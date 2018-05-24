13 надувных лодок: помогут ли морпехам Украины новые береты

Систематическое изменение военной формы, одежды и цвета головных уборов уже имеет признаки вполне сформировавшейся традиции в армии и на флоте Украины. В ноябре прошлого года воздушно-десантные войска этой страны были переименованы в десантно-штурмовые, и цвет беретов нового рода войск стал темно-бордовый — под стандарт НАТО. Кроме того, одновременно с переменами в форме одежды День десантника на Украине был перенесен со 2 августа на 21 ноября. Таким образом Киев пытается окончательно порвать с воинскими традициями советского периода истории республики.

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В ноябре «Газета.Ru» подробно описала, почему перемена цвета головных уборов и наименования рода войск никак не отразятся на общей боеспособности украинских десантников.

В частности, тогда «Газета.Ru» напоминала, что

количество десантируемых войск и успех выполнения ими боевых и оперативных задач находятся в прямой зависимости от количества и качества средств десантирования. То есть от наличия военно-транспортных самолетов и вертолетов.

А вот с этим Украина в настоящее время испытывает проблемы, и ситуация за последнее время только ухудшилась. ВСУ в настоящее время не могут в одном вылете десантировать воздушно-десантную бригаду. Для этого не хватает военно-транспортных самолетов.

Под большим вопросом и аэромобильные действия украинских десантно-штурмовых войск — опять-таки нет транспортно-десантных и транспортно-боевых вертолетов.

По всей видимости, украинцы сегодня не могут десантировать парашютным способом даже один укомплектованный и боеготовый батальон — подобного прецедента за последнее время не наблюдалась в ходе боевой подготовки и на учениях, проводимых ВСУ.

Проблемы с парашютами, десантными платформами, самолетами военно-транспортной авиации в перспективе решить можно, но все это требует времени и немалых денег, которых Киеву сейчас весьма не хватает.

Два катера и несколько лодок

Эта же ситуация повторяется с очередным переодеванием морской пехоты Украины. Сегодня в составе Корпуса морской пехоты (в названии явно чувствуется американское влияние) числится всего одна отдельная бригада морской пехоты и один отдельный батальон.

В этих частях находится в основном устаревшее советское вооружение, в основном антикварные образцы военной техники, отстающие от требований ведения современной войны, как минимум, на эпоху.

Но главное, для того чтобы эта бригада приняла участие в морской десантной операции, необходимы так называемые десантно-высадочные средства. Согласно военной науке, это совокупность транспортных средств, предназначенных для оперативной высадки личного состава сил морского десанта с десантных кораблей на необорудованное побережье, а также для перевозки военной техники и другого материально-технического имущества на берег.

В советские времена в составе любого из отечественных флотов были так называемые дивизии морских десантных средств — и на Севере, и на Черном море, и на Дальнем Востоке. Именно они обеспечивали высадку морской пехоты на побережье противника.

Что касается Украины, то относительно современных малых, средних и больших десантных кораблей в составе военно-морских сил у этой страны на сегодня нет. По последним сведениям, к новым плавсредствам ВМСУ можно отнести разве что два катера «Гюрза» образца 2016 года и 13 американских надувных лодок 2015 года. То есть катера и лодки есть, а вот МДК, СДК, БДК нет. И по всей видимости, в обозримый срок кораблей этого типа в составе ВМСУ так и не будет.

Военное кораблестроение на Украине находится в плачевном состоянии. А закупать за рубежом — нет денег.

Единственному среднему десантному кораблю проекта 773 «Юрий Олефиренко» в составе ВМСУ уже почти 50 лет. А чтобы высадить только одну бригаду морской пехоты, требуется, как минимум, шесть больших десантных кораблей.

К слову, американцы, которым так во всем стремятся подражать на Украине, в составе собственных десантно-высадочных средств имеют штабные корабли десантных сил, универсальные десантные корабли, десантно-вертолетные корабли-доки, десантные транспорты-доки.

Таким образом, отсутствие в составе ВМСУ современных десантно-высадочных средств переводит украинскую морскую пехоту в разряд обычной, то есть ставит под сомнение существование подобного рода войск как такового. А для собственно противодесантной обороны побережья морская пехота по большому счету не нужна.

Флот имени одного врага

И, наконец, о самом главном. Военное строительство — вещь далеко не абстрактная. В ходе него политическое руководство страны решает, какие вооруженные силы нужны государству для выполнения поставленных перед ними задач и в каком направлении вести их строительство.

В частности, если в составе ВСУ есть морская пехота, то возникает вполне обоснованный вопрос — а в каком конкретно регионе она может принимать участие в боевых действиях? При этом сразу исключим разного рода миротворческие операции под флагом ООН.

Ведь практически все страны Причерноморского региона (а выхода к другому морю у Украины нет) — это государства-участники НАТО, за исключением Грузии и России. Вступление в блок НАТО — одна из целей грузинского руководства, поэтому вряд ли украинские морские пехотинцы собираются высаживаться на территорию этой страны в ходе гипотетических военных действий.

Таким образом, остается только одно государство, на территории которого со стороны Киева возможно планирование морской десантной операции — Россия.

Однако тут есть нюансы. Чтобы ВСУ провести морскую десантную операцию, необходимо завоевать господство в воздухе и на море в районе проведения операции. Кроме того, необходимо обеспечить переход морского десанта морем и его прикрытие от ударов противника с моря и воздуха на переходе. Наконец, требуется создать силы оперативного прикрытия морского десанта.

Как это сделать в настоящее время с помощью 13 надувных лодок, остается неясным.

То есть элементарный анализ соотношения боевых потенциалов возможных противоборствующих сторон делает проведение морской десантной операции настолько иллюзорной, что за ее планирование не стоит и браться. К тому же надо учесть, что полноценная морская десантная операция означает высадку как минимум дивизии морской пехоты, а не бригады.

Поэтому цвета беретов военной формы одежды, дни праздников родов войск на Украине можно менять до бесконечности, но полноценных десантно-штурмовых войск и морской пехоты, по сути дела, нет. Более того, их появление не предвидится и в ближайшем будущем.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).