«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии

В официальном заявлении, сделанном 4 апреля командованием Вооруженных сил США в Японии (United States Forces Japan, USFJ) со штабом в Токио, особо подчеркивается, что переброска конвертопланов в Японию осуществлена значительно раньше планируемого срока. Ранее это предполагалось сделать в рамках 2020 финансового года, передает Defense News.

Реклама

В документе указано, что «развертывание CV-22 осуществлено в сфере ответственности командования вооруженных сил США в зоне Тихого океана и предназначено для обеспечения безопасности в регионе в соответствии с недавно опубликованной Стратегией Национальной обороны 2018 года». Кроме того, подчеркивается, что наличие в Японии конвертопланов этого типа позволит оперативно реагировать на стихийные бедствия или кризисные ситуации.

Предполагается, что вначале конвертопланы CV-22 будут дислоцироваться в Йокоте в течение нескольких следующих месяцев с задачей освоения региона в плане производства полетов. В этих же целях в Японию перебрасываются подразделения аэродромно-технического обслуживания.

Затем, согласно данным командования USFJ, конвертопланы будут меняться на ротационной основе. В будущем на постоянной основе в Йокоте будет дислоцироваться не менее 10 машин.

Прибывающие в Японию конвертопланы CV-22 будут второй эскадрильей машин этого типа, развернутых за пределами США. Ранее за границами Америки дислоцировалась только 7-й эскадрилья CV-22 специальных операций ВВС США, базирующаяся на авиабазе «Милденхолл» Королевских ВВС в Великобритании. Таким образом, впервые Osprey будут располагаться на крупнейшем острове Японского архипелага — Хонсю.

Развернутые на авиабазе «Йокота» CV-22 будут выполнять боевые задачи во взаимодействии с двумя эскадрильями конвертопланов CV-22, которые находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США и дислоцированы на авиабазе морской пехоты «Футенма» на острове Окинава.

СV-22 Osprey («Скопа») представляет собой летательный аппарат, сочетающий отдельные преимущества самолета и вертолета. Это единственный в мире серийно выпускаемый конвертоплан. Он обладает дальностью полета, скоростью и топливной экономичностью турбовинтового самолета, а также всеми возможностями вертолета по вертикальному взлету и посадке, а также зависанию.

Ранее развернутые на Окинаве «Скопы» были успешно использованы для оказания медицинской и гуманитарной помощи местному населению при стихийных бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конвертопланы были быстро переброшены в зоны катастроф в Непале и на Филиппинах, причем обычные вертолеты в подобных случаях пришлось бы доставлять в пункты назначения с помощью транспортных судов.

США подходят к Курилам

Однако столь быстрое развертывание американских конвертопланов на главном острове японского архипелага Хонсю вызвало вполне справедливые опасения в российском экспертном сообществе.

В настоящее время США могут без особых затруднений радикально усилить боевой состав частей и соединений, развернутых на японских островах. И передислокация СV-22 Osprey — лишнее тому подтверждение.

Однако с такой же легкостью США могут развернуть необходимые силы и средства на Курильских островах в случае их гипотетической передачи под юрисдикцию Японии. А вот это уже может радикально изменить военно-стратегический баланс в регионе.

Между Японией и Россией в течение 70 послевоенных лет так и не был заключен мирный договор. Территориальный спор между Москвой и Токио не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны. После капитуляции Японии все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Токио. Эти острова имеют важнейшее военно-стратегическое и экономическое значение.

«Дело в том, что гряда Курильских островов представляет собой своеобразный ключ к Охотскому морю, которое является одним из районов несения боевой службы ракетными подводными крейсерами стратегического назначения Тихоокеанского флота»,

— пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, если передать Японии острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, то это создаст условия для базирования на этой части Курильского архипелага кораблей ВМС Японии и США.

Как следствие, усилятся возможности обоих флотов по разведке, противолодочной обороне и гипотетической борьбе с нашими подводными крейсерами стратегического назначения.

А это уже серьезно осложнит их оперативную устойчивость, подчеркнул собеседник издания, и радикальным образом повлияет на боеспособность морских стратегических ядерных сил России на Тихом океане.

Для сохранения баланса сил и средств придется значительно увеличивать боевой состав соединений Тихоокеанского флота, предназначенный для прикрытия районов боевой службы и обеспечения оперативной устойчивости группировок ракетных подводных лодок. А это может привести к гонке вооружений и дополнительной нагрузке на военный бюджет государства, обращает внимание Валерий Запаренко.

«Кроме того, размещение частей и соединений вооруженных сил США и Японии на ряде островов Курильской гряды создает благоприятные условия для проведения морских и воздушно-морских десантных операций», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Можно не сомневаться, считает собеседник издания, что за короткий срок на островах будет создана значительная по своему боевому составу группировка сил и средств всех видов вооруженных сил Японии и США с большими потенциальными боевыми и оперативными возможностями. В первую очередь, в мощную авиационную базу будет превращен бывший аэродром «Буревестник» истребительной авиации войск ПВО СССР на острове Итуруп.

А это резко усилит возможности ВВС США по истребительному авиационному прикрытию региона, ведению разведывательной деятельности, нанесению авиационно-ракетных ударов по силам ВМФ России и береговым объектам.

По словам Макиенко, после получения части Курильской гряды в гипотетическом вооруженном противоборстве посредством высадки воздушных и морских десантов США и Япония смогут сравнительно легко захватить и остальные острова архипелага, а также без особых затруднений высадиться на Сахалине.

То есть передача островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи под юрисдикцию Токио может существенно изменить военно-стратегический баланс сил в регионе в пользу США и Японии. А предстоящая переброска на японские острова даже незначительного количества СV-22 Osprey невольно заставляет предполагать именно подобное развитие событий.