«Оливковая ветвь»: зачем Турция начала новую войну в Сирии

Операция «Оливковая ветвь» — так с намеком на древний символ мира турки назвали свое наступление на занимаемую курдскими формированиями территорию в окрестностях города Африн на северо-западе Сирии — может затянуться на длительное время. Хотя турецкие источники сообщают об успешных артиллерийских обстрелах и воздушных атаках объектов инфраструктуры вооруженных формирований Отрядов народной самообороны (YPG), никаких победных реляций о захвате важных населенных пунктов на данный момент пока нет. Курдские же СМИ информируют о пересечении границы кантона протурецкими формированиями, гибели мирных жителей при обстрелах и уничтожении тяжелой бронетехники турецкой армии.

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Объявляя о начале операции, премьер-министр Турции Бенали Йылдырым, впрочем, обратил внимание на то, что торопиться в реализации поставленных задач его страна не собирается, на планомерное осуществление четырех этапов операции есть время. Результатом ее политик назвал создание 30-километровой зоны под контролем Анкары вдоль сирийско-турецкой границы.

Главной целью ставится уничтожение организованных курдских вооруженных формирований, которые в Анкаре считают боевым крылом запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Судя по поступающим из зоны конфликта сведениям, идет полномасштабное и планомерное армейское наступление. Его передовым отрядом являются различные повстанческие группировки, действовавшие в интересах Турции в ходе гражданской войны. В их ряды за последние сутки влились сотни добровольцев, доставленных на десятках белых автобусов через границу. Помощь им оказывает регулярная армия. Авиационные удары совершаются истребителями F-16, ведется огонь самоходными артиллерийскими установками Т-155 и установками РСЗО Т-122. По всей вероятности, задействованы также танки американского производства М60 и, возможно, новейшие немецкие Leopard 2A4.

О боевых возможностях курдской стороны известно значительно меньше. Однако высказываются предположения, что именно намерение их главного союзника — США — провести довооружение YPG и сформировать на их базе 30-тысячные подразделения по охране границы послужило катализатором для решения Анкары о проведении операции.

Особенные опасения у региональных игроков вызывали вероятные поставки современных переносных зенитных ракетных систем и противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Чтобы выполнить задуманное, Анкаре нужно было получить согласие со стороны официального Дамаска или, по крайней мере, его главного союзника — России. С самого начала операции турецкие СМИ всячески подчеркивают, что действия турецкой армии имеют косвенную поддержку со стороны Москвы. Активно цитируется заявление спецпредстваителя по Сирии Александра Лаврентьева от 20 января об ошибочности поддержки США курдских формирований, подтолкнувшей конфликт к «горячей» фазе. Впрочем, также подчеркивается уверенность российского дипломата в том, что операция не повлияет на проведение запланированных на 29-30 января переговоров конфликтующих сторон сирийского конфликта в Сочи.

Колумнист Hurriyet Мурат Йеткин обращает внимание на то, что ВВС и ПВО Сирии (читай — России, ведь в регионе развернуты комплексы С-400 и С-300 ВКС) не предприняли никаких действий против нарушивших воздушное пространство суверенной страны истребителей ВВС Турции. Размышляя о причинах молчаливой поддержки «Оливковой ветви» со стороны Дамаска и Москвы, обозреватель напоминает слова Йылдырыма о консультациях с партнерами перед началом операции, а также заявление турецкого МИДа о том, что в сирийское консульство в Стамбуле была направлена официальная нота с заверениями об исключительно «антитеррористической» сути операции. В финале своей колонки Йеткин вполне прямо и очевидно формулирует позицию Анкары: «Очевидное невнимание США к турецким опасениям в вопросах безопасности подтолкнуло Анкару к поиску поддержки со стороны России своих действий в отношении того, что она считает важной угрозой».

Однако стоит предположить, что

Россия и Асад тоже рассчитывают на определенные выгоды из сложившейся обстановки.

В частности, ряд наблюдателей обращает внимание на то, что Турция начала свою операцию только после того, как правительственные войска Сирии добились успеха в своем наступлении в Идлибе и Алеппо. Кроме того, возможен и расчет не только на вытеснение США с севера Сирии, но и на взаимное истощение турецких и курдских сил.

Турки уже продолжительное время недовольны сложившейся ситуацией на севере Сирии — Анкара в сирийских курдах видит угрозу своей безопасности и считает необходимым расширить зону безопасности у своих границ, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов.

«Турция полагает, что в основе поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС) находятся силы признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана. Ранее Турция уже начинала операцию «Щит Евфрата» с целью не допустить объединения курдских кантонов на севере Сирии. Тогда туркам удалось создать подконтрольную им зону на севере Сирии, разделившую кантон Африн на западе от кантонов Джазира и Кобани на востоке. Сейчас с операцией «Оливковая ветвь» они хотят продолжить начатое», — говорит он.

Турция и оппозиционные группировки вряд ли установят контроль над всей территорией кантона Африн, однако такой цели, возможно, и не стоит, предположил Мамедов.

«Скорее всего, боевые действия затянутся или будут иметь цель соединить сирийские группировки севера провинции Алеппо с теми, что в провинции Идлиб. У курдов Африна достаточно возможностей приостановить наступление поддерживаемых турками сил, в том числе с использованием поставленного ранее американцами вооружения. Но сам факт неизбежности потерь должен будет отрезвить обе стороны», — считает эксперт.

Ранее правительственные силы предложили курдам принять власть правительственных институтов и отдать контроль за границами Африна сирийской армии — этим шагом можно было обезопасить курдов от нападения турков.

«Курды отказались, полагая, что американцы их не бросят и туркам не дадут напасть на них. США же не тот партнер, которому стоит доверять, если что-либо не отвечает их интересам. Правительство Сирии, видимо, хоть и заявило, что будет сбивать турецкие самолеты над своей суверенной территорией, но решило в целом не мешать.

Кроме того, Дамаск допускает переход курдских отрядов через подконтрольную правительству территорию в Африне, что, конечно, способно усилить обороноспособность кантона.

Пока курды и турки ослабляют друг друга, Дамаск должен думать над тем, как обратить ситуацию в свою пользу. И это помимо того, что Асад возвращает под свой контроль дополнительные территории в Идлибе, учитывая то, что основные силы сирийских оппозиционных группировок оттянуты на борьбу с курдами. Последний факт много говорит о степени самостоятельности этих группировок и влиянии на них Турции», — резюмировал эксперт.