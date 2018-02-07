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раздела Спорт

«Хочу парад, как во Франции»

Зачем Трамп хочет провести военный парад в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю Пасхи, 17 апреля 2017 года Joshua Roberts/Reuters
Президент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю Пасхи, 17 апреля 2017 года

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону организовать парад с участием военных и военной техники в Вашингтоне. Как рассказали в Пентагоне, идея пока что находится на стадии «мозгового штурма», еще даже не определена дата проведения мероприятия. Вместе с тем ранее Трамп говорил журналистам, что парад может пройти в День независимости США 4 июля. В этот день в стране обычно не проходит мероприятий, на которых демонстрируется военная мощь США.

Трампарад

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение Пентагону и официальным лицам Белого дома начать планировать военный парад в Вашингтоне, аналогичный тому, который он видел во Франции на День взятия Бастилии в середине июля прошлого года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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Как рассказал изданию американский военный чиновник, Трамп выдвинул это требование на встрече в Пентагоне 18 января, в которой, в частности, принимали участие министр обороны США Джим Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

«Распоряжения по параду были такие: я хочу парад, как во Франции», — рассказал собеседник газеты. По его словам, работу по выполнению требований американского лидера проводит высшее руководство армии США.

В Белом доме WP сообщили, что планирование парада пока что находится на стадии «мозгового штурма» и никаких решений по поводу его проведений в настоящий момент не принято.

Представитель Пентагона подтвердил агентству Reuters, что Трамп действительно распорядился провести парад, однако, по его словам, американское военное ведомство только приступило к изучению возможных вариантов организации мероприятия. Пока что даже не принято решения относительно возможной даты проведения военного парада.

О возможности организации парада в США Трамп заявлял еще в сентябре 2017 года. Тогда он сказал журналистам, что в Вашингтоне может пройти мероприятие, подобное тому, свидетелем которого он стал в Париже. Американский президент предложил провести его в Вашингтоне 4 июля, в День независимости США.

Как отмечает Reuters, в Вашингтоне подобными военными мероприятиями обычно отмечаются значительные события, например, годовщины военных побед, однако в День независимости аналогичные мероприятий, как правило, не проводятся. WT уточняет, что

парады 4 июля, в которых участвуют американские военнослужащие, проводятся в память о погибших военных, но на них обычно не демонстрируются вооружения.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что Трамп хочет, чтобы Пентагон организовал торжественное мероприятие, чтобы дать американцам возможность выразить благодарность военнослужащим страны.

По данным WP, одна только доставка танков и другой военной техники в Вашингтон обойдется США в миллионы долларов. Как пишет издание, Пентагон считает более целесообразным провести парад в День ветеранов — американский национальный праздник, который традиционно отмечается 11 ноября, к тому же в этом году он совпадает со 100-летней годовщиной завершения Первой мировой войны. Таким образом, парад не будет напрямую связан с амбициями американского лидера и политикой.

Однако идея проведения военного парада в США пришлась по вкусу не всем американским чиновникам. В частности, бывший официальный представитель Госдепа и контр-адмирал ВМС страны Джон Кирби в твиттере раскритиковал планы Трампа. Кирби процитировал свою статью, которую написал для CNN прошлым летом после того, как Трамп заявил, что был поражен аналогичным мероприятием в Париже.

«США не нуждаются в параде, чтобы показать свою военную мощь. Мы делаем это каждый день практически в каждом районе мира», — написал Кирби.

Традиционный военный парад, которым так восхитился Трамп, прошел в Париже 14 июля 2017 года в честь национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Ежегодно в этот день Франция проводит военный парад. В прошлом году Трамп, чей официальный визит во Францию был приурочен к 100-летию вступления США в Первую мировую войну, стал почетным гостем мероприятия. В параде участвовали французские и американские военные подразделения, звучали гимны Франции и США, а также были растянуты флаги обеих стран.

Войска напоказ

В США последний крупный военный парад прошел почти 30 лет назад — в июне 1991 года. Он был приурочен к победе американских сил в войне в Персидском заливе. Тогда в США практически ежедневно проходили мероприятия, посвященные американским военным, участвовавшим в операции «Буря в пустыне», по итогам которой Ираку пришлось освободить Кувейт и признать все резолюции Совбеза ООН.

Самые крупные торжества тогда прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке. Так, в Вашингтоне на парад вышли около 200 тыс. человек. В нем участвовала также военная техника: по улицам американской столицы проезжали бронетранспортеры и ракетные системы, а над ними летели истребители.

Парад в честь окончания войны в Персидском заливе стал самым крупным военным мероприятием в США со времен Второй мировой войны.

Военный парад в честь победы союзников во Второй мировой войне состоялся в Нью-Йорке 2 января 1946 года. В нем приняли участие 10 тыс. солдат, а также десятки танков и другой военной техники. Два следующих крупных военных парада в США прошли в 1953 и 1957 годах и были приурочены к первой и второй инаугурациям Дуайта Эйзенхауэра соответственно. На военном параде в 1957 году была, в частности, продемонстрировала первая баллистическая ракета Redstone, успешно испытанная США.

Следующий военный парад в США прошел в 1961 году и был приурочен к инаугурации следующего президента США Джона Кеннеди. Парад проходил в разгар холодной войны, поэтому неудивительно, что на нем миру были продемонстрированы десятки ракет, а также противоракеты Nike Zeus — новейшие на тот момент разработки американской армии, предназначенные для перехвата баллистических ракет.

В деле парадов Вашингтону далеко до Москвы. Крупнейший в истории военный парад после окончания Второй мировой войны провела именно Россия — в 2015 году. Российская военная мощь каждый год демонстрируется в Москве на параде в День Победы 9 мая. В 2015 году в этот день на Красной площади прошел парад, приуроченный к 70-й годовщине победы советской армии над нацистами, который стал крупнейшим в мире в новое время. В нем приняли участие порядка 16 тыс. солдат, 200 бронемашин и 150 самолетов. В 2017 году в военном параде в Москве участвовали более 10 тыс. военных, а также танки и межконтинентальные баллистические ракеты.

Помимо Дня Победы, Россия также проводит военные парады 7 ноября. В 2017 году в параде, приуроченном к 76-летию исторического парада 1941 года, на Красной площади в этот день участвовали 35 единиц военной техники времен Великой отечественной войны. В 1941 году, когда линия фронта находилась в нескольких км от Москвы, советские солдаты в этот день отправились после парада у Кремля прямо на передовую.

Исторические традиции парадов были заложены еще в начале XX века. Первый военный парад 7 ноября состоялся на Красной площади в 1918 году и был приурочен к годовщине Октябрьской революции, после чего парады в честь этого события проводились в СССР регулярно вплоть до 1990 года. С 1991 года парады 7 ноября были отменены, но в 2000 году снова возобновились.