Полеты за гранью: как Россия ловит шпионов в небе

За последнюю неделю 18 иностранных самолетов провели разведку у границ России, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». За это время российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения. «Нарушений воздушного пространства России не допущено», — сообщает Минобороны.

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Хотя по сравнению с прошлой неделей российские ВВС зафиксировали меньшее количество иностранных самолетов-разведчиков на границах РФ, перехваты на этой неделе, напротив, приходилось совершать чаще. На прошлой неделе Минобороны отчиталось о четырех операциях по сопровождению и перехвату иностранных самолетов, всего же на границах России были зафиксированы 24 иностранных самолета-разведчика.

На протяжении всего 2018 года наблюдается увеличение числа иностранных самолетов-разведчиков на границах России.

Так, только за 20 дней текущего месяца число иностранных разведывательных летательных аппаратов уже превысило аналогичный показатель за январь. В первые тридцать дней 2018 года Минобороны зафиксировало полеты около 50 самолетов-разведчиков вблизи российской границы, а за 20 дней апреля — 61.

Первый месяц 2018 года особенно запомнился скандальной операцией по перехвату американского разведчика EP-3E Aries II. Инцидент произошел 29 января в воздушном пространстве к югу от курортного города Ялта в Крыму. Российский истребитель Су-27 поравнялся с самолетом-разведчиком американского военного флота и показал, что несет под крылом ракеты «воздух-воздух».

В Пентагоне данную операцию назвали «крайним примером пренебрежения российскими военными международными соглашениями и нормами» и призвали Москву «прекратить эти небезопасные действия, увеличивающие риск просчетов и создающие угрозы летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе».

В свою очередь, российское военное ведомство заверило, что маневры Су-27 были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика. В министерстве также отметили, что «если для американских летчиков осознание этого факта [перехвата] является причиной депрессий и фобий», то им рекомендуется «в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения».

В ответ Пентагон заявил, что продолжит полеты у российских берегов, аргументировав это тем, что «Черное море — это международное воздушное пространство».

Уже в феврале количество полетов иностранных самолетов-разведчиков вблизи российской границы увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с январем. В феврале было зафиксировано 78 подобных случаев, причем наши самолеты 21 раз поднимались на перехват. Такая динамика сохранилась и в марте — 80 самолетов-разведчиков и 20 случаев перехвата.

По словам эксперта в области военной авиации Алексея Власова, рост числа иностранных разведчиков на границах России напрямую связан с международной обстановкой. «Чем выше напряженность, тем больше самолетов-разведчиков. Это говорит о том, что некоторые страны хотят нас немного припугнуть», — говорит эксперт. При этом, по его словам, есть и другое объяснение.

«Если количество самолетов-разведчиков в какой-то период резко возрастает, это может говорить о том, что в разведываемом районе может готовиться какая-то операция».

Хотя в апреле число иностранных самолетов-разведчиков вполне может снова превысить показатели предыдущих месяцев, перехватов при этом было проведено значительно меньше. За 20 дней апреля российские самолеты были подняты в воздух с целью перехвата лишь 10 раз.

Будет перехват или нет — зависит от конкретного типа самолета-разведчика, его возможностей и целей, которые он преследует, поясняет «Газете.Ru» Алексей Власов. «Для перехвата наша авиация поднимается в воздух тогда, когда есть реальная угроза пересечения границы. Кроме того, есть некоторые районы, где находятся различные стратегические объекты — их нужно прикрывать, соответственно, самолеты поднимаются на перехват».

«Каждый перехват требует определенных ресурсов, ведь это поднятие самолета, подготовка летного состава. Естественно, нас просто не хватит на всех, если мы будем каждый раз поднимать самолеты на перехват. Кроме того, у нас есть системы ПВО, которые в любой момент смогут сработать по вражеской авиации при нарушении нашей границы. Поэтому смысла поднимать каждый раз разведчик нет. Это делается только тогда, когда это по-настоящему необходимо», — резюмирует эксперт.

Отметим, что за 2017 год дежурными силами ПВО было выполнено 294 вылета на перехват и сопровождение.