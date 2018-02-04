«Ветвь» раздора: турецкие танки раскололи НАТО

Отношения Турции и США, обострившиеся в связи с началом турецкой военной операции «Оливковая ветвь» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в кантоне Африн на северо-западе Сирии, накалились до предела. Нынешнее противостояние между Анкарой и Вашингтоном, вероятно, является самым серьезным за последнее время, пишет Bloomberg.

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Сейчас отношения между двумя союзниками по НАТО «балансируют на краю пропасти», и возможность реального конфликта между ними вполне реальна, заявил агентству Энтони Скиннер, аналитик британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft, занимающейся оценками политических, экономических и социальных рисков, влияющих на глобальный бизнес. По его словам, риски просчета с обеих сторон сохраняются на высоком уровне.

Турция и США находятся в постоянном контакте, утверждают обе стороны. Согласно публичным заявлениям официальных лиц двух стран, турецкие и американские политики и военные непрерывно общаются.

Однако нет никаких признаков того, что какие-либо из этих разговоров разрешили ключевой вопрос, угрожающий привести две крупнейшие армии НАТО к прямому конфликту в северной Сирии, пишет Bloomberg.

Глава Пентагона Джим Мэттис 2 февраля заявил журналистам о возможности сбалансировать сотрудничество с Турцией, не переставая при этом поддерживать сирийских курдов. По его мнению, одним из способов содействия обеспечению безопасности Турции является использование войск США для работы с курдским ополчением.

«Мы убеждены, что при наличии наших войск на местах они не будут содействовать нападениям на турецкую территорию», — сказал глава американского военного ведомства.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января, и уже на пятый день ее проведения президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении расширить операцию до города Манбидж, расположенного в 100 км к востоку от Африна.

В Африне находилась оперативная группа российских военных и полиции, однако уже 20 января после первых турецких ударов в кантоне Минобороны приняло решение передислоцировать ее в другое место из соображений безопасности. Американских войск нет в Африне, но в Манбидже, который находится под контролем международной коалиции, они присутствуют. Однако в Вашингтоне заявили, что не станут следовать примеру Москвы и выводить свои силы из региона.

«Где бы ни находились наши военные, они смогут себя защитить», — подчеркнул директор Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Кеннет Маккензи. «Они [турки] знают, где наши силы», — добавил он.

Ополченцы YPG входят в состав «Сирийских демократических сил» (SDF) — крупного сирийско-курдского альянса, который США обучали, вооружали и поддерживали воздушными ударами во время операции против запрещенной в России группировки «Исламское государство», в результате которой под контролем курдов оказалась фактически четверть территории Сирии. Турция считает YPG ответвлением от запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана», которую признают террористической как Анкара, так и Вашингтон.

Турция видит в курдском анклаве вдоль своей южной границы прямую угрозу своей национальной безопасности и воспринимает сотрудничество США с сирийскими курдами как предательство, говорит турецкий аналитик Нихат Али Озкан. Из-за этого риск нанесения взаимных ударов двух союзников по НАТО сохраняется, пока одна из сторон не уступит, предупредил он.

Вопрос о стабильности положения Турции как союзника США встал еще летом 2016 года, когда в стране была пресечена попытка военного переворота. Именно тогда отношения между Анкарой и Вашингтоном резко ухудшились: американская сторона отказалась выдать Турции проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти называют организатором мятежа.

Как предполагает Business Insider, в случае если США решат предоставить воздушную защиту своим курдским союзникам в Африне, то запустят самолеты с расположенной в Турции военной авиабазы НАТО Инджирлик, которую используют как американские, так и турецкие военные.

Инджирлик — главное место базирования американской авиации в регионе, на базе также хранятся десятки американских ядерных бомб B61.

Американское тактическое ядерное вооружение было размещено на базе Инджирлик в период холодной войны, что привело к ответной реакции СССР в виде размещения своих боеголовок на Кубе и последующему Карибскому кризису. Во времена холодной войны, когда необходимо было обезопасить страны Запада с юга от СССР, Турция считалась очень важной частью военного блока, напоминает программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов.

НАТО перестал действовать как единая структура еще в начале 2000-х годов на фоне событий в Ираке — члены блока проводили самостоятельную политику. «В 2003 году Турция и США имели разные взгляды на события в Ираке. Турки отказали американцам в просьбе использовать свою территорию для наступления на позиции армии Саддама Хусейна. США по этому вопросу разошлись и со своими союзниками в Европе, которая оказалась разделена», — напомнил Мамедов в разговоре с «Газетой.Ru».

Во всех процессах, связанных с политикой США и Турции в Сирии, НАТО по сути занял нейтральную позицию и отстранился от сирийского вопроса, говорит эксперт. «США и Турции была предоставлена возможность действовать по этому треку самостоятельно, что обе страны и сделали. Постоянные обвинения Анкары вызывали только «понимание» в Вашингтоне, но это никак не влияло на политику самих Штатов», — сказал он.

Главным итогом предыдущей турецкой операции в Сирии «Щит Евфрата» для Анкары стало то, что турецким военным удалось помешать объединению курдских кантонов Джазира и Кобани на северо-востоке Сирии с кантоном Африн на северо-западе. И нынешняя операция в Африне проводится Анкарой по той же логике, в целях борьбы с курдской угрозой, сказал востоковед, отметив, что такие шаги также усиливают роль Анкары в контексте сирийского урегулирования и будущего страны.

«Является ли это негативным для США? В целом, курды стали стягивать свои отряды из восточных кантонов в Африн. Такое стечение обстоятельств как распыляет силы курдов, так и, возможно, наносит вред планам США в регионе. Поскольку американцы желают задействовать курдов на северо-востоке, а те видят необходимость в защите кантона Африн.

Со временем американцам придется тщательнее думать над тем, как успокоить обе стороны, ослабляющие друг друга», — заключает Мамедов.

«Конечно, на данный момент считающаяся второй по военному потенциалу страна НАТО (Турция) наступает на позиции союзников первой по военному потенциалу страны НАТО — США. Но глобально для США курды Африна стали разменной монетой. Единственное, что Вашингтон может действительно напрячь, это то, что процент курдских отрядов Кобани и Джазиры, оставивший свои позиции и направившийся на защиту Африна, окажется критическим и не даст американцам проводить свою политику на востоке Сирии. Именно курдский вопрос является ключевым для Анкары, даже несмотря на то, что существуют и другие моменты в американо-турецких отношениях, например, дело Гюлена, которое, как турки не раз откровенно говорили американцам, продолжает отравлять отношения между двумя странами», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».