«Продать Су-30 Мьянме – да это сенсация»

Россия и Вьетнам подготовили трехлетний план военного сотрудничества с 2018 по 2020 год, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу во время своего визита в Ханой. По его словам, план предусматривается проведение большого количества учений различного уровня, встреч и других совместных мероприятий.

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«Рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время», — сказал Шойгу на встрече с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Как отметил Шойгу, поддержание тесных и доверительных отношений с Вьетнамом для России является одним из внешнеполитических приоритетов. Москва готова поделиться с Ханоем опытом испытаний военной техники в боевых условиях.

«Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас — один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул он в ходе переговоров с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Турне Шойгу по странам Юго-Восточной Азии началось 20 января. За три дня он, помимо Вьетнама, успел также посетить Мьянму и Лаос. Министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат охарактеризовал отношения между армиями двух стран как братские.

«Этот визит является свидетельством поступательного развития отношений дружбы и сотрудничества между Лаосом и Россией. Это свидетельство продолжения давних традиций, существующих между Вооруженными силами двух стран», — сказал он Шойгу.

Визит же в Мьянму оказался заметно плодотворней. В ходе него стороны России и Мьянмы подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обеих стран.

Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для атак боевики в Сирии, заявил Шойгу. «В Сирии появился новый вид террористической угрозы — беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами», — отметил он.

Он добавил, что «это очень серьезные угрозы», и террористические атаки с помощью дронов могут совершаться не только в Сирии.

Заместитель министра обороны Алексей Фомин накануне также сообщил, что визит Шойгу в Мьянму придал дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с республикой: в ходе него стороны договорились о покупке российских истребителей Су-30, проявивших себя в Сирии. Как уточнил представитель российского военного ведомства, Мьянма планирует купить шесть самолетов.

«Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», — сказал Фомин.

Стоит отметить, что основу мьянмарских ВВС составляют морально устаревшие китайские F-7 разработки полувековой давности. Последовательное замещение воздушного парка современными самолетами российского производства не только постепенно «привязывают» Нейпьидо к Москве, но и сокращает влияние регионального гегемона — КНР. Если процесс будет продолжаться, то лишь недавно «открывшаяся» после многих лет международной изоляции страна может стать надежным партнером России в регионе.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко считает, что заключенное между Россией и Мьянмой соглашение о покупке истребителей стало «сенсацией» всей поездки Шойгу по Юго-Восточной Азии.

«Шесть самолетов — это не крупный контракт, но и Мьянма — не самый большой импортер вооружений. Так что, я считаю, это успех. Это и для «Иркута» (российская корпорация, выпускающая самолеты Су-30) важно, и для ВВС Мьянмы это будет переход на новый уровень. Так что, учитывая размеры экономики Мьянмы, это достаточно крупный контракт и серьезный успех», — считает он.

В разговоре с «Газетой.Ru» он также напомнил, что Россия в 2009 году уже поставила Мьянме 20 истребителей МиГ-29. «Возможно, продолжаются поставки учебно-тренировочных самолетов Як-130», — говорит он.

По данным «Коммерсанта», контракт на поставку Мьянме учебных Як-130 был подписан в 2015 году именно с расчетом на то, что Мьянма закупит у России боевые истребители, однако тогда до подписания твердого контракта так и не дошло. На данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону: активизировались контакты почти на всех уровнях, однако скорых перемен ждать не стоит, говорит военно-дипломатический источник газеты.

По его словам, теперь специалистам «Рособоронэкспорта» предстоит согласовать финансовые параметры сделки и определиться с необходимостью выдачи Мьянме кредита. По оценкам экспертов, стоимость шести Су-30СМ вместе со средствами авиационного поражения обойдется примерно в $400 млн.

Военно-техническое сотрудничество с Юго-Восточной Азией для России — это, во-первых, возможность получать из него какую-то коммерческую выгоду, и, во-вторых, хороший и эффективный способ продвижения геополитического влияния России в регион, рассуждает Макиенко.

Однако расценивать Юго-Восточную Азию как один целостный регион, по его мнению, неправильно. «Это регион, который отличается крайне большим разнообразием. Туда входят такие богатые страны, как Сингапур, и такие нищие, как Папуа – Новая Гвинея. Поэтому говорить о регионе в целом смысла нет. У разных стран с разными странами разные отношения. Для России важен Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Мьянма и, в какой-то степени, Сингапур. Для США важен, прежде всего, Сингапур», — говорит он.

В Сингапуре у США влияние гораздо сильнее, чем у России. «Это проявляется, например, в том, что США в свое время поставили туда истребители F-15, это очень дорогой был контракт. Российские истребители Cингапур закупать никогда не будет. Сингапур ориентирован на Запад, в частности, на США», — заключил собеседник «Газеты.Ru».