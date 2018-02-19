Су-35: избавление от детских болезней

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4. Эта боевая машина является глубокой модернизацией самолета Су-27. Истребитель Су-35С обладает поистине выдающимися тактико-техническими характеристиками для боевой машины своего класса.

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Самолет имеет новый усиленный планер и обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой «Ирбис», а также двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО «Сатурн» с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги.

РЛС «Ирбис» обнаруживает цели на встречных курсах при эффективных площадях рассеяния 3 кв. м на расстоянии 350-400 км, при эффективной площади рассеяния 0,01 кв. м — на расстоянии 90 км.

Многофункциональный истребитель Су-35С с этой РЛС способен одновременно обстреливать восемь целей.

Алексей Панциков/ТАСС

Двигатели АЛ-41Ф1С (так называемое изделие 117С) удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения, в том числе позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, однако пока используют старую электронно-механическую систему управления.

Помимо основных реактивных двигателей АЛ-41Ф1С, Су-35 оборудован дополнительным газотурбинным двигателем ТА14-130-35 мощностью 105 киловатт. Он предназначен для применения в дополнительной силовой установке, позволяющей запитывать переменным током 200В и 115В потребителей мощностью до 30 кВА и кондиционировать кабину и отсеки.

Кабина пилота на Су-35С оборудована тремя дисплеями с возможностью работы в многоэкранном режиме и голографическом индикаторе на лобовом стекле.

Су-35С развивает максимальную скорость в 1400 км/ч у земли и 2500 км/ч на высоте 11 км. Дальность полета на малой высоте составляет более 1500 км, на большой высоте с двумя подвесными топливными баками — 4500 км. Практически потолок Су-35С составляет 20 тыс. м.

Общая боевая нагрузка машины достигает 8 тыс. кг на 12 узлах подвески. Истребитель может нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней и малой дальности, управляемые ракеты «воздух-земля», корректируемые авиационные бомбы, а также неуправляемые ракеты. Помимо всего прочего, на Су-35С установлена 30-мм пушка ГШ-30-1 с боезапасом в 150 патронов.

«На многофункциональных истребителях Су-35 впервые была реализована инновационная разработка российских авиаконструкторов — информационно-управляющая система», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По слова специалиста, с началом антитеррористической операции в Сирии практически сразу стали заметны неоспоримые преимущества Су-35 перед другими истребителями подобного класса.

Эта боевая машина совершала в Сирии более десяти боевых вылетов ежедневно. Такого темпа не видели даже опытные и заслуженные командиры наших Воздушно-космических сил.

Александр Рюмин/ТАСС Истребители Су-35 во время авиашоу в рамках международного конкурса «Авиадартс-2016» на полигоне «Дубровичи», 2016 год

Объяснение здесь простое, считает Макиенко. Реализация в информационно-управляющей системе Су-35 развитых алгоритмов контроля и предполетной подготовки в совокупности с удобными средствами отображения информации позволили существенно ускорить процесс подготовки к вылету и ввода полетного задания этого истребителя.

А мощные обзорно-прицельные системы, напоминает Константин Макиенко, в сочетании с возможностями ИУС по комплексной обработке данных и автоматическому управлению обеспечили высокую точность поражения целей.

«Несмотря на всю праздничность момента — 10-летие со дня первого полета Су-35С, — не могу удержаться от того, чтобы не добавить в бочку меда свою ложку дегтя», — пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник издания в российском авиапроме.

По словам эксперта, многофункциональный истребитель Су-35 должен был взлететь не десять лет назад, а как минимум двадцать. Именно в середине 1990-х годов по инициативе генерального конструктора Михаила Симонова был разработан первый вариант Су-35.

Но в те лихие времена анархии, безденежья и полного раздрая самолет просто не смогли довести до серийного производства. На него, к тому же, не нашлось стартового заказчика, каковым явилась та же Индия для самолета типа Су-30МКИ. Поэтому первые образцы Су-35 попросту пустили на слом. Если бы в те времена удалось реализовать идею Михаила Симонова, то уже в 1990-х годах у нас было два тяжелых истребителя с отменными ТТХ — одноместный и двухместный.

«Истребитель Су-35 изначально расценивался экспертами как экспортный проект, но первым заказчиком этого самолета стали Воздушно-космические силы России, а контракты с инозаказчиками появились несколько позже», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По словам собеседника издания, производство Су-35 позволило загрузить мощности «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», которое готовилось к серийному производству истребителей 5-го поколения Т-50 (Су-57). Но с реализацией программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации возникали постоянные задержки и «сдвиги вправо», поэтому на предприятии было развернуто производство Су-35. Он дороже, чем истребители ряда Су-30, но дешевле Т-50 (Су-57). Ввиду своих высоких ТТХ Су-35 существенно повысил боевые и оперативные возможности ВКС России. У самолета есть немалый экспортный потенциал.

Что касается «детских болезней» этой машины, считает Андрей Фролов, то от самолета к самолету истребитель становится все лучше и лучше.

Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель СУ-35 во время авиационного шоу в день Военно-воздушных сил, 2014 год

Истребители Cу-35C выпускаются ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» в Комсомольске-на-Амуре. Общее количество изготовленных истребителей давно перевалило за 50 единиц. Только в 2017 году предприятие передало Минобороны России 10 Су-35. В наступившем году «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» планирует поставить военному ведомству десять Су-35.

Кроме того, в 2018 году в Комсомольске-на-Амуре должны собрать десять оставшихся из партии в 24 машины Су-35 для ВВС НОАК КНР. Еще один возможный инозаказчик истребителей — Индонезия.

Контракт на поставку 11 Су-35 был согласован еще в июне 2017 года. За боевые машины деньгами и разного рода материальными средствами России будет выплачено $1,14 млрд. Кроме того, возможность приобретения многофункционального истребителя рассматривают Индия и Малайзия. Потенциальные заказчики оживились после более чем успешного боевого применения Су-35С в Сирии.

Американское издание The National Interest назвало Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США. По мнению аналитиков журнала, Су-35 «экстремально опасный» для любого самолета НАТО за исключением американских истребителей 5-го поколения. Эксперты в США обращают внимание на наличие в арсенале Су-35 ракет «воздух-воздух» большой дальности, возможность пуска ракет на сверхзвуковых скоростях, сверхманевренность нашего истребителя и оснащение Су-35 перспективными средствами радиоэлектронной борьбы.