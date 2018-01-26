США приготовили бомбу для Кима

Военно-воздушные силы США модернизировали крупнейшую американскую неядерную бомбу, пишет Bloomberg. Речь идет о корректируемой противобункерной авиационной бомбе GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator, MOP), масса которой — 13,6 тонн, и которая потенциально может быть использована против КНДР.

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Это уже четвертая модернизация бомбы GBU-57, которую производит авиастроительный концерн Boeing. Как рассказала пресс-секретарь ВВС США Эмили Грабовски,

на этот раз в ней улучшили характеристики для удара по труднопоражаемым целям, а также целям, находящимся на большой глубине.

Единственным самолетом-носителем в ВВС США, который может доставить GBU-57 к цели, является стратегический бомбардировщик B-2 «Спирит», способный также нести ядерное оружие. 11 января три таких бомбардировщика были переброшены на американскую авиабазу «Андерсен» на острове Гуам в Тихом океане.

Как пояснили в ВВС США, переброска бомбардировщиков с авиабазы «Уайтмэн» в штате Миссури на Гуам была осуществлена в рамках запланированной ротации сил. Были ли на самолетах бомбы GBU-57, Грабовски уточнить отказалась.

GBU-57 была разработана для поражения заглубленных и подземных пунктов управления, узлов связи предприятий промышленности, укрытых под слоем грунта и бетона, и, в частности, для поражения укрепленных подземных объектов, сооруженных в Иране и КНДР для сокрытия ядерных разработок в этих странах.

Масса боевой части GBU-57 составляет 2,5 тонны. Она приблизительно в шесть раз превышает размер самых крупных противобункерных боеприпасов, находящихся в военном арсенале США и Израиля.

GBU-57 комплектуется 5,3 тыс. фунтами взрывчатого вещества и более чем в 10 раз превосходит взрывную силу своей предшественницы — противобункерной бомбы BLU-109, что позволяет боеприпасу разрушать даже самые труднодоступные цели, находящиеся под землей.

США начали разрабатывать GBU-57 в 2002 году. Boeing занимался проектированием оболочки и непосредственно испытанием бомбы, а внутренние компоненты боеприпаса создавали американские военно-промышленные компании Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Первые испытания бомбы состоялись в марте 2007 года: она была сброшена на тоннель на полигоне в Нью-Мексико.

В том же году Northrop Grumman получила заказ на сумму в $2,5 млн, в рамках которого компания модернизировала некоторое количество бомбардировщиков B-2, чтобы они смогли стать носителями для GBU-57.

ВВС США приняли ее на вооружения в 2011 году, первая версия боеприпаса была способна пробивать до 60,9 м армированного бетона. В январе 2012 года газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон приступил к работе по увеличению поражающей силы GBU-57.

По данным издания, эксперты американского военного ведомства пришли к выводу, что мощности неядерного вооружения США и, в частности, этой бомбы, недостаточно для уничтожения укрепленных подземных объектов на территории Ирана. Как выяснилось в ходе испытаний, многие иранские подземные объекты находятся или слишком глубоко под землей, или оборудованы дополнительными средствами защиты.

В январе 2013 года концерн Boeing усовершенствовал GBU-57, увеличив поражающее воздействие боеприпаса. В бомбе была изменена конструкция стабилизаторов, а для лучшего пробивания укреплений был установлен второй взрыватель.

GBU-57 — это не единственная крупная неядерная бомба в арсенале США. На вооружении Соединенных Штатов также состоит одна из самых мощных неядерных бомб в мире — MOAB GBU-43, которую также называют «Мать всех бомб». Бомба оснащена системой спутникового наведения, ее длина составляет 9,17 метров, диаметр — 102,9 см, вес боеприпаса — 9,5 тонн.

Впервые в истории американцы использовали ее в бою в апреле прошлого года в Афганистане террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Целью атаки стали пещерный и туннельный комплекс группировки, который террористы использовали для беспрепятственного передвижения, а также сами боевики в районе Ачин провинции Нангархар. Как рассказали в Пентагоне, операция разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев.

На данный момент Соединенные Штаты ничего не останавливает от того, чтобы повторить предыдущий опыт с «Матерью всех бомб» в Афганистане и применить GBU-57 непосредственно в боевых действиях, а не в испытаниях, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По его мнению, бомба может быть использована не только против иранских и северокорейских подземных укреплений, для потенциальных атак на которые она создавалась, но и против любого потенциального противника, в том числе и против боевиков, как в случае с «Матерью всех бомб».

«Если у них будет какой-то конфликт, неважно с кем, то они могут ее применить в какой-то тактической ситуации. Это просто один из видов их вооружений», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».