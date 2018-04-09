Новая атака на Сирию: кто разбомбил базу в Хомсе

По авиабазе Т4 сирийских ВВС в провинции Хомс был нанесен ракетный удар, сообщает RT со ссылкой на сирийское новостное агентство SANA. Восемь ракет не смогли преодолеть противовоздушную оборону базы и были сбиты; однако количество ракет, поразивших цель, до сих пор неизвестно, но уточняется.

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Корреспондент ФАН сообщает с места событий, что первые взрывы на авиабазе Т4 прогремели в 3:30 ночи. Десять ракет разорвались на базе, отмечается в сообщении.

В результате ракетной атаки не пострадал авиационный парк сирийских военно-воздушных сил; при этом от взрывов погибли два бойца иранских экспедиционных сил в Сирии, еще семь человек были ранены.

По данным Reuters, сирийские власти подозревают в организации ракетного удара США. Пентагон, тем не менее, отрицает причастность к этому нападению. В заявлении американского минобороны значится, что сейчас оборонное ведомство США не производит воздушные удары в Сирии.

«Тем не менее, мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией и поддерживаем дипломатические усилия по сдерживанию ответственных за использование химического оружия в Сирии или где-либо еще», — заявили в Пентагоне.

Другой подозреваемый в авиаударе – Израиль. По данным телеканала Al Mayadeen, израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Ливаном и Сирией в момент ракетного удара по базе Т4. При этом, сообщает телеканал, ракеты пересекли воздушное пространство Ливана при подлете к Сирии.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать сообщения об авиаударе.

Добавим, что сразу же после авиаудара террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) совершили нападение на позиции сирийских вооруженных сил «в пустыне в районе Себаа-Биар», сообщили РИА «Новости». Населенный пункт Себаа находится к востоку от города Хама в нескольких десятках километров к северо-западу от авиабазы Т4.

Президент США Дональд Трамп написал накануне, 8 апреля, в своем твиттере, что организаторы химической атаки в Восточной Гуте «дорого заплатят» за «множество погибших, в том числе женщин и детей в безумной химатаке». По словам Трампа, «зона зверств» в Гуте окружена сирийской армией, не дающей оказать медицинскую помощь и верификацию последствий якобы произошедшей химатаки.

Также он заявил, что за эту атаку несут ответственность «президент [Владимир] Путин, Россия и Иран», поддержавшие «животное Асада». Очередная гуманитарная катастрофа безо всяких причин и «мерзость», добавил Трамп.

Кроме того, он обвинил экс-президента США Барака Обаму в том, что при нем «не перешли красную линию в песках» и не уничтожили сирийское правительство в Дамаске, «покончив с катастрофой давным-давно». Он вновь назвал сирийского президента «животным» и сказал, что Асад «давно стал бы историей», если бы Обама нанес удар.

Ранее советник президента США по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что Вашингтон изучает возможность нанесения нового авиационного удара по сирийским объектам и войскам на фоне сообщений о химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели от 40 до 80 мирных жителей в городе Дума после распыления отравляющего газа — хлора. Госдепартамент США незамедлительно обвинил в атаке режим Асада.

В воскресенье вечером, сообщает НСН, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье осудили вероятное применение химического оружия в Восточной Гуте. Об итогах разговора лидеров двух стран сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Отмечается, что Трамп и Макрон договорились, что будут координировать действия в рамках Совбеза ООН, заседание которого состоится 9 апреля. Президенты отметили необходимость выяснения ответственного за инцидент в сирийском городе.

В Минобороны России опровергли информацию о химатаке в Сирии. По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, руководящего Центром примирения враждующих сторон, сведения о химатаке — ложные.

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сказал Евтушенко.