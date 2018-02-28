Армейский отбор: призывников проверят на вменяемость

Совет Федерации одобрил закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу, сообщает РИА «Новости».

Реклама

Согласно документу, призывники, помимо медицинского осмотра, будут проходить также контрольное психологическое и психофизиологическое обследование (тестирование). Мероприятия по профессиональному психологическому отбору будут проводить соответствующие специалисты в порядке, который будет определять Минобороны.

Законопроект о поправках в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесли в Госдуму в мае прошлого года. Авторами документа являются сенаторы Виктор Озеров, Евгений Серебренников, Ольга Ковитиди, Франц Клинцевич, Александр Чекалин, Олег Ткач, Александр Шишкин и Алексей Кондратьев, а также депутаты Госдумы от «Единой России» Иван Тетерин и Владимир Шаманов.

Цель профессионального психологического отбора — определить профессиональную пригодность граждан к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям, к военной службе на воинских должностях и обучению в военно-учебных заведениях,

а также выработать рекомендации по отбору граждан для обучения по военным специальностям и их распределению по воинским должностям, отмечается в пояснительной записке к документу.

На данный момент профессиональный психологический отбор призывников федеральным законодательством не предусмотрен, а осуществляется согласно соответствующему руководству, утвержденному приказом министра обороны от 2000 года.

«Законодательное закрепление проведения мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу направлено на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности», — отмечают авторы документа.

Председатель Военной коллегии адвокатов, член Адвокатской палаты Москвы Владимир Тригнин убежден, что поправки могут повысить эффективность Вооруженных сил. Как он пояснил, раньше молодые люди приходили профессиональный психологический отбор при постановке на воинский учет или уже когда принимали решение пойти на военную службу по контракту. Сейчас к этому обязательному мероприятию добавляется дополнительное, связанное непосредственно с призывом, объяснил он «Газете.Ru».

«Психологическое состояние человека с возрастом меняется. Человек встает на воинский учет в 17 лет, а служить может пойти в 25. Психологическое состояние очень сильно влияет на то, как человек будет общаться с сослуживцами, какие профессии будет осваивать. Так что повысить эффективность вооруженных сил эти поправки могут», — считает адвокат.

Однако, по его мнению, если молодые люди будут проходить этот профессиональный психологический отбор во время призыва так же, как сейчас его проходят при постановке на воинский учет, то результата не будет. Поэтому помимо непосредственно введения поправок необходимо также либо взять выполнение закона под особый контроль, либо изменить практику его применения, убежден Тригнин.

«Как ребята проходят этот профессиональный психологический отбор на практике сейчас. К нему на самом деле отношение очень холодное. Как правило, их сажают в класс, дают листки бумаги, где надо пройти какие-то определенные тесты.

Ребята в лучшем случае списывают друг у друга — кто-то один делает нормально, и все у него списывают. А в худшем случае там надо расставить крестики, нолики, кружочки, буквы и так далее. Расставляют их куда попало.

Это приводило к тому, что когда молодой человек уже приходил в военкомат, его направляли к психиатру, потому что говорили, что он тесты так заполнил, что психиатр усомнился в его психологической дееспособности», — объяснил он.

Тесты показывают психологическую устойчивость молодого человека, которая делится на четыре категории: первая — самая высокая устойчивость, а четвертая самая слабая, пояснила «Газете.Ru» глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. «Сейчас военные бьются за то, чтобы с четвертой группой психологической устойчивости в армию не призывали, потому что они не адаптируются, и у них могут быть разные проблемы», — добавила она.