«Будешь моим телохранителем?»

Польское правительство готово выделить США до $2 млрд из бюджета, если американцы откроют на территории Польши постоянную военную базу. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на опубликованные польским изданием Onet документы министерства обороны Польши.

Варшава готова «разделить с американскими партнерами бремя расходов на оборону», построив не только военную базу, но и обеспечивая более гибкую ротацию вооруженных сил Соединенных Штатов.

Кроме базы поляки готовы построить другие военные объекты, а также медицинские учреждения, школы и спортивную инфраструктуру для американских военных и членов их семей. В документах минобороны Польши значится, что Варшава ощущает «насущную необходимость» в том, чтобы вооруженные силы США постоянно присутствовали на польской земле.

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Как сообщает НСН, письмо с таким предложением уже было направлено польским ведомством в Белый дом и конгресс США.

1 мая началась переброска в Польшу из США 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной постоянно в Техасе.

Отмечается, что эта бригада должна будет заменить размещенную на польской территории 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии. Перемещение американских военных проходит в рамках операции Atlantic Resolve, нацеленной на укрепление войск союзников США на восточном фланге, а также на проведение запланированных на 3 июня маневров Saber Strike.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши.

«Польша — наш союзник по НАТО. Мы принимаем войска в НАТО в соответствии с потребностями безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий»,

— подчеркнул Мэттис. Это заявление министр обороны США сделал в канун встречи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

В конце сентября 2017 года бывший тогда министром обороны Польши Антоний Мачеревич в интервью польскому телеканалу TVP заявил, что на территории страны должно находиться минимум две дивизии армии США для успешной обороны.

«Если исходить из успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть как минимум две дивизии», — ответил он на вопрос ведущего о том, сколько солдат США нужно разместить в стране для обеспечения ее безопасности. По словам Мачеревича, в акте «Россия — НАТО», который ограничивает возможность размещения сил НАТО и США в Польше, говорится о большей численности войск.

«Не сомневаюсь, что две дивизии — это не много. Это всего лишь именно столько, сколько нам необходимо», — подчеркнул министр.

В конце октября 2017 года немецкий журнал Der Spiegel опубликовал часть секретного доклада НАТО, из которого следует, что силы Североатлантического альянса в Европе на справятся с внезапным нападением России, если таковое произойдет в ближайшем будущем. Кроме того, в документе говорится, что члены альянса из числа стран Балтии и Скандинавии подвержены угрозе со стороны России.

По словам высокопоставленного литовского военного Раймундаса Кароблиса, НАТО должно пользоваться большей поддержкой в таких «уязвимых регионах, как страны Балтии».

«Россия нарушает международное право. Вместе с тем НАТО является самым сильным оборонным альянсом в мире, потому что уже более 70 лет постоянно адаптируется к новым вызовам»,

— указал министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен.

За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит то, что Североатлантический альянс и Соединенные Штаты наращивают присутствие у российских границ. Глава государства отметил, что Россия анализирует действия НАТО и «внимательно смотрит». По его словам, «каждый шаг нам известен».

«Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Все под контролем», — подчеркнул российский лидер.