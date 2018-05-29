Встреча с Кимом: либо Трамп, либо «Рейган»

Американский авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan, CVN-76) — девятый в серии атомный многоцелевой авианосец типа «Нимиц». Корабль получил название в честь 40-го президента США Рональда Рейгана.

Авианосцы «Нимиц» с максимальным водоизмещением до 106 тыс. тонн являются самыми большими военными кораблями в мире.

«Нимицы» предназначены для действий в составе авианосных ударных групп и поражения крупных надводных целей противника, обеспечения противовоздушной обороны группировок флота, а также для нанесения ударов по береговым объектам.

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Всего было построено 10 авианосцев этого проекта. Последний — «Джордж Буш» (CVN-77) — был включен в состав ВМС США в 2009 году. За время своей службы эти авианосцы широко применялись в различных военных конфликтах, в том числе в Югославии и Ираке. Экипаж «Нимицев» составляет 3 200 человек, плюс в составе авиакрыла — 2 480 бойцов и офицеров. Авиационная группа, базирующаяся на авианосце, может достигать 90 летательных аппаратов.

Что касается военно-морской базы «Йокосука», то она занимает особое место в планах военного ведомства США на Дальнем Востоке. Наряду с Апрой (остров Гуам) и Сасебо, Йокосука является одним из основных мест базирования 7-го флота США. База расположена в Токийском заливе, в 65 км юго-западнее Токио. Значение этой ВМБ для Вашингтона столь велико, что по оценкам американских военных, без «Йокосуки» 7-й флот ВМС США не может играть сколь-нибудь заметную военно-политическую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Координаты предполагаемого района боевой службы «Рональда Рейгана» пока не сообщаются.

Руководство 7-го флота ограничилось коротким официальным сообщением, в котором говорится, что «это регулярное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а также что подобная «деятельность послужит миру и процветанию региона».

«Скорее всего, выход в море американского авианосца произошел в соответствии с планами боевой и оперативной подготовки 7-го флота США», — пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

По словам военачальника, нормальное состояние для корабля — быть в море и отрабатывать предписанные курсом боевой подготовки задачи. И в ВМС США строго придерживаются этих правил. Их корабли находятся в плавании более 200 суток в году. У стенки в базе они не стоят.

Вместе с тем адмирал полагает,

вполне возможно, что выход на патрулирование авианосной ударной группы во главе с атомным многоцелевым авианосцем «Рональд Рейган» призван продемонстрировать накануне возможной встречи лидеров двух стран — США и КНДР — мощь американского флота в регионе.

То есть тем самым в Белом доме хотят лишний раз показать Ким Чен Ыну, кто хозяин в морях, омывающих корейский полуостров.

«В большинстве случаев выход в море авианосной ударной группы преследует несколько задач», — рассказал «Газете.Ru» экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По словам адмирала, это, в первую очередь, поддержание на должном уровне морской выучки экипажа корабля и подготовки летного состава авиагруппы. Во-вторых, это и демонстрация флага в морях, прилегающих к той или иной стране. Есть и такой вид военно-морской деятельности, напоминает специалист.

Наконец, полагает Владимир Валуев, в связи с возможной встречей в Сингапуре лидеров двух государств — Дональда Трампа и Ким Чен Ына, авианосная ударная группа во главе с «Рональдом Рейганом» может быть призвана обеспечить безопасность в этом районе и предотвратить все возможные провокации.

Экс-начальник направления Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Аркадий Сыроежко считает, что о конкретных целях этого боевого патрулирования пока говорить преждевременно.

«Рональд Рейган» только-только вышел из базы. Будем наблюдать за развитием событий», — считает адмирал.

По мнению специалиста, совершенно очевидно, что на данном этапе очередная боевая служба авианосца не связана с какими-либо предстоящими военными действиями в регионе. И вполне возможно, что главная цель выхода «Рональда Рейгана» — патрулирование тех или иных районов Тихого океана.

«У американцев очень высокий коэффициент оперативного использования авианосцев. Он достигает 0,7, то есть 70% своей службы корабль должен находиться в море. Все остальное в биографии корабля — ремонт и модернизации. У пирсов военно-морских баз американские авианосцы не чахнут», — напоминает Аркадий Сыроежко.

«Не уверен, что выход в море всего одной АУГ является какой-либо военно-политической демонстрацией, а тем более угрозой для стран региона», — считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

По словам эксперта, для гипотетического конфликта с Северной Кореей потребуется развертывания в прилегающих к КНДР водах как минимум четырех авианосных ударных групп ВМС США.

А для того чтобы всерьез схватится в вооруженном противоборстве с Китаем, полагает специалист, Соединенным Штатам придется сосредотачивать в регионе все свои наличные силы, и не только военно-морские.

«Так что не рассматриваю выход в море одного-единственного авианосца, который к тому же, как правило, находится в Японии на постоянной основе, как покушение на основы миропорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заключает Александр Храмчихин.