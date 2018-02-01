«Надо все поменять»: в США оценили состояние своей ПРО

Сухопутные войска США этим летом обнародуют новую стратегию противовоздушной и противоракетной обороны, пишет издание Defense News. Как ожидается, и Пентагон, и Сухопутные войска опубликуют свои всеобъемлющие обзоры достаточно быстро и примерно в одни и те же сроки. Будучи объединенными, эти два документа предложат векторы дальнейшего развития противовоздушной и противоракетной обороны в вооруженных силах США.

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Работу над этими документами активизируют неудачные испытания американской системы противоракетной обороны, которые прошли в эту среду, 31 января, на Гавайских островах.

Подразделения ПРО США пытались с помощью противоракеты SM-3 Block IIA ВМС США поразить ракету-мишень (по всей видимости, запущенную с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии), однако физически цель так и не была разрушена.

Новые предложения по организации противоракетной обороны ожидались давно. Об этом говорили многие военачальники и аналитики в США. К существующей системе есть много вопросов. В частности, способны ли части ПВО и ПРО справиться с новыми угрозами, отвечает ли требованиям времени организационно-штатная структура американской обороны.

«Когда я вспоминаю особенности боевой работы нашей ПВО-ПРО в ходе операции «Буря в пустыне» и оцениваю возможности современной американской системы противовоздушной и противоракетной системы, то мне кажется, что за последние 25 лет мы не сильно продвинулись вперед», — заявил экс-директор Объединенной интегрированной системы ПВО и ПРО (Joint Integrated Air and Missile Defense Organization, JIAMDO) контр-адмирал запаса Арч Мэйси во время публичного обсуждения этих проблем в Центре стратегических и международных исследований 25 января 2018 года.

Надеясь вдохновить участников этих дебатов на дальнейшие изыскания, Центр стратегических и международных исследований к 25 января опубликовал свой отчет об особенностях построения современной системы противовоздушной обороны и новых оперативных терминах для ПВО-ПРО.

«В докладе предполагается, как сухопутные войска и остальные виды вооруженных сил США могли бы модернизировать свою организационно-штатную структуру в сфере ПВО-ПРО, которая будет в большей степени соответствовать ведению боевых действий в конфликте высокой напряженности с примерно равным по возможностям противником», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В документе обращается внимание, что

в некоторых случаях превосходство в воздухе и беспрепятственный доступ в районы ведения боевых действий не предоставляются ВС США по умолчанию, а потенциальные противники создают все новые и новые проблемы, которые силы и средства ПВО-ПРО США пока еще не готовы решать.

По словам одного из авторов отчета Центра стратегических и международных исследований и директора проекта ПРО в мозговом центре CSIS Тома Карако, Сухопутные войска США должны предполагать, что организация противоракетной обороны потребуется во многих местах ведения боевых действий, и эта работа должна соотноситься с новыми средствами воздушно-космического нападения, которыми обладают потенциальные противники США.

Том Карако предложил несколько новых оперативных терминов, которые подразумевают организацию ПРО для прикрытия большего количества объектов на существенно больших площадях и включения противоракетных комплексов в общую сеть управления.

Он также предложил проектировать средства перехвата таким образом, чтобы иметь на стартовых позициях противоракетных комплексов несколько типов противоракет, чтобы тем самым создать глубокоэшелонированную систему построения ПРО.

По его словам, это будет выглядеть как «слои противоракетной обороны». Сухопутные войска, по его мнению, в сфере ПРО должны использовать как наступательные, так и оборонительные средства. Причем средства запуска должны быть в контейнерном варианте.

Помимо этого, планируется создание многочисленных ложных позиций средств ПРО, где с помощью оптических, тепловых и электронных средств будут имитироваться средства запуска, в то время как реальные стартовые позиции будут находиться в других местах. Это приведет к тому, что силы противника будут в значительной степени отвлечены для борьбы с ложными позициями.

«Подобные боевые порядки приведут к дополнительным затратам у вероятного противника, поставят перед ним новые вопросы и дилеммы, вызовут повышенный расход ресурсов в сфере разведки и лишнюю трату боеприпасов», — утверждается в докладе.

Руководитель программы гиперзвукового оружия в Департаменте стратегических возможностей военного ведомства США Винс Сабио заявил, что современная ПРО США не является гибкой. Она очень дорогая и предназначена для отражения ударов только баллистических ракет. Перспективная система, считает Винс Сабио, должна парировать все возможные типы угроз.

Помимо всего прочего, отметил Сабио, система ПРО должна обладать максимальной скрытностью, и противник не смог бы получить достоверные данные о ее тактико-технических характеристиках.

В настоящее время сухопутные войска США стремятся создать многоуровневую систему противоракетной обороны, особенно на европейском театре военных действий, где американцы ставят своей целью восстановить систему ПВО ближнего радиуса действий.

В военном ведомстве полагают включить в состав интегрированной системы ПРО-ПВО новые РЛС ПРО, способные действовать вкруговую. Стоящая на вооружении зенитная ракетная система «Патриот» пока способна обстреливать баллистические цели только в установленном секторе.

Сердцем перспективной системы ПРО-ПВО станет Интегрированная система управления боевыми действиями, которая объединит в одно целое все огневые средства как противовоздушной и противоракетной обороны, так и все другие огневые системы, предназначенные для поражения противника.

В настоящее время по заказу Сухопутных войск США создаются многоцелевые пусковые устройства, которые могут использовать самые разнообразные типы ракет-перехватчиков, способных парировать все возможные типы угроз. Среди них есть, в частности, даже ракеты AIM-9X Sidewinder и FIM-92 Stinger. Американские аналитики при этом утверждают, что в ближайшие годы появится даже больше ракет-перехватчиков.

Пытаясь выйти за границы возможного, чтобы адаптироваться к появляющимся новым угрозам, Сухопутные войска США сделали серьезные шаги к принятию на вооружение высокоэнергетического оружия на колесной технике. Уже в этом году в США будет продемонстрирован 50-киловаттовый лазер на колесном транспортере.

«Эту технологию считают одной из самых прорывных», — пояснил Константин Макиенко. Выстрел лазерной пушки, как ожидается, будет весьма дешев. А это позволит эффективно бороться с многочисленными и недорогими по своей стоимости средствами воздушного нападения противника.

В то время как Сухопутные войска США формулируют новую стратегию ПРО-ПВО, они также создают многопрофильную команду, чтобы посмотреть на ПРО-ПВО как на часть командования будущего.

Главной целью нового подразделения является расстановка приоритетов в вопросах модернизации сухопутных войск. ПРО-ПВО — один из главных приоритетов.

«Мы не можем ожидать опыта боевого применения зенитных ракетных систем «Патриот» в польской сельской местности или на Корейском полуострове, чтобы оно послужило основой для модернизации системы ПВО-ПРО, — утверждается в докладе. — Мы и без этого должны строить систему на перспективу».

Но, несмотря на это, новый курс в сфере построения противоракетной обороны пока по ряду причин не получил должного развития, среди которых называются цена и бюрократические препоны.

Винс Сабио отметил, что отчет Центра стратегических и международных исследований хотя и обозначает идеи и архитектуру перспективной противоракетной обороны, но весьма трудно и не всегда практично взять оттуда некоторые особенности и детали, вызванные богатым воображением сотрудников Агентства по исследованиям в сфере обороны, и перевести их в практический формат работы.

При этом Сабио подчеркнул, что потенциальные противники США находятся на переднем крае в вопросе разработки перспективного оружия. В качестве примера он привел российскую систему Club K, позволяющую осуществлять запуск крылатых ракет большой дальности из обычных грузовых контейнеров. А это, по его мнению, может легко запутать и дезориентировать любые средства разведки.

«Контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K внешне представляет собой набор из трех стандартных 20- или 40-футовых грузовых контейнеров», — напомнил «Газете.Ru» Константин Макиенко.

По словам специалиста, в контейнерах располагаются универсальный стартовый модуль, модуль боевого управления и модуль электропитания и вспомогательных систем. Оригинальное техническое решение делает «Клаб» практически невидимым до момента его применения.

Принимаемые США меры по модернизации видов вооруженных сил и родов войск, в частности, стратегических ядерных сил и противоракетной обороны свидетельствуют о том, что Пентагон больше не видит в качестве главного противника партизан и террористов. Военное ведомство США все больше и больше ориентируется на вооруженный конфликт высокой напряженности с Россией и Китаем.