Глубоко и быстро: в чем флот НАТО уступает российскому

Адмирал Кристоф Празак заявил, что подводные лодки ВМФ России современны, они невероятно быстрые и тихие. И поэтому, по его мнению, флот Франции и других стран не может говорить о лидирующих позициях в мире.

«Я бы сказал так — бойся, когда тебя хвалят враги», — таким образом для «Газеты.Ru» прокомментировал высказывания французского адмирала экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

В оценках начальника штаба Военно-морских сил Франции адмирала Празака доля правды все же присутствует, считает Кравченко. «Но нам надо не столько восхищаться нашими возможностями вместе с моряками Пятой республики, сколько засучив рукава, настойчиво и целеустремленно продолжать совершенствование отечественного Военно-морского флота», — уверен адмирал.

Сейчас на оснащении отечественного подводного флота стоят субмарины третьего и четвертого поколений. К последним относятся стратегические АПЛ проекта 955 типа «Юрий Долгорукий» и корабли проекта 885 «Ясень».

По мнению Кравченко, в лодках пятого поколения будут учтены все те недостатки, которые выявились в ходе эксплуатации субмарин предыдущих поколений.

«Говоря о подводных лодках 5-го поколения, можно назвать такие проекты, как неатомная подводная лодка «Калина» и многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами «Хаски». Работа в этих направлениях, насколько я знаю, идет очень интенсивно», — подчеркнул Виктор Кравченко.

«Нам еще строить и строить»

По словам собеседника «Газеты.Ru», подводные лодки, в настоящее время состоящие на оснащении российского ВМФ, много лучше, чем были ранее. У них есть много плюсов, но есть и недостатки. По большей части последние связаны с общим уровнем развития отечественной судостроительной промышленности.

«Сегодня наши лодки гораздо менее шумны, чем предыдущие проекты. Так что частично можно согласиться с оценками французского адмирала, потому что у них ряд тактико-технических характеристик еще хуже, чем у нас», — полагает Виктор Кравченко. А в целом «нам еще строить и строить», считает экс-начальник Главного штаба ВМФ России.

За последние годы поставлены шесть неатомных подводных лодок для Черноморского флота, ведется строительство нескольких аппаратов для Тихого океана.

«Бойся данайцев, дары приносящих», — так отозвался на оценки французского моряка экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По его словам, в настоящее время в нашей стране технологии строительства — как атомных, так и дизельных подводных лодок — стремительно совершенствуются. Однако если сегодня, считает Валуев, уверовать в эту похвалу и застопорить развитие отечественного кораблестроения, то ни к чему другому, как к крайне пагубным последствиям, это не приведет.

Как убежден адмирал, России надо по-прежнему интересоваться, как идут дела у вероятных партнеров. Что касается атомных подводных лодок — то у американцев, по дизельным подводным лодкам — у немцев. Германия — один из лидеров в сфере строения неатомных субмарин, напоминает адмирал.

По его мнению, Москве необходимо больше внимания уделять развитию главных энергетических установок неатомных подводных лодок: «Дизельные лодки должны перестать быть ныряющими. Они должны находиться как можно дольше под водой». Этот фактор зависит от типа аккумуляторных батарей и от способа их зарядки. Если будет достигнута безопасная зарядка в подводном положении, то это будет большим шагом вперед, полагает Владимир Валуев.

«В настоящее время существует немало крайне перспективных направлений для развития отечественного кораблестроения, — считает экс-командующий Балтийским флотом.

— Этим и надо заниматься. А похвалу француза надо просто принять к сведению».

Китай опережает

Особо беспокоит начальника штаба ВМС Франции Китай. Адмирал Кристоф Празак сообщил, что за последние четыре года Пекин ввел в строй 80 кораблей. А это сопоставимо со всем надводным флотом Франции. Кроме того, Китай строит и свой первый авианосец.

Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин рассказал «Газете.Ru», что

в Китае общие темпы ввода надводных кораблей и подводных лодок действительно очень большие.

По словам специалиста, в настоящее время идет массовое строительство кораблей проекта 056, которые классифицируются либо как малые фрегаты, либо как корветы.

Ничего сравнимого по численности и темпам в области кораблестроения в Европе просто нет, подчеркивает Василий Кашин. По мнению эксперта, Китай уже технологически обошел Россию и все европейские страны в развитии крупных надводных кораблей, достигнув уровня трех наиболее передовых стран в этой сфере: США, Японии и Южной Кореи. Об этом свидетельствует наличие на китайских эсминцах проектов 052С и 052D РЛС с фазированной антенной решеткой и классических устройств вертикального пуска типа американской Мk41.

Что касается подводного флота, то Пекин освоил строительство относительно современных неатомных подводных лодок, оснащенных воздухонезависимыми установками на основе двигателя Стирлинга. К таковым относятся субмарины проекта 041А «Юань» (они же проект 039А/В) с противокорабельными ракетами типа YJ-8Q. На смену им идут еще более современные неатомные ПЛ проекта 043.

По словам Василия Кашина, это весьма опасные субмарины, которые могут в определенных условиях представлять угрозу для современных флотов развитых стран. Это уже неоднократно демонстрировалось в ходе учений. Еще в 2000-е годы была выявлена способность новых неатомных китайских подводных лодок прорывать противолодочную оборону американских авианосных ударных групп.

«У нас еще не освоили производство воздухонезависимых установок для неатомных подводных лодок, а у них они уже есть, — подчеркивает Василий Кашин. — В этом Китай нас существенно опередил».

Если говорить об атомных китайских подводных лодках, то большинство оценок специалистов по подводному флоту сводится к тому, что по уровню шумности они далеко уступают атомным подводным лодкам лидирующих морских держав. Тем не менее, в Поднебесной все равно имеет место качественный рост с точки зрения показателей как шумности, так и качественный рост с точки зрения вооружения подводных лодок.

«На новых китайских многоцелевых атомных подводных лодках есть установки для вертикального пуска крылатых ракет, — подчеркивает Василий Кашин, — а у англичан и французов этого, например, еще нет».

И главное — Китай намерен строить атомные подводные лодки нового поколения большими сериями. В Поднебесной осуществили реконструкцию своего судостроительного предприятия Bohai Heavy Industry Company в Бохае (Хулудао), входящего в структуру китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).

Именно здесь с 1968 года строятся все китайские атомные подводные лодки. Теперь там можно строить одновременно от четырех до шести АПЛ. Это создает условия для настолько быстрого роста атомного подводного флота Китая, что европейцам с их весьма ограниченными возможностями в этой сфере кораблестроения подобные темпы не осилить никогда.