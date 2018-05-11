Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены, если Израиль будет действовать «безрассудно», заявил член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами. Его слова передает иранское государственное телевидение.

«Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но, напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть. Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу», — сказал Хатами.

Ранее 11 мая официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми осудил ракетные удары Израиля по объектам Ирана в Сирии, назвав их актом агрессии и нарушением суверенитета страны.

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«Повторяющиеся удары сионистского режима по Сирии и грубое нарушение им суверенитета страны, особенно в последние дни, было абсолютно агрессивным», — говорится в заявлении Гасеми, опубликованном на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Обострение конфликта Израиля и Ирана напрямую связано с выходом США из соглашения из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и личной позицией американского президента Дональда Трампа по этому вопросу, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«После того как Трамп объявил о выходе из сделки, Нетаньяху, судя по всему, решил, что это сигнал о получении карт-бланша на эскалацию конфликта», — рассуждает эксперт. По словам Чупрыгина, Нетаньяху и его близкий соратник министр обороны Израиля Авигдор Либерман — два деятеля, которые надеются оставить след в истории, используя для этого именно военную риторику.

«Нетаньяху наверняка считает, что это он руководит Трампом. Но Трамп использует Израиль для того, чтобы загнать Иран в угол», — говорит эксперт.

Ситуацию осложняет и воинственная позиция Ирана, который не готов терпеть какие-либо выпады в свою сторону. «Факторов обострения конфликта много, но все они играют на руку Трампу», — подчеркивает эксперт. По его словам, позиция американского президента в ситуации с Ираном складывается из трех составляющих: желания перечеркнуть наследие своего предшественника Барака Обамы, выполнить свои предвыборные обещания и обеспечить экономическое доминирование американских компаний в регионе.

«Выходя из сделки, Трамп пытается выдавить европейские компании с рынка, чтобы их место заняли американские. Все, что делает Трамп сегодня, — через эскалацию конфликта способствует выведению американского бизнеса на лидирующие позиции».

Израиль нанес удар по 50 иранским объектам в Сирии 10 мая после того, как за несколько часов до этого на Голанских высотах были выпущены 20 ракет, направленных на линию фронта израильской обороны. В атаке использовались ракеты «Фаджр» иранского происхождения и советские системы залпового огня «Град».

В результате удара Ирана по Голанским высотам никто не пострадал. Часть ракет не долетела до границы и упала на территории Сирии, а еще четыре снаряда были сбиты системой противоракетной обороны Израиля «Железный купол».

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нанесенный израильскими силами удар по иранским объектам в Сирии адекватным ответом на действия Ирана. В своем заявлении Нетаньяху подчеркнул, что, ударив по Голанским высотам, Иран «пересек красную линию».

«Мы ведем длительную кампанию, и наша политика ясна: Ирану не позволят закрепиться в Сирии в военном плане», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

Армия обороны Израиля и в дальнейшем будет отвечать на любые удары по своей территории, добавил он.

В результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека, еще двое получили ранения, передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на заявление генерального командования армии Сирии. По данным информагентства, ракетный удар Израиля также привел к разрушению радиолокационной станции, склада с боеприпасами и несколько батальонов ПВО.

В минувший вторник Нетаньяху выступил с обвинительной речью в адрес Ирана. Он, в частности, заявил, что Тегеран несет ответственность за развертывание «крайне опасного оружия» на территории Сирии. Израильский лидер также добавил, что эти маневры проводятся в рамках кампании по созданию угрозы израильскому государству.

«Иран открыто ежедневно призывает к уничтожению, стиранию Израиля с лица земли и практикует безоговорочную агрессию против нас. Сейчас Тегеран пытается разместить очень опасное оружие в Сирии с конкретной целью — нашего уничтожения», — сказал израильский премьер.

В Кремле выразили беспокойство в связи с нарастающим напряжением в ирано-израильских отношениях.

«Безусловно, мы знаем, что делаются достаточно жесткие заявления, и, конечно, в Москве обеспокоены этим растущим напряжением и надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико-дипломатическим средствам решения всех существующих проблем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евросоюз также призвал обе страны избегать дальнейшей эскалации. «Сообщения о вчерашних атаках Ирана на посты израильской армии с территории Сирии, на которые Израиль ответил ударом по иранским целям в Сирии, вызывают крайнюю тревогу. Мы призываем региональные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, которая может еще больше подорвать региональную стабильность», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.