценного саммита между президентом США и Владимиром Путиным.

Возможно, будут приняты решения о некотором, не очень существенном, но все же наращивании сил быстрого реагирования НАТО в Польше и странах Балтии, причем на ротационной основе.

«Что касается американского постоянного военного присутствия в Польше, то я не думаю, что, по крайне мере, на этом саммите будет принято какое-то конкретное решение. Точнее, ни положительного, ни отрицательного решения не будет», — считает Дмитрий Суслов.

По его словам, большинство западноевропейских стран не поддерживают дальнейшей эскалации во взаимоотношениях с Россией, особенно Германия и Франция. Италия с ее новым правительством выступает вообще за улучшение взаимоотношений с Москвой. Недавно прошла встреча между генсеком НАТО и министром иностранных дел Италии. На ней российская тема, то есть необходимость налаживания диалога с Москвой, была одной из главных.

При этом Италия четко, даже на уровне НАТО, обозначила свою позицию по налаживанию отношений с Россией.

На этом фоне никакого консенсуса по поводу постоянной базы США в Польше ожидать на этом саммите, по всей видимости, не приходится. Кроме того, и Вашингтон вряд ли пойдет на это решение, поскольку это будет означать переход конфронтации между США и Россией на качественно новый уровень и создания casus belli.