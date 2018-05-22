Провал российских ракетных запусков: правда или вымысел СМИ

«По оценкам США, самый продолжительный испытательный полет (ракеты с ядерной установкой) длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 км. — «Газета.Ru»), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (8 км. — «Газета.Ru»)», — утверждает американский телеканал CNBC. По его данным, испытания проходили с ноября 2017 по февраль 2018 года.

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О разработке таких типов ракет и других новых видов вооружений ранее заявил президент России Владимир Путин. О межконтинентальных ракетах с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания, он заявил в марте 2018 года, добавив, что «они все прошли (испытания) удачно, просто каждая из этих систем в разной степени готовности, одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал верить президенту, заявившему во время послания Федеральному собранию об успешных испытаниях ракеты на ядерном двигателе.

«Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему», — заявил Песков на просьбу прокомментировать сообщение американского телеканала CNBC о четырех неудачных испытаниях российских ракет.

Тут сразу возникает несколько вопросов — зачем столь конфиденциальные и по сути своей ценные разведывательные сведения были переданы американской разведкой в СМИ, и передавались ли они в принципе, не является ли эта новость инициативной разработкой телеканала CNBC.

Ведь когда подобные сведения становятся достоянием общественности, то противоположная сторона, в данном случае Россия, сразу начинает искать возможные каналы утечки информации или же анализировать, с помощью каких технических средств разведки были получены США подобные данные. При любом раскладе, даже если информация о результатах испытаний новейших российских ракет каким-то образом досталась американцам, скорее всего, она никуда бы не вышла за стены кабинетов разведывательного сообщества США и Пентагона.

Следующий вопрос, на который надо найти ответ, — какими средствами разведки были получены столь точные данные — к примеру, «самое короткое испытание продолжалось четыре секунды». И при этом даже не указан российский полигон, на котором происходили испытания новейшей российской ракеты.

Если в этих целях использовались средства СПРЯУ США (система предупреждения о ракетно-ядерном ударе), то совершенно очевидно, что за четыре секунды полета ракета никак не могла подняться на ту высоту, на которой ее смогли засечь РЛС СПРЯУ. Да и новейшая российская ракета с ЯЭУ изначально предназначена для полета на малых и предельно малых высотах.

Столько короткий полет могли бы теоретически засечь спутники оптико-электронной разведки США, но космический аппарат типа KeyHole11 должен в этом момент находиться непосредственно над точкой запуска российской ракеты.

А все испытания новых изделий на российских полигонах проводятся как правило с учетом пролета разведывательных спутников США, причем не только оптико-электронной, но и радио- и радиотехнической разведки. Так что подобный канал получения информации представляется в этом случае возможным, но маловероятным.

Наконец, остаются агентурные источники разведывательной информации. Принципиально это возможно, но в случае опубликования разведданных в СМИ российские контрразведывательные органы с ног собьются, но предателя в оборонно-промышленном комплексе России непременно вычислят. В этом случае, публикуя данные об испытаниях российских ракет, телеканал CNBC оказывает медвежью услугу американскому разведывательному сообществу, подставляя ценнейших агентов стратегической разведки США.

В общем, в любом случае публикация об испытаниях российских ракет выглядит крайне нелогичным шагом.

Оправдать ее можно только одним — это преднамеренная дискредитация перспективного российского вооружения.

А если обратить внимание на мелкие технические детали — типа на этапе старта новейшей российской стратегической ракеты используется «бензиновый двигатель» (gasoline-powered engine), а только потом включается ядерная энергоустановка, то и эти сведения выглядят крайне неубедительными.

Если бы в сообщении CNBC было сказано, что на этапе разгона используются твердотопливные стартовые ускорители или, к примеру, на первых 30 секундах полета работает малогабаритный турбореактивный двигатель c высокой степенью двухконтурности, это выглядело бы менее уязвимо с точки зрения специалистов.

Или же сообщается, что в «в ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась». Откуда известны такие детали? Как это определили в США? Реальную причину неуспешного запуска можно определить только после падения ракеты и детального анализа обломков ракеты специалистами промышленности и полигона.

В общем, многие вещи в сообщении CNBC кажутся результатом фантазии сотрудников отдела науки этого телеканала.

Помимо этого, CNBC сообщает, что еще одна разработка — сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, испытывалась три раза. Два теста в 2016 году успешно, третий в 2017 году — неудачно: ракета якобы разбилась через несколько секунд после старта. Ее четвертый пуск должен состояться летом 2018 года, утверждает канал. В данном случае речь, по всей видимости, идет о возможных испытаниях системы «Кинжал». Но и в этом случае вполне логичен вопрос — откуда эта информация. Так что и эти сведения не вызывают доверия по тем же причинам.

Особо подчеркнем, что при испытаниях перспективного оружия принимаются все меры по пресечению всех возможных каналов утечки информации и все средства противодействия иностранным техническим разведкам функционируют, что называется, на полную мощность.

И, наконец, самое главное. Предположим, что все это правда и информацию о ходе испытаний российских ракет американцам все же удалось добыть. О чем говорят эти сведения — четыре неудачных испытания, три неуспешных пуска? Да по большому счету, ни о чем.

Это обычная полигонная практика при испытаниях перспективных образцов вооружения и военной техники.

Для примера, в 1960-1961 годах боевой блок баллистической ракеты средствами экспериментальной отечественной системы ПРО удалось поразить только с 11-го раза. Очень тяжело примерно в эти же сроки шла доводка и отладка межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Число запусков зенитных управляемых ракет в ходе заводских и государственных испытаний ЗРК и ЗРС шло на сотни.

Поэтому устраивать трагедию мирового или хотя бы шекспировского масштаба из трех-четырех неуспешных испытаний (даже если эта информация соответствует действительности, а тут есть большие вопросы) явно не стоит. Идет рядовая полигонная работа, сказали бы в этом случае специалисты.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).