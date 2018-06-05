Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне

Тактико-технические требования к крылатой ракете морского базирования с ядерной головной частью пониженной мощности и аналогичного боеприпаса для межконтинентальных ракет находятся все еще в стадии разработки и уточнения, однако в самом плане по созданию этого типа оружия США сделали существенные шаги вперед. Об этом пишет американское издание Warrior Maven со ссылкой на официальных представителей Пентагона.

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«Совет по ядерному оружию США на своем собрании одобрил план создания новых типов ядерных боеприпасов. Он согласился разрешить Национальному управлению ядерной безопасности США приступить к определению предстоящего объема работы, составления графика и прикидкам по соответствующим финансовым затратам», — заявила представитель Пентагона подполковник Мишель Бальданза.

В прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис заявил конгрессу США, что

ядерные боеприпасы пониженной мощности предназначены для более разнообразных вариантов применения и более эффективного сдерживания потенциальных противников в условиях высокой угрозы развязывания военных действий.

«Многие тактико-технические характеристики перспективных ядерных боеприпасов пока еще не определены, однако разработчики в Пентагоне уже обрисовали в общих чертах, как это оружие может выглядеть и что оно должно включать в своем составе», — заявил директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых (FAS) Ганс Кристенсен.

В одной из разработок FAS указывается, что ядерный боеприпас пониженной мощности — это 20 килотонн и менее. В арсеналах США, по данным американских ученых, не менее 1000 ядерных боеприпасов, которые могут быть переоборудованы в боеголовки пониженной мощности.

Старые разработки на новый лад

Один из предложенных вариантов, объяснил Ханс Кристенсен, мог бы представлять собой оснащение боеприпасами пониженной мощности баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5 и новой крылатой ракеты, запускаемой с субмарин. Боеголовки малого калибра, как представляется авторам этого замысла, будут обладать меньшими поражающими факторами и позволят наносить удары с «хирургической точностью».

Головная часть БРПЛ Trident II D5 в настоящее время комплектуется четырьмя термоядерными боеголовками индивидуального наведения типа W76.

По мнению американских специалистов, это оружие «холодной войны» разработки 1980-х годов, но с тех пор, подчеркивают американские эксперты, боевое снаряжение ракеты неоднократно модернизировалось, впрочем, как и само изделие.

По словам Ханса Кристенсена, вместо того чтобы разрабатывать новый и уникальный боеприпас пониженной мощности, возможен вариант оснащения баллистических ракет подводного пуска Trident D5 боеголовками W76-2.

То есть новые боевые блоки для этой БРПЛ предполагается создать на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а тротиловый эквивалент нового боевого блока снизится со ста до пяти-шести килотонн.

«Это намного менее сложно, чем создание совершенно нового боевого блока», — сообщает директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

В Пентагоне подчеркивают, поскольку подобный вариант не требует разработки новых ядерных боеприпасов, это не ведет к увеличению ядерного арсенала США, а, значит, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.

В настоящее время БРПЛ Trident D5 комплектуется тремя типами боевых частей W76/Mk-4 мощностью 100 кт, W76-1/Mk-4A мощностью 100 кт и W88/Mk-5 — 455 кт. Последняя — самая убойная в американском арсенале ядерного оружия. Стартовая масса БРПЛ Trident II D5 составляет 130 тыс. фунтов, скорость ракеты — 20 тыс. футов в секунду. Каждая ракета стоит $30 млн.

«Пока у нас нет боеголовки с пониженным уровнем мощности на баллистической ракете дальнего действия, да и никогда не было ранее», — заявил Ханс Кристенсен.

«Предлагаемый набор ядерных боеприпасов пониженной мощности пока минимален по своему числу, но он будет расширен в ближайшее время. Перспективный стратегический бомбардировщик В-21 «Рейдер» будет комплектоваться оружием аналогичного назначения. Вполне возможно, что он получит новую ядерную авиационную бомбу типа B61 Mod. 12, обладающую качествами высокоточного оружия. Эта же бомба может быть подвешена и на истребитель 5-го поколения типа F-35», — заметил Ханс Кристенсен.

«С больной головы — на здоровую»

Помимо этого, американцы разрабатывают новую крылатую ракету воздушного базирования типа LRSO (Long Range Standoff). Как ранее писала «Газета.Ru», новый носитель предназначен для бомбардировщиков В-21, В-52Н и В-2А. Перспективное оружие с атомным боезарядом сможет поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км.

Заявленные характеристики, по мнению американских экспертов, позволят таким ракетам обходить российские системы ПВО с целью гарантированного ответного ядерного удара.

ВВС США планируют закупить тысячу новых ракет общей стоимостью около $17 млрд (с учетом стоимости самих ракет и их ядерных боевых частей). Начиная с 2016 бюджетного года на ракеты LRSO выделяется приблизительно $1,8 млрд в течение следующих пяти лет.

Что касается крылатой ракеты морского базирования с ядерным боеприпасом пониженной мощности, запускаемой из подводного положения, то она, по мнению Кристенсена, будет более точна, чем БРПЛ Trident D5 с боеголовками мощностью 5-6 кт.

У Пентагона ранее была крылатая ракета морского базирования «Томагавк» с ядерной боевой частью, но она была снята с вооружения в 2011 году. Критенсен сказал, что боевая часть W80-1, которой в настоящее время комплектуются крылатые ракеты воздушного базирования типа ALCM, легко может быть адаптирована к КРМБ «Томагавк».

Ханс Кристенсен объяснил, что в настоящее время КВО (круговое вероятное отклонение) БРПЛ Trident D5 с боеприпасом пониженной мощности составляет приблизительно 130-180 м. Крылатая ракета воздушного базирования типа ALCM с боевой частью типа W80-1 более точна, ее КВО не превышает 30 м. Перспективная ракета морского базирования будет еще более точна, ее применение вызовет поражение только объекта, а сопутствующие разрушения будут минимальны.

На вопрос, может ли ракета этого типа запущена из УВП (устройств вертикального пуска) надводного корабля типа эсминец, Кристенсен ответил, что «теоретически может, но необходимы существенные переделки носителя».

Американских законодателей волновало, может ли включение в ядерный арсенал США боеприпасов пониженной мощности «понизить порог» к ядерной войне. Джеймс Мэттис сказал конгрессу, что

оружие нового типа только усилит возможности по сдерживанию потенциальных противников и поэтому увеличит перспективы мира.

«Ракета морского базирования с ядерным боеприпасом пониженной мощности и модернизация небольшого количества баллистических ракет подводных лодок боеголовками аналогичного тротилового эквивалента только усилят наши возможности по сдерживанию потенциальных неприятелей, гарантируя, что любой противник при любых обстоятельствах не сможет почувствовать свои преимущества перед США посредством ограниченной ядерной эскалации», — согласился с ним генерал Пол Сельва, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов.

В Вашингтоне полагают: Москва верит, что использование ей ядерных боеприпасов пониженной мощности обеспечит дополнительные преимущества в кризисах и на более низких уровнях конфликта. По мнению Пентагона, недавние российские заявления понижают порог для первого использования Москвой ядерного оружия.

«Вот это точно называется переложить с больной головы на здоровую», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Эксперт напомнил, что российская военная доктрина не содержит ничего подобного, о чем говорят специалисты в США.

Академик Алексей Арбатов ранее заявлял «Газете.Ru», что вся эта дискуссия в американском экспертном обществе порождена Обзором ядерной политики 2018 года, в котором центральное место занимает тезис о превосходстве России в тактических ядерных вооружениях.

В противовес американцы предполагают развернуть ядерные боеприпасы пониженной мощности на баллистических ракетах подводных лодок, крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зарядами аналогичного класса.

«Это очень опасная идея, — убежден Алексей Арбатов. — Тем более что в настоящее время нет ясности в отношении российской позиции по этому вопросу. На мой взгляд,

на самом высоком уровне должна быть прояснена наша позиция по поводу ведения ограниченной ядерной войны, о возможности победы в этом конфликте, о последствиях такой войны для всего мира».

По словам собеседника «Газеты.Ru», если с обеих сторон — США и России — приступать к увеличению арсеналов тактического ядерного оружия, то риск конфликта с применением оружия массового поражения возрастает в геометрической прогрессии.