Бой с террористами: четверо россиян погибли в Сирии

Четверо российских военных погибли на востоке Сирии при атаке боевиков, сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в российском военном ведомстве, несколько мобильных групп террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор.

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Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Перестрелка длилась около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста и шесть принадлежащих боевикам внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Двоих из них спасти не удалось», — указали в Минобороны.

Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам.

В начале февраля нынешнего года при выполнении боевого задания — облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня — ведущий в паре российский штурмовик Су-25СМ под управлением майора Романа Филипова вблизи города Серакиб был сбит выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса.

Член сирийской группировки «Джейш Идлиб Хур» Махмуд Хадж Исмаил с позывным «Кастро» заявил, что сбил российский штурмовик из зенитной установки ЗУ-23-2. Летчик попытался удержать самолет в воздухе и доложил, что атакован ракетой, после чего катапультировался.

На земле пилот попал в окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою: отстреливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, он был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!».

Ведомый командира звена штурмовиков поддерживал Филипова огнем с воздуха, выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Российский самолет уничтожил два автомобиля и покинул зону, только когда осталось аварийное количество топлива.

«Таких людей, как Роман Филипов, у них [западных стран] не будет никогда», — сказал в этой связи президент России Владимир Путин.

Тело Филипова было доставлено в Россию. На подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» с героически погибшим летчиком простилось руководство Минобороны РФ. На церемонии присутствовали глава ведомства Сергей Шойгу, его заместитель Николай Панков и другие военачальники.

Выступавший с прощальной речью экс-главнокомандующий ВВС России генерал армии Владимир Михайлов подчеркнул, что подвиг летчика Филипова потряс людей в России и за ее пределами. Вскоре в ходе церемонии в Кремле президент РФ передал Золотую звезду Героя родственникам Филипова.

В марте 2016 года в районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс) старший лейтенант Сил специальных операций Александр Прохоренко погиб при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов по расположению террористов.

По информации представителя российского пункта базирования Хмеймим в Сирии, «военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен».

В апреле 2016 года ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Власти Оренбурга приняли решение назвать одну из улиц города именем Прохоренко.

В ноябре 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24М (бортовой номер «83 белый», регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии.

Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот — подполковник Олег Пешков — погиб. Указом президента России военному было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Имя Героя России было увековечено на мемориальной доске в селе Косиха под Барнаулом, где он родился и вырос. Мемориал «Землякам, погибшим в локальных конфликтах» расположен на Аллее Героев Великой Отечественной войны.

Глава Алтайского края Александр Карлин сообщил, что в регионе учреждены три ежемесячные именные стипендии имени Героя России Олега Пешкова для обучающихся в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова.