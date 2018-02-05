Суверенитет хромой утки: США начали вывод войск из Ирака

США приступили к сокращению численности своих сил в Ираке после того, как иракские власти объявили о победе над запрещенным в России «Исламским государством». Об этом агентству Reuters сообщил представитель иракских властей, отметив, что американские военнослужащие продолжают координировать свои действия с иракской армией и оказывать им необходимую помощь.

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Представитель международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, отказался подтвердить или опровергнуть информацию о начале вывода американских войск из Ирака. «Мы собираемся опубликовать пресс-релиз, когда наши силы будут покидать театр военных действий», — заявил агентству представитель коалиции, полковник армии США Райан Диллон.

«Присутствие [в Ираке сил] коалиции будет определяться в зависимости от обстоятельств потребностей правительства Ирака и в координации с ним», — отметил он.

Официальный представитель иракского правительства подтвердил агентству Associated Press, что сокращение американских сил действительно началось, но подчеркнул, что оно все еще находится на ранней стадии и его нельзя расценивать, как начало полного вывода войск США.

Согласно докладу Пентагона, опубликованному в ноябре прошлого года, в конце сентября численность американских военнослужащих, находившихся в Ираке, составляла 8892 человек. Как рассказал AP высокопоставленный иракский чиновник, согласно первоначальному соглашению Багдада и Вашингтона, из Ирака будут выведены 60% находящихся в стране американских войск.

Согласно этому плану, в результате в стране останутся порядка 4 тыс. американских военных, которые продолжат тренировать иракскую армию.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял, что иракские военные будут нуждаться в американской подготовке еще многие годы.

Информация о сокращении численности военных США в Ираке появилась за три месяца до выборов в стране, назначенных на май этого года. Присутствие американских военных в Ираке давно вызывает разногласия в стране, и аль-Абади, который планирует после выборов остаться на своем посту еще на один срок, пытается сбалансировать часто конкурирующие интересы двух ключевых союзников Ирака — США и Ирана, отмечает AP.

Американские военные сыграли ключевую роль в главных операциях иракских сил против ИГ, таких как возвращение Мосула. Однако связанные с Ираном и присутствующие в стране шиитские вооруженные формирования оказывают давление на Багдад в вопросе вывода американских войск.

За последнюю неделю из Ирака в Афганистан на ежедневных рейсах перевезли десятки американских солдат, вместе с оружием и оборудованием, говорят собеседники AP. Об этом также сообщает телеканал Fox News. Точное количество переброшенных в Афганистан сил неизвестно.

По данным ноябрьского отчета Пентагона о количестве находящихся на службе американских солдат, численность военного контингента США в Афганистане составляет 15298 человек, в Сирии — 1720 человек. В эти цифры Пентагон не включил часть сил спецопераций и временный персонал, сменяющий друг друга в горящих точках на ротационной основе. Таким образом численность американских военных в трех (вместе с Ираком) перечисленных районах боевых действий может значительно превышать официальные цифры.

В конце января американская газета The Washington Post сообщила о планах американского руководства увеличить численность контингента в Афганистане. Как рассказал источник издания, США планируют весной направить в Афганистан дополнительный воинский контингент численностью в одну тысячу человек.

Присутствие американских войск на территории Ирака обходится достаточно дорого, и их конкретная цель — обеспечение безопасности страны от организаций вроде ИГ, говорит преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

«И эта задача сейчас выполнена.

Что касается интересов США на фоне предстоящих выборов в Ираке, здесь американские войска не то что бесполезны, они еще и ущербны, так как свидетельствуют о том, что иракский суверенитет — это суверенитет хромой утки, которая не может решить ни одной проблемы без поддержки США», — объяснил он «Газете.Ru».

По мнению востоковеда, решение о выводе американский войск из Ирака — это мощный символический ход Вашингтона в преддверии предстоящих выборов, направленный на то, чтобы показать уважение иракского суверенитета. Такой символический шаг необходим США, чтобы сохранить власть аль-Абади, чьи действия по ограничению влияния Ирана в Ираке совпадают с интересами Вашингтона в регионе, считает Лукьянов.

«В долгосрочной перспективе экспансии иранского влияния в Ираке может противодействовать только движение иракского национализма, карту которого сейчас разыгрывает аль-Абади. Сегодня это та концепция, которая видится наиболее выигрышной в преддверии выборов. Он хочет объединить разные этнические и конфессиональные группы населения под единой платформой иракской нации. Не арабов и курдов, не мусульман и христиан, а иракцев», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

«В Ираке интересы США в плане осуществления военного присутствия могут в дальнейшем выполнять ЧВК, которые с этим легко справлялись и будут справляться без американского флага. В нынешних условиях необходимость американского флага в Ираке пропала», — резюмировал эксперт.