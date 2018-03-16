Конец анклава: массовый исход из Восточной Гуты

Минобороны, ранее сообщавшее о подготовке сирийскими боевиками в Восточной Гуте провокации с применением химического оружия с целью обвинить в ней Дамаск, объявило, что «неоспоримые доказательства этой лживости не заставили себя долго ждать». Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

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«Вчера утром ряд ведущих западных СМИ выдал с утра «срочную новость» о якобы применении сирийскими войсками в населенном пункте Хаммурия (Восточная Гута) «химического оружия». Приводились свидетельства о большом количестве пострадавших от «удушья» и т.д.», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что никакого применения химического оружия в Восточной Гуте «не было и нет».

Как пояснил Конашенков, на момент опубликования западными СМИ «срочной новости» о химатаке в Хаммурии из этого населенного пункта при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан по гуманитарному коридору: город покинули 11,5 тыс. мирных жителей.

«Работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ опрашивали всех выходящих: была ли утром атака химоружия? Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. Как и не вышло ни одного сюжета об этом на западных каналах», — заявил Конашенков.

«Газете.Ru» не удалось найти ни одной новости «ведущих западных СМИ» про химатаку, о которых сообщил представитель Минобороны. Вместе с тем международная команда расследователей Bellingcat накануне действительно опубликовала расследование о применении в Восточной Гуте химического оружия.

В нем, в частности, сообщается, что в Восточной Гуте с начала года было совершено пять химических атак: две из них произошли в январе, две – в феврале, и последняя – пятая атака – произошла 8 марта между населенными пунктами Хаммурия и Сакба под Дамаском. На данный момент проводится расследование этой химатаки, и специальный отчет по ней будет опубликован позже, отмечается в сообщении Bellingcat.

Восточная Гута стала одним из первых районов Сирии, контроль над которым захватила вооруженная оппозиция. В 2013 году правительственные силы смогли блокировать район, но им не удалось отбить его. С тех пор Восточная Гута находилась в осаде. В феврале в этом пригороде Дамаска начались активные боевые действия. Al Jazeera отмечает, что

в Восточной Гуте сейчас наблюдается самый массовый исход людей за все семь лет сирийской войны. По данным издания, за минувшую ночь и в течение пятницы, 16 марта, район покинули еще 12-13 тыс. человек, опасающихся новых обстрелов со стороны правительственных сил.

Как рассказал изданию один из эвакуировавшихся из Хаммурии мирных жителей, в городе нет воды, еды и медикаментов. По данным Al Jazeera, массовый исход из Хаммурии началcя после того, как армия якобы перекрыла поставки продовольствия.

На данный момент силы сирийской армии уже разделили анклав, находившийся под осадой с 2013 года, на три секции.

Бои за Восточную Гуту — одни из ключевых и стратегически важных в сирийской кампании, говорит программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов. «Гута — находящийся у Дамаска густонаселенный район, жители которого известны своей консервативностью (большинство — мусульмане-сунниты). Именно из этой зоны антиправительственные силы наносили удары по жилым и центральным районам сирийской столицы на протяжении всего периода войны», — объяснил он «Газете.Ru».

По словам Мамедова, группировки Восточной Гуты (одна из крупнейших сил, контролирующих район, — «Джейш аль-Ислам») меняли свою риторику, подстраиваясь под ход сирийского кризиса. «Джейш аль-Ислам» имела тесные контакты с саудовскими религиозными кругами, получала оттуда материально-техническую и финансовую поддержку, практиковала наиболее консервативную и конфессионально-дискриминационную риторику.

Группировка воевала как против правительственных сил, так и против ИГ (запрещена в РФ). Риторика стала меняться после смерти ее харизматичного лидера Захрана Аллуша, который был уничтожен в результате авиаудара.

Происходила дерадикализация. «Джейш аль-Ислам» стала участвовать в переговорах, в частности, в Астане», — рассказал он.

Группировки Восточной Гуты оказывали постоянное давление на Дамаск и отвлекали серьезные человеческие ресурсы, и в течение последних месяцев сирийские власти бросили на борьбу с этими группировками свои самые боеспособные формирования, продолжил эксперт.

«Исходя из того, что из подконтрольных боевикам районов тысячами стали выходить гражданское население, можно предположить, что успешно функционируют некие договоренности на местном уровне (при ключевом содействии Центра по примирению враждующих сторон) и работа спецслужб, в том числе и с возможным согласованием с региональными силами», — пояснил Мамедов.

«Ситуация в Восточной Гуте внесет серьезные изменения в переговорный процесс, как ранее это сделал фактор перехода Алеппо под контроль правительства. Однако на данный момент группировки Гуты еще сохраняют возможность для отпора правительственной армии.

Потери неизбежны для всех сторон, но в целом окончание кампании в Восточной Гуте видится неизбежно в пользу правительства.

Стратегически еще сохраняется множество зон в Сирии, которые могут быть во внимании САА. И в случае установления правительственного контроля над Гутой любые следующие направления для действия правительственных сил вызовут негативную реакцию региональных и глобальных сил», — резюмировал программный координатор РСМД.