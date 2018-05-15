Смертоносный комплекс: неуязвимая ракета для нового Ту-22

Воздушно-космические силы России в октябре получат новый авиационный ударный комплекс — модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

«Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года», — рассказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.

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Как сообщил ранее генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, первый модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М поднимется в воздух в августе 2018 года.

Бомбардировщик Ту-22М3 был взят для модернизации до нового уровня из строевых самолетов Дальней авиации, поэтому ему не нужны длительные испытания, рассказал агентству другой собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

«Будут проведены только несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик», — пояснил он.

По его словам, самолет в ходе модернизации получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. «Самолет ремоторизован — установлены НК-25 с полным ресурсом», — добавил источник агентства в ОПК.

Разработка конструкторской документации для модифицированного бомбардировщика Ту-22М3М завершилась осенью прошлого года. Как ожидается, модернизированы до новой версии будут от 20 до 30 строевых самолетов Дальней авиации Ту-22М3. На новых бомбардировщиках будет использована полностью российская элементная база, а также расширена номенклатура средств поражения самолета.

Крылатая ракета Х-32 предназначена для поражения наземных объектов, а также для уничтожения морских целей и радиолокационных станций. По некоторым данным, дальность полета ракеты может составлять до 1 тыс. км, а ее скорость в пять раз превышает скорость звука. Испытания ракеты Х-32 ранее проводились с модифицированного бомбардировщика Ту-22М3.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, который предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение СССР в 1989 году. По данным Минобороны, сейчас у России есть более сотни таких ракетоносцев.

Российская гиперзвуковая крылатая ракета Х-32 практически неуязвима для американского оружия,

писал в марте этого года доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в статье, опубликованной в журнале «Военно-промышленный курьер».

Ракета Х-32 является модернизированной версией ракеты Х-22 (AS-4 Kitchen, «Кухня» — по классификации НАТО).

«Сопоставление тактико-технических характеристик Х-32 и Standard Missile 6 показывает, что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти на семь километров выше верхней границы зоны поражения американской зенитной управляемой ракеты и почти вдвое превосходит ее допустимую максимальную скорость аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду. Вывод: поразить российскую ракету американцы не смогут», — отмечал эксперт.

По мнению Сивкова, система Aegis Combat, оснащенная ракетами Standard Missile 6, хоть и является «наиболее совершенным иностранным зенитным ракетным комплексом», она все же не может использоваться для перехвата гиперзвукового оружия. В связи с этим эксперт предположил, что «при самых благоприятных условиях и целеуказании непосредственно с носителя зенитной управляемой ракеты» вероятность поражения ракеты Х-32 одной Standard Missile 6 вряд ли превысит 0,05–0,08.

«Траектория ракеты из трех участков: стартового, на котором набирается маршевая высота, маршевого — Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров и конечного, когда ракета атакует в крутом пикировании. Дальность стрельбы оценивается от 600 до тысячи километров — весьма большой разброс. Скорость полета варьируется в диапазоне от 3,5 до 4,6 скорости звука (от 4000 до 5400 километров в час или 1100–1500 метров в секунду)», — отметил он.