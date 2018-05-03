«Этот истребитель будет золотыми буквами вписан в историю авиации»

В Сирии разбился российский военный самолет — после взлета с аэродрома Хмеймим потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли. В Минобороны России заявили, что огневого воздействия на истребитель не было, а предварительной причиной катастрофы назвали попадание птицы в двигатель.

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За всю свою историю самолеты модели Су-30 и их модификации, в том числе и Су-30СМ, терпели крушение лишь 16 раз. При этом авиакатастрофы, связанные с техническими неисправностями самолета, случались лишь дважды (оба раза у Индии).

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Эксперты всего мира признают высокую эффективность российского истребителя, по результатам учебных воздушных боев самолет был закуплен на вооружение многими странами. Успех Су-30 во многом был предрешен успехом Су-27, на базе которого он и был создан.

«Су-27 для нашей страны — во всех отношениях знаковая машина, — отмечает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Во многом благодаря этому самолету, его востребованности на международном рынке вооружений, сохранилась авиационная промышленность России в трудные 1990-е годы».

По словам эксперта, именно благодаря Су-27 стали возможны успехи современной отечественной авиации, как гражданской, так и военной. «Этот истребитель стал для нас своеобразной палочкой-выручалочкой», — говорит Фролов в разговоре с «Газетой.Ru».

Высокий потенциал и эффективность самолетов, разработанных опытно-конструкторским бюро имени П.О. Сухого, высоко оценивают и на Западе.

В минувшие праздники американское издание The National Interest опубликовало материал под заголовком «Российский смертоносный Су-27: самолет, который приводит НАТО в ужас». В статье в том числе описана история истребителя. Су-27 (по классификации НАТО — Flanker) был разработан с учетом возможностей американского истребителя F-15. «Хотя Су-27 проектировался для завоевания превосходства в воздухе, он показал себя достаточно гибким для выполнения перехватов или нанесения наземных ударов», — отмечает автор публикации, военный обозреватель Роберт Фарли.

«Су-27 создавался изначально как истребитель противовоздушной обороны. А получилась исключительно многофункциональная машина. Таким образом, Су-27 и его дальнейшие модернизации – безошибочная линия развития этой цепочки самолетов. А это удавалось сделать нам далеко не всегда. К примеру, МиГ-19 и Су-15ТМ – тупиковые ветви развития истребительной авиации. Дальнейшего развития эти машины так и не получили», — рассказывает «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Войск ПВО, заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

В статье американского журнала особое внимание уделено характеристикам истребителя, который способен достигать скорости 2,35 Маха. Су-27 может нести до восьми противовоздушных ракет или комплект бомб и ракет.

«Опасения в НАТО по поводу высоких тактико-технических характеристик Су-27 и машин, созданных на его базе полностью оправданы. Это без всякого преувеличения, прорывной самолет. Сравнить его по вкладу в развитие отечественной истребительной авиации, можно, наверное, только с МиГ-15. Скажу даже так: сам по себе Су-27 — блестящий самолет, а машины, созданные на его базе, отличаются еще более высокими летно-техническими характеристиками», — поясняет «Газете.Ru» экс-командующий авиацией ВМФ, заслуженный военный летчик РФ генерал-полковник авиации Владимир Дейнека.

Фарли в своей статье также делает особый акцент на том факте, что Су-27 породил целое семейство модификаций, отмечая, что многие из них отправляются на экспорт.

«Су-27 изначально имел громадный модернизационный ресурс, исключительно сбалансированные тактико-технические характеристики, на его базе созданы очень многие перспективные машины», — соглашается с мнением американского журналиста Андрей Фролов. «Скоро мы отметим 40-летие серийного производства этого самолета и его дальнейших модернизаций, а возможно, с учетом Су-35С в скором времени и 50 лет. Так что опасения НАТО в отношении Су-27 и машин, созданных на его базе, вполне оправданны.

Этот истребитель будет золотыми буквами вписан в историю отечественной военной авиации», — добавляет эксперт.

Однако нельзя не отметить, что Су-27, описанный как «ужас НАТО», для российской авиации считается стремительно устаревающей моделью. Показательно, что истребители Су-27 не были задействованы в военной кампании в Сирии. «Су-27 — это уже завершающаяся история. Последующее развитие этого самолета удивит экспертов НАТО еще больше», — говорит Игорь Мальцев.

«В Су-27 нашим конструкторам и инженерам удалось исключительно точно угадать дальнейшие тенденции развития истребительной авиации – и в плане прицельного оборудования, и авиационных средств поражения, и уменьшения радиолокационной заметности истребителей. Удалось исключительно точно определить дальнейшее и оперативное, и тактическое предназначение этой машины, в том числе и его ударные функции, т. е. способность машин этого типа работать по наземным объектам.

Так пусть эксперты НАТО лишний раз похлопают в ладоши нашим конструкторам и инженерам, которым удалось создать столь выдающуюся машину», — резюмирует эксперт.