Патруль и конвой: как Украина планирует сдерживать Россию

Украинский адмирал Игорь Кабаненко в интервью порталу «Обозреватель» утверждает: «Что имеем в Азовском море на сегодня? 18 мая появилось прибрежное предупреждение о том, что район Азовского моря вблизи Бердянска закрывается РФ для боевой подготовки. Важно отметить, что этот район не где-то там возле Темрюка или Таганрога, он в непосредственной близости к украинскому побережью. И это уже серьезно. Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем, это гибридная угроза вторжения с моря».

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Что означает «непосредственная близость к украинскому побережью», Кабаненко не уточняет. А в таких вещах надо быть предельно корректным. Тем более что правовой статус Азовского моря так до конца не урегулирован.

Плановые мероприятия боевой подготовки России не могут быть провокацией для Украины и тем более являться «гибридной угроза вторжения с моря».

Украинский адмирал не раскрывает смысл своего термина, но если Кабаненко имеет в виду осуществление морской десантной операции, то Россия и Украина не находятся в состоянии войны. И поэтому подобная операция в настоящее время невозможна в принципе. Кроме того, само словосочетание «гибридная угроза» не может быть применимо к описанию морской десантной операции».

Тем не менее, для предотвращения кризиса, по мнению Кабаненко, Киев должен ответить Москве.

«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — утверждает Кабаненко.

Между тем, одно дело — охрана государственной границы и совершенно другое — противодесантная оборона. И это вещи абсолютно разные. Если Россия, по мнению Кабаненко, замышляет морскую десантную операцию, то Украина, в свою очередь, должна спланировать противодесантную операцию (оборону).

Патрулированием тут, согласно военной науке, не обойтись.

Кроме того, для недопущения «худших сценариев в прибрежных водах» Кабаненко считает нужным создавать мобильные группировки военно-морских сил. Опять-таки, в соответствии с курсом оперативного искусства ВМФ те или группировки флота создаваться могут, и они имеют предельно ясное наименование и назначение, но еще никто и никогда не называл группировки на море мобильными.

Ранее Кабаненко заявлял, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.

При этом следует отметить, что термина «конвойное сопровождение судов» не существует. Морской конвой, как известно, — формирование, состоящее из группы передвигающихся по единому маршруту военных кораблей для защиты от неприятеля транспортов, перевозящих стратегические грузы. Создается на время перехода. Есть два вида участников конвоя: транспорты и охранение. Все охраняемые корабли и суда считаются транспортами, независимо от того, военные это транспорты, торговые суда или боевые корабли. Боеспособные корабли, действующие совместно со своим охранением, считаются не конвоем, а корабельным соединением или корабельной группой.

Да и заявления Кабаненко о возможной блокаде Керченского пролива со стороны России вызывают вопросы. Украинский адмирал удивляется, что «на днях российские пограничные катера проводили досмотр гражданских судов в семи милях от побережья Украины, формально — на пять миль вглубь нашей [украинской] территории».

Но историю с судном «Норд» Кабаненко почему-то не вспоминает. А ведь российские официальные лица пообещали Украине жесткую реакцию на захват судна «Норд», которое было задержано 26 марта.

Или же адмирал Игорь Кабаненко утверждает, что «экономические последствия «запуска» Керченского моста — серьезные. Россия намеренно спроектировала мост ниже, чтобы ограничить размер судов, которые могут заходить в порты Мариуполя и Бердянска».

Эти слова расходятся с реальным положением дел. Размеры Крымского моста не создают абсолютно никаких препятствий для украинского судоходства. Длина судна может быть до 252 м, а высота пролета арки моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.

В интервью порталу «Обозреватель» адмирал Кабаненко затронул много тем — он дал рекомендации украинскому МИДу, рассказал о взаимодействии с НАТО, ОБСЕ и ООН, параметрах украинской элиты, децентрализации управления, об уникальных биоресурсах и полезных ископаемых Азовского и Черного морей, возможных союзниках Украины.

Вместе с тем он так и не ответил на вопросы, связанные с тем, как Киев будет конкретно решать проблемы строительства своих военно-морских сил. Кабаненко лишь ограничился расплывчатыми формулировками.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).