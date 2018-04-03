«Чем хуже отношения с Россией, тем лучше»

Лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом собираются попросить у него направить в балтийский регион больше войск и усилить его противовоздушную оборону для сдерживания России, сообщает EurActiv со ссылкой на официальные лица.

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По данным портала, президенты Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд) и Латвии (Раймондс Вейонис) во время посещения Белого дома также попросят у Вашингтона чаще направлять на военные учения в государства Балтии американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники поймут, что воздушное пространство балтийских стран должно быть лучше защищено и обороноспособно», — заявила Грибаускайте в эфире литовской радиостанции LRT.

По ее словам, воздушной полиции НАТО Baltic Air Policing, присутствующей в регионе, и других сдерживающих мер недостаточно, и необходимы другие оборонительные действия. Президент Литвы также отметила, что развертывание в Польше комплексов противовоздушной обороны Patriot «усилило безопасность» в регионе.

В преддверии встречи лидеров трех прибалтийских стран с Трампом посол США в Эстонии Джеймс Мелвиль назвал эти государства превосходными союзниками, которые подают пример другим странам-членам НАТО.

«США в лице президента Дональда Трампа получат возможность поздравить трех балтийских президентов со столетием независимости их стран. Это очень серьезное достижение и для вас, и для нас, поскольку независимость, суверенность и безопасность трех балтийских республик были долгосрочной целью США во время советской оккупации», — сказал Мелвиль в интервью Delfi.

В частности, он отметил, как серьезно Эстония, Латвия и Литва относятся к собственной безопасности, а также расставляют государственные приоритеты и распределяют ресурсы для принятия необходимых для ее укрепления мер.

«Одно из качеств, которое США ценят в трех балтийских союзниках, это ваша приверженность обороне и сделанному [на саммите НАТО] в Уэльсе знаменитому обещанию 2% (члены НАТО должны ежегодно выделять на оборонные расходы 2% от ВВП — «Газета.Ru»).

Это долгосрочный, важный и ценный пример и модель действий для многих наших союзников, в том числе некоторых наших крайне крупных союзников. Поэтому я считаю, что вы можете быть сравнительно уверены в том, что президент Трамп отметит то, как высоко он ценит тот факт, что [оборонные расходы] всех трех Балтийских стран превышают 2% и они по-прежнему намерены нести свою ответственность по обороне НАТО», — заявил Мелвиль.

Вместе с тем главный редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт и полковник запаса Виктор Мураховский в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в том, что Трамп согласится предоставить Балтии дополнительную военную поддержку.

«Планы по усилению восточного фланга НАТО сверстаны достаточно давно. Здесь США уже активно участвуют, размещая дополнительную бронетанковую бригаду в Польше. Все идет по принципу ротации в разных странах, в перечне была Румыния, Литва и так далее. Но преимущественно она базируются в восточной части Польши.

Насколько я знаю, в планы НАТО на ближайшие несколько лет усиление группировки в странах Прибалтики, помимо этих многонациональных батальонов, не входило», — сказал он.

Говоря о противовоздушной обороне этого региона, Мураховский отметил, что ни у США, ни у Североатлантического альянса, в целом, нет желания размещать в регионе зенитно-ракетные системы типа Patriot.

«США считают, что находящихся в Прибалтике групп истребителей, одна из которых (4-6 самолетов) базируется на аэродроме в Эстонии, а вторая — на аэродроме в Литве, вполне достаточно. Состав этих групп меняется по ротации, то есть там уже побывали военные практически из всех стран НАТО. И в размещении там каких-то дополнительных средств ПВО НАТО не видит необходимости. Не думаю, что США будут педалировать этот вопрос по просьбе каких-то сателлитов мелкого пошива», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов отметил, что балтийские страны «всячески педалируют тему российской угрозы, реальной или надуманной, пытаясь получить от этого какие-то политические дивиденды». «Очевидно, что основным товаром, которым торгуют балтийские страны, является, условно говоря, плохие отношения с Россией, и чем хуже эти отношения, тем им лучше», — пояснил он.

Эксперт также привел в пример Норвегию, также граничащую с Россией, которая является одним из государств-основателей блока НАТО. «В случае войны, ни у кого нет сомнений, по чью сторону баррикад будет Норвегия. Но Норвегия имеет ровные, очень хорошие отношения с Россией, не устраивает истерик, у нее нет постоянного присутствия иностранных войск на ее территории — того, чем так грезят страны Балтии.

Соответственно, при всех наших разногласиях, это не мешает нашим отношениям иметь хорошую динамику.

Сложно представить, чтобы норвежские премьер-министр или король что-то клянчили у Трампа. То есть здесь аспект вооружений и безопасности вторичен, а первичен — аспект фобий наших прибалтийских соседей», — резюмировал Пухов.