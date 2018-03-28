Приоритетная цель: зачем Швейцарии новая ПВО

Власти Швейцарии, которая обладает нейтральным статусом, раскрыли подробности программы по обновлению ПВО страны. Программа, получившая название Air 2030, предполагает закупку новых самолетов и ракет наземного базированию на общую сумму более $8 млрд, сообщает Defense News.

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Перейти к активным действиям по обновлению своих ВВС и ПВО швейцарцы планируют в середине 2020-х годов. Как заявил глава министерства обороны и гражданской защиты Швейцарии Гай Пармелин, целью программы является защита воздушного пространства страны и выработка способности ПВО к отражению потенциальных атак злоумышленников.

Многоцелевые истребители F/A-18, которые на данный момент составляют основу боевой авиации Швейцарии, власти страны считают устаревшими для выполнения этих задач.

Среди потенциальных вариантов для закупки в министерстве обороны страны рассматривают, в частности, французские многоцелевые истребители четвертого поколения Dassault Rafale, разработанные французской компанией Dassault Aviation, шведские аналогичные истребители Saab JAS 39 Gripen шведской авиастроительной компании Saab AB, усовершенствованные американские истребители F/A-18 Super Hornet от компании Boeing, а также истребители F-35A американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.

Из ракет наземного базирования минобороны Швейцарии может закупить комплексы SAMP/T европейского консорциума Eurosam, израильскую систему ПРО «Праща Давида», а также американский противоракетный комплекс Patriot компании Raytheon, крупного поставщика Пентагона.

Швейцарские власти надеются, что оружие наземного базирования обеспечит защиту территории площадью в 15 тыс. кв. км, что составляет около трети страны.

Чиновники также надеются, что обновленная система ПВО страны сможет перехватывать цели на высоте в 12 км и расстоянии в 50 км.

Как пишет Defense News, власти республики хотят, чтобы авиация страны была достаточно мощной для поднятия в воздух по меньшей мере четырех самолетов во время кризисных ситуаций.

Запрос на участие в программе закупки таких вооружений, как ожидается, будет опубликован летом текущего года, рассказали изданию в пресс-службе швейцарского военного ведомства. После этого в министерстве обороны приступят к рассмотрению поступивших заявок от потенциальных поставщиков, а также изучат других возможных представителей рынка вооружений.

После этого судьба программы Air 2030 будет решаться путем общенародного референдума, который является ключевым элементом политической системы Швейцарии. Как отмечает издание, на референдуме швейцарцы решат, нужна ли стране программа обновления ПВО в целом, а не будут выбирать, какие именно вооружения закупать. Глава минобороны Швейцарии не ответил на вопрос швейцарских СМИ, останутся ли у Швейцарии какие-либо воздушные силы в случае, если жители страны проголосуют против траты денег на Air 2030.

«Такова в Швейцарии выработка политических решений», — сказал он.

Одной из первоочередных целей для Швейцарии является закупка противовоздушных комплексов дальнего действия, рассказали в Минобороны. «Поскольку у Швейцарии с 1999 года нет систем ПВО дальнего радиуса действия, покупка таких комплексов является нашей приоритетной целью», — рассказали в пресс-службе военного ведомства страны.

В Швейцарии вопрос обновления своих Военно-воздушных сил назрел давно, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Российского центра по международным делам (РСМД) Александр Ермаков. В первую очередь, по его словам, замены требуют американские легкие истребители F-5E/F «Tiger II».

«Они практически исчерпали ресурс, и пригодно к полетам меньше половины — пара десятков (остальные, судя по всему, помаленьку разбирают на запчасти). Кроме них на вооружении состоят закупленные во второй половине 1990-х годов F/A-18C/D «Hornet», также американские. Их 30, конечно, с их состоянием ситуация получше (хотя недавно на пяти самолетах обнаружили трещины и «приземлили» на ремонт), но и они прослужат в лучшем случае до начала 2030-х годов, так что неплохо бы задуматься о смене», — говорит эксперт.

Ранее Швейцария уже вышла на финальную стадию утверждения контракта на закупку 22 шведских легких истребителей Gripen E/F, однако на проходившем в мае 2014 года пакетном референдуме, где в числе прочего был поднят вопрос об этом контракте, 53,4% швейцарцев проголосовало против него.

«Так что программу закупки новых истребителей пришлось «перезагрузить», сейчас швейцарское правительство планирует в течение 2019 года определиться с коммерческим предложением иностранного заказчика и весной 2020 года снова выходить на референдум, с расчетом на поставки во второй половине следующего десятилетие», — рассказал Ермаков.

В отличие от прошлого раза сейчас параллельно с выбором нового истребителя Швейцария будет закупать и полноценный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», это может быть обусловлено желанием страны компенсировать недостаток численности самолетов, а также снизить масштабы постоянного патрулирования. «Очевидно, что о замене один-к-одному речи не идет, и новых машин будет от силы две дюжины», — считает Ермаков.

По его мнению, в вопросе выбора истребителей швейцарцы отдадут предпочтение шведским Gripen. «Это легкая машина хорошо подходит как по соотношению «цена-качество», так и по ориентации на задачи ПВО», — объяснил он, предположив также, что среди ЗРК серьезная борьба развернется между европейским SAMP/T и американским Patriot.

«Говоря о перспективах самого референдума, думаю, что на этот раз швейцарцы поддержат траты на оборону, так как, во-первых, как говорилось выше, вопрос [обновления ВВС страны] перезрел, а во-вторых, предложения постараются сделать максимально выгодными (в частности, возможна частичная сборка в Швейцарии, как уже было с F/A-18C/D, встречные инвестиции обязательны и так далее). В-третьих, мир не становится все более милитаризированным», — убежден собеседник «Газеты.Ru».

Швейцария имеет статус нейтральной страны и во всех войнах сохраняет нейтралитет, однако именно нейтральный статус страны и вынуждает ее заботиться о порядке в своем воздушном пространстве самостоятельно.

«Швейцарцы гордятся своей независимостью и не могут себе позволить совместные программы по воздушному патрулированию (как, например, страны Бенилюкса) или вообще выпросить себе постоянное дежурство иностранных истребителей, как прибалты. А отказ от контроля неба — это отказ от части суверенитета», — объяснил Ермаков.

Приоритетной задачей для швейцарской авиации является именно обеспечение контроля в небе над страной, ударные задачи перед ВВС страны практически не ставятся. «Как «воздушные полицейские» швейцарские пилоты достаточно известны в Европе и их профессионализм оценивается высоко. В год перехватов заблудившихся или не отвечающих на вызовы самолетов набирается пара десятков. Одной из наиболее известных в мире миссий швейцарских ВВС является обеспечение безопасности форума в Давосе, в ходе которого они работают очень напряженно», — отметил эксперт РСМД.